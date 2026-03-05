IBM Safer Payments、エージェント型AI対応の不正アクセス検知を導入

この機能により、規制の厳しい決済環境で必要な正確性、透明性、コントロールを維持しながら、検知、調査、対応を迅速化するための基盤が提供されます。
支払い詐欺防止は、マシンの速度で運用するように圧力をかけられています。不正攻撃はますます適応性と自動化が進んでいますが、既存の不正システムの多くは依然として静的なルールや事前定義されたワークフローによって制約を受けています。このギャップにより、動的に推論、計画、行動でき、信頼できるリアルタイムの不正行為インテリジェンスに基づいたエージェント型AIシステムが必要になりました。
この課題に対処するために、IBM Safer Paymentsはモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）サーバーを導入し、エージェント型AI対応の不正アクセス検知を可能にしています。MCPを通じて、AIエージェントはIBM Safer Payments APIに安全にクエリーを直接実行し、リアルタイムの不正アクセス・インテリジェンスに基づいて、取引、アラート、新たな脅威パターンを評価することができます。
IBM Safer Payments MCPは、顧客やパートナーがエージェント型AIを既存のSafer Paymentsのデプロイメントに接続できるようにするスタンドアロンのプレビュー機能として導入されています。これは、既存のIBM Safer Paymentsのデプロイメントに対して、追加コストやプラットフォームの変更なしで提供されます。現時点で、MCPはエージェント型ワークフローのための安全なサーバー側基盤を提供しており、今後のリリースでは実践的なデモや追加機能の提供が計画されています。
この機能により、規制の厳しい決済環境で必要な正確性・透明性・コントロールを維持しながら、検知・調査・対応を迅速化するための基盤が提供されます。MCP互換のAIエージェントは、単一のシステムに限定されることなく、ガバナンスと監査可能性を維持しながら、信頼できるデータソース全体で運用できます。
IBM Safer Paymentsに照会してリアルタイムの不正インテリジェンスを得るだけでなく、エージェントは、他の認可されたシステムやデータソースからのシグナルと洞察を関連付けることができます。これにより、信頼できる詐欺データに基づいて管理され、監査可能で、根拠のある状態を保ちながら、より広範で状況に応じた推論が可能になります。
このアーキテクチャーにより、MCP互換のAIエージェントは、アナリストによる手動クエリーを実行することなく、不正データ全体を流動的に動き、調査サイクルを数分から数時間まで数秒に短縮できます。
MCP Serverは、IBM Safer PaymentsとMCP互換の大規模言語モデル、およびMCP互換AIエージェント間の安全なインターフェースとして機能します。MCPにより、エージェントは次のことができます。
IBM Safer Paymentsのインテリジェンスをエージェントの推論に埋め込むことで、MCPサーバーは、AIエージェントが人間のアナリストが信頼するのと同じ正確でタイムリーな文脈データを使用して動作することを確保し、以下のスピードと精度の両方を大規模に解き放つ大規模に実現します。
このプレビューでは、MCPと、それがエージェント型AIの基盤的な有効化レイヤーとしてIBM Safer Payments内にどのように適合するかを紹介します。プレビュー機能は評価およびフィードバック目的でのみ提供されており、本番環境での使用にはサポートされていません。機能の進化に伴い、機能、可用性、提供期間が変化する可能性があります。