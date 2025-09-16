私たちの見方では、この評価は、システム管理機能を統合することで異種環境間のシステム管理を簡素化することに関するIBMの強みを反映したものと認識しています。

IBM® Workload Automation（IWA）は、信頼性の高いオーケストレーションと、複雑なワークフローの実行を大規模にサポートする能力において、際立っていると確信しています。これらの機能により、企業は環境全体で何千ものジョブを管理し、パフォーマンスの要求に動的に適応し、主要なプロセス確実にを時間どおりに完了させることができます。

IBMの見解では、データ・オーケストレーションはIWAにおいて特に強力なユースケースだと考えています。組織がデジタル・トランスフォーメーションを加速する中、IWAは、分析、レポート、ビジネス・サービスのパイプラインを通じた安全でインテリジェントなデータ移動を実現します。watsonxを活用した統合AI機能により、このプラットフォームは予測スケジューリング、異常検知、AIを活用した意思決定のワークフローへの埋め込みをサポートします。

また、再設計されたインターフェース、より広範な統合カタログ、ネイティブなマネージド・ファイル転送により、使いやすさも向上しました。これらの改善により、運用の複雑さが軽減され、手作業を最小限に抑えながらチームの可視性が向上します。

Gartner社の分析は、SOAP市場全体の成熟度を浮き彫りにしています。IBMのハイブリッドな柔軟性とAIイノベーションへの継続的な投資により、Workload Automationは企業が確信を持ってオーケストレーションを簡素化し、運用効率を達成するのに役立つと私たちは考えています。

