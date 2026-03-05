IBM Safer Payments、エージェント型AI対応の不正アクセス検知を導入

IBM Safer Payments MCPは、顧客やパートナーがエージェント型AIを既存のSafer Paymentsのデプロイメントに接続できるようにするスタンドアロンのプレビュー機能として導入されています。これは、既存のIBM Safer Paymentsのデプロイメントに対して、追加コストやプラットフォームの変更なしで提供されます。現時点で、MCPはエージェント型ワークフローのための安全なサーバー側基盤を提供しており、今後のリリースでは実践的なデモや追加機能の提供が計画されています。

この機能により、規制の厳しい決済環境で必要な正確性・透明性・コントロールを維持しながら、検知・調査・対応を迅速化するための基盤が提供されます。MCP互換のAIエージェントは、単一のシステムに限定されることなく、ガバナンスと監査可能性を維持しながら、信頼できるデータソース全体で運用できます。

IBM Safer Paymentsに照会してリアルタイムの不正インテリジェンスを得るだけでなく、エージェントは、他の認可されたシステムやデータソースからのシグナルと洞察を関連付けることができます。これにより、信頼できる詐欺データに基づいて管理され、監査可能で、根拠のある状態を保ちながら、より広範で状況に応じた推論が可能になります。