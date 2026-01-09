IBMが、Gartner® Magic Quadrant™のデータおよび分析ガバナンス・プラットフォーム部門でリーダーに認定

この評価は、IBMがハイブリッド環境、規制対象業種、ますます多様化するデータ・エコシステムにわたり、組織がデータとAIをエンタープライズ規模で管理できるよう支援する革新的かつ包括的なソリューションの提供に引き続き注力していることを反映していると考えられます。
IBMは、Gartner® Magic Quadrant™のデータおよび分析ガバナンス・プラットフォーム部門でリーダーに認定されました。
この評価は、IBMがハイブリッド環境、規制対象業種、ますます多様化するデータ・エコシステムにわたり、組織がデータとAIをエンタープライズ規模で管理できるよう支援する革新的かつ包括的なソリューションの提供に引き続き注力していることを反映していると考えられます。
組織がAIの採用を加速するにつれて、ガバナンス要件は拡大しています。データはもはや構造化されたシステムや集中化されたチームだけに限定されるものではありません。その範囲は、継続的に進化する非構造化コンテンツ、データ製品、AIモデルに及びます。ガバナンスは、その現実に合わせて拡張しなければなりません。
IBMのデータおよび分析ガバナンス戦略は、ハイブリッド環境向けに設計されたIBMのオープンで統合されたデータおよびAIプラットフォームであるwatsonxを中核に据えています。watsonxポートフォリオの中で、watsonx.data intelligenceはデータ資産を管理するための統一基盤を提供し、watsonx.governanceはAIモデルやワークフローにまでガバナンスを拡張します。
これらの機能を組み合わせることで、組織はデータとAIの両方に一貫したガバナンスを適用でき、ライフサイクル全体にわたって信頼性、透明性、コンプライアンスを確保できます。
IBMは、watsonx.data intelligenceを使用して、データ・カタログ化、リネージュ、データ製品管理などの事前統合済みガバナンス機能を単一の一貫性のあるエクスペリエンスにまとめます。
watsonx.governanceとの共有メタデータ層により、組織は一貫したポリシーとコントロールを使用して、構造化データと非構造化データ、およびAI資産全体のガバナンスを管理できます。AIが実験から本番環境へと動き出すにつれて、この統一されたアプローチはますます重要になってきます。
IBMは、ガバナンスオペレーションを簡素化・拡大するためにエージェント型AIを適用しています。watsonx.data intelligenceの機能は、AI搭載エージェントをサポートし、ユーザーが深い技術的専門知識を必要とせずに、自然言語での対話を通じて信頼できるデータを検索・理解・活用できるよう支援します。
これらのエージェント駆動型エクスペリエンスにより、データ・コンシューマーはより独立して作業でき、ガバナンス・チームおよびエンジニアリング・チームの運用負担が軽減されますGartnerは、この分野におけるIBMのイノベーションとして、自律型アシスタント、非構造化データのキュレーションやリネージュのサポート、履歴安定性チェックによる高度な異常検知などを挙げました。
ほとんどのAIガバナンス・フレームワークは、理想的な条件向けに設計されています。IBMは、絶え間ない規制当局の監視下で運営されている組織向けに構築されており、ガバナンスはデータ、分析、AIに対する現実世界の圧力に対応しなければなりません。
watsonxでは、watsonx.governance®の管理機能が組み込み済みで、自動化され、監査可能です。手作業や後付け、事後適用ではありません。ポリシー、リネージュ、監視は、データおよびAIの作成、管理、使用プロセスに直接統合されています。
このアプローチにより、コンプライアンスは一時的な取り組みから継続的な運用機能へと移行します。ガバナンスは、監査やインシデントによる混乱ではなく、日常のワークフローの一部となります。
顧客にとって、これは具体的な成果につながります。チームは監査準備に費やす時間を減らし、その分ビジネス価値の創出により多くの時間を充てられます。リスクは、所見、エスカレーション、見出しになる前に、早期に対処されます。
IBMは、自律型データ製品のキュレーション、AI搭載ガバナンス、構造化および非構造化データの統合管理に引き続き投資しています。この評価は、組織が現在および将来のデータとAIの信頼できる基盤を構築できるよう支援するというIBMの継続的な取り組みを反映していると考えています。
GartnerおよびMagic Quadrantは、Gartner, Inc.およびその関連会社の商標です。Gartnerは、その出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。Gartnerの出版物は、Gartnerのビジネスおよびテクノロジーインサイト組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この出版物に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。この画像は、膨大な調査文書の一部としてGartner社が公開したものであり、文書全体の内容を考慮した上でご判断ください。Gartner社の文書は、IBMからのリクエストに応じてご覧いただけます。