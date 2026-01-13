汎用AIに関する長年にわたる実験を経て、多くの企業は特定の領域でより高い精度と効率性を実現するように設計された専門モデルに目を向けています。
Gartner社は最近のレポートで、ドメイン固有言語モデル（DSLM）の新興市場を調査し、2025年12月8日現在、DSLMの実現においてIBMを「先行企業」と位置づけ、主要な差別化要因としてIBM Graniteモデルとwatsonxポートフォリオを挙げています。
レポートによると、「IBMのエンタープライズ・グレードのGraniteモデルとwatsonxプラットフォームの機能の組み合わせは、DSLMの作成と採用における中核的な課題、たとえば、小規模なモデルの効率性、展開の柔軟性を高めるオープン性、質の高いAI対応ドメインデータの入手可能性、モデルのガバナンスなどに対処します。これにより、IBMは現在、信頼できるエンタープライズ・グレードのDSLMを実現するDSLM競争の先駆者としての地位を確立しています」
IBMは、組織が特定の分野向けに構築、カスタマイズ、管理されたモデルを優先するようになったため、2026年がエンタープライズAIの転換点になると考えています。IBM Graniteなどの小規模言語モデル（SLM）は、このアプローチの基盤を提供し、企業がドメイン固有の幅広いユースケースに合わせてAIを効率的にカスタマイズできるようにします。
Gartnerは、DSLMを「特定の業種・業務、ビジネス機能、または問題の種類のニーズに合わせて作成または最適化された生成AIモデル」と定義しています。これらのモデルは、より価値の高い特定のユースケース向けに、精度を向上させ、高度なプロンプト・エンジニアリングへの依存を軽減するように設計されています。
Gartner社は、「汎用的なLLMは、汎用性はあるものの、コスト効率よく拡張できず、企業が必要とする精度、信頼性、制御に対応していない」と述べています。
AIへの取り組みが成熟するにつれて、企業はビジネス・プロセスを汎用モデルに合わせて適応させることから脱却しつつあります。代わりに、データ、ワークフロー、規制環境に合ったモデルに特化しています。
フロンティア・モデルは、幅広いタスクに対応できるように設計されています。膨大なパラメータ数は強力ですが、運用コストが高く、デプロイが難しく、カスタマイズが非効率的となります。
IBMは、エンタープライズAIを効率的かつ責任を持って拡張させるために設計された小規模言語モデル（SLM）のGraniteファミリーにおいて、異なるアプローチを採用しています。Graniteは、最大スケールに向けて最適化するのではなく、小規模、効率的、オープンに構築されているため、モデルを1つのドメイン向けに事前構築する必要がなく、あらゆるドメインのデータを使用したカスタマイズがはるかに簡単になり、コスト効率が向上します。
Graniteファミリーの幅の広さにより、組織はそれぞれのユースケースに適したモデルを選択することができ、カスタマイズされた場合、これらのモデルは、ほんのわずかなコストで、エンタープライズ・タスクのフロンティア・モデルと同等以上の性能を発揮することができます。
最新のGranite 4.0モデルでは、この利点がさらに拡張されています。同社のハイブリッド・アーキテクチャーは高い効率性と拡張性を実現し、長いコンテキスト、マルチセッションのシナリオにおいて、高速性と応答性を維持しながら、メモリー要件を70％以上削減します。Granite 4.0モデルは、指示の追跡、ツール呼び出し、検索拡張生成（RAG）など、企業にとって重要なタスクにおいて、同クラスの多くのモデル、さらにははるかに大規模なモデルを上回る性能を発揮します。
Graniteは、業界をリードする信頼性と透明性の基準に基づいて設計されているということもあります。これはISO 42001認証を取得した最初のオープン・モデル・ファミリーであり、責任あるガバナンスが適用されたAIに対するIBMの取り組みを強化します。またこのファミリーは最近、スタンフォード大学の基盤モデル透明性指数で、透明性スコアは95％と、過去最高を記録しました。一方、他のほとんどのモデル開発者は前年比でそれを低下させました。
DSLMは、エンタープライズ・データに基づいて、実際のワークフローにデプロイされ、ライフサイクル全体にわたって管理されることで価値をもたらします。
watsonxは、あらゆるクラウド、アプリケーション、モデル、エージェント、データ・タイプで機能するIBMのAIポートフォリオであり、組織は既存のテクノロジー投資を使ってDSLMを構築、デプロイできます。
DSLMの良し悪しは、基盤となるデータにかかっています。企業データの90%以上が非構造化データであるため、watsonxは組織がそのデータにアクセスしてAI用に準備し、Graniteなどのモデルを特定のタスクに合わせてカスタマイズできるように支援します。そのカスタマイズされたモデルは運用可能で、企業全体で業務を実行するエージェントを稼働させます。このライフサイクル全体を通じて、watsonxはデータ、モデル、エージェントが安全かつコンプライアンスに準拠した状態を維持するために必要なガバナンスを提供します。
Graniteとwatsonxは、ドメイン固有のAIのためのオープンでハイブリッドな統合された責任ある基盤を提供し、企業がDSLMを大規模にカスタマイズ、デプロイ、管理できるようにします。
IBMは、多くの業種・業務の何千もの組織と協力し、データとAIを活用して業務を変革してきました。多くの場合、その作業は特定のタスクにモデルを特化し、watsonxで運用することに重点が置かれてきました。
一つの例として、大手通信会社では、毎日何十万件ものカスタマー・サービス通話の記録を分析する必要がありました。当初は大規模なフロンティア・モデルに依存しており、高い運用コストがかかっていました。独自のデータでカスタマイズされた小規模なGraniteモデルに切り替えることで、大規模なトランスクリプト分析に必要な性能を維持しながら、コストを大幅に削減することができました。
同様に、UFCは、Graniteとwatsonxを使用したドメイン固有のコンテンツに基づいたRAGパイプラインにより、ユーザーが統一された会話インターフェースを通じて試合やファイターに関する複雑な質問をすることを可能にするプラットフォームである洞察エンジンを強化しています。
いずれの場合も、カスタマイズされたGraniteモデルとwatsonxを組み合わせることで、組織は汎用的なAI機能から、本番環境用に設計されたドメイン固有のシステムに移行することができました。
今後を見据えて、Gartner社は次のように述べています。「モデルAIレースの次の段階は、モデルの機能や規模ではなく、DSLMによる一貫したエコシステムを実現するために、ベンダーが特定のドメインの知識と推論、強力なガバナンス、そしてデプロイメントの柔軟性をどれだけ効果的に融合できるかにかかっています。」
2026年に向けて、どの企業AIイニシアチブが成功するかは、ドメインの専門性によって以前にも増して決定づけられることになります。IBMは、成功はスタンドアロンのモデルではなく、カスタマイズを可能にするシステム、ハイブリッド環境での柔軟なデプロイメント、そしてAIライフサイクル全体にわたるガバナンスにあると考えています。
2026年以降のAIプロジェクトを成功させるには、小規模で効率的かつオープンなモデルとエンタープライズ・グレードのデータ、オーケストレーション、ガバナンスの組み合わせが不可欠となります。
Gartner, AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Domain-Specific Language Model Enablement, Roberta Cozza, Samantha Searle, 8 December 2025
