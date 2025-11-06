IBM、IDC MarketScapeのリーダーに選出：
Worldwide ESG Reporting and Compliance Management Applications Vendor Assessment（2025年）
IBMは、IDC MarketScape: Worldwide Environmental, Social, and Governance Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment（#US52995025、2025年5月）でリーダーとして認定されました。
IDC MarketScape は、データ収集と統合、ESGメトリクスの計算、レポート作成の容易化、およびコンプライアンス保証におけるIBMの強みを指摘しています。
IBMは、ユーティリティー、サードパーティー・ベンダー、社内ビジネスシステムからの情報を統合する包括的なESGデータ収集および統合ツールを提供し、顧客がデータ収集を自動化し、正確な洞察を大規模に提供できるように支援します。
IBM Envizi ESG Suiteでは、IBMが排出係数の広範なライブラリーを通じて、炭素排出量を含む幅広いESGメトリクスの効率的な計算を容易にします。さらにEnviziは、複数のフレームワークをサポートし、コラボレーションを可能にし、カスタマイズ可能なレポート用の高度な分析機能を埋め込み、ESG情報開示を簡素化します。
また、IBMは独立した研究およびアドバイザリー会社であるVerdantixによって、複数のレポートを通じて評価されています。「Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025」ではIBMはリーダー企業として位置付けられ、「Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025」では、Verdantixは排出量予測、移行リスク・モデリング、戦略的脱炭素化計画におけるIBMの能力を評価しました。IBMは、排出量予測におけるAIの革新的な使用、財務予算やその他のデータセットを自動的に統合することで、より精度の高い予測を実現した点でさらに高い評価を獲得しました。
IDC MarketScapeとVerdantixの両社からの評価は、サステナビリティーの目標に向けた測定可能な進歩を推進しながら、ESGレポート作成とコンプライアンスの複雑さを克服する組織にとって、信頼できるパートナーとしてのIBMの役割を強調していると考えています。
IBM Envizi ESG Suiteが組織のESGレポートを効率化し、サステナビリティーの成果を加速させる方法の詳細はこちらをご覧ください。
IDC MarketScapeについて：IDC MarketScapeのベンダー・アセスメント・モデルは、特定の市場におけるテクノロジーおよびサービス・サプライヤーの競争力の概要を提供するように設計されています。この調査手法では、特定の市場における各ベンダーの位置付けを単一のグラフで示す定性的および定量的基準に基づく厳密なスコア手法を採用しています。IDC MarketScapeは、ITベンダーと通信ベンダーの製品とサービス、機能とストラテジー、および現在および将来の市場成功要因を有意義に比較できる明確なフレームワークを提供します。このフレームワークは、テクノロジーの購入者に対し、現在および将来のベンダーの強みと弱みを360度からアセスメントすることもできます。
Verdantixについて：Verdantixは、世界で最も革新的な企業、テクノロジーおよびサービス・ベンダー、投資家で構成されるグローバルな顧客基盤にサービスを提供する独立系調査・アドバイザリー会社です。Verdantixの洞察と分析は、当社がサービスを提供しているマーケットプレイスで利用可能な最も詳細なデータの基盤を形成します。これにより、ビジネス・リーダーが最も重要な目標を達成する際に信頼される、高精度かつ広範囲にわたる予測と全体像の予想を行うことができます。verdantix.com