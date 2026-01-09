IBMが、Gartner® Magic Quadrant™のデータおよび分析ガバナンス・プラットフォーム部門でリーダーに認定

IBMは、Gartner® Magic Quadrant™のデータおよび分析ガバナンス・プラットフォーム部門でリーダーに認定されました。

この評価は、IBMがハイブリッド環境、規制対象業種、ますます多様化するデータ・エコシステムにわたり、組織がデータとAIをエンタープライズ規模で管理できるよう支援する革新的かつ包括的なソリューションの提供に引き続き注力していることを反映していると考えられます。

組織がAIの採用を加速するにつれて、ガバナンス要件は拡大しています。データはもはや構造化されたシステムや集中化されたチームだけに限定されるものではありません。その範囲は、継続的に進化する非構造化コンテンツ、データ製品、AIモデルに及びます。ガバナンスは、その現実に合わせて拡張しなければなりません。