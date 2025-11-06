IBMは、IDC MarketScape: Worldwide Environmental, Social, and Governance Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment（#US52995025、2025年5月）でリーダーとして認定されました。

IDC MarketScape は、データ収集と統合、ESGメトリクスの計算、レポート作成の容易化、およびコンプライアンス保証におけるIBMの強みを指摘しています。

IBMは、ユーティリティー、サードパーティー・ベンダー、社内ビジネスシステムからの情報を統合する包括的なESGデータ収集および統合ツールを提供し、顧客がデータ収集を自動化し、正確な洞察を大規模に提供できるように支援します。