Gartner社は最近のレポートで、ドメイン固有言語モデル（DSLM）の新興市場を調査し、2025年12月8日現在、DSLMの実現においてIBMを「先行企業」と位置づけ、主要な差別化要因としてIBM Graniteモデルとwatsonxポートフォリオを挙げています。

レポートによると、「IBMのエンタープライズ・グレードのGraniteモデルとwatsonxプラットフォームの機能の組み合わせは、DSLMの作成と採用における中核的な課題、たとえば、小規模なモデルの効率性、展開の柔軟性を高めるオープン性、質の高いAI対応ドメインデータの入手可能性、モデルのガバナンスなどに対処します。これにより、IBMは現在、信頼できるエンタープライズ・グレードのDSLMを実現するDSLM競争の先駆者としての地位を確立しています」

IBMは、組織が特定の分野向けに構築、カスタマイズ、管理されたモデルを優先するようになったため、2026年がエンタープライズAIの転換点になると考えています。IBM Graniteなどの小規模言語モデル（SLM）は、このアプローチの基盤を提供し、企業がドメイン固有の幅広いユースケースに合わせてAIを効率的にカスタマイズできるようにします。