IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor AssessmentでIBMがリーダーに選出

2025年7月22日
IBMは、IDC MarketScape: Worldwide Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software 2025 Vendor Assessment（doc #US53615325、2025年6月）でリーダー企業として選出されました。
私たちは、この評価が、ガバナンス、リスク、コンプライアンスの複雑化する世界を組織が進むのを支援するIBM OpenPagesの包括的な機能、堅牢な機能セット、戦略的ビジョンを強調しているものだと考えています。
「IBM OpenPagesは、リスク管理の統合で優れた機能を発揮します。特にAI駆動型の分析と規制遵守の自動化に強みを持っています」と、GRCサービスおよびソフトウェア担当リサーチ・ディレクターのPhil Harrisは述べています。「その戦略的ビジョンと実行により、エンタープライズGRC分野のリーダーとしての地位を確立しました」
IDC MarketScapeの厳格な評価フレームワークでは、組織がGRCテクノロジーに関する意思決定を行う際に信頼できる、客観的な第三者による評価を提供します。
レポートには次のように書かれています。
「IBMのOpenPagesでは、成熟したGRC組織が利用できる機能をすべて備えた包括的な組織横断型GRC機能を提供します。OpenPagesにはwatsonx.aiとの統合も含まれています。IBMの生成AIおよび機械学習フレームワークは、同社がエンドユーザーのタスクの簡素化、独自の洞察の生成、客観性の向上、実行可能な成果の創出を支援するためにプラットフォーム全体で積極的に統合を進めているものです。
AI機能により、ユーザーは最小限の手入力でリスク概要、コントロール・ナラティブ、評価レポートなどのアウトプットを生成することができ、日常的なドキュメンテーション・タスクに必要な時間を大幅に短縮できます。プラットフォーム・アーキテクチャーでは新しいユースケースの迅速なプロトタイピングとデプロイメントをサポートしており、数日でワークフローを構成して運用できます。これは、AIが生成したコンテンツの透明性、監査適合性、追跡可能性が不可欠な規制された環境では特に重要です」
金融サービス、医療、その他の規制の厳しい業界でリードしている組織は、OpenPagesを次の目的で活用しています。
今日の動的なリスク環境では、IBMのようなリーダーを味方にすることは、リスク管理プロセスを最適化しながら、規制変更の先手を打つことを意味します。私たちは、IDC MarketScapeによる評価が、こうしたクリティカルな分野におけるIBMの継続的なイノベーションへの取り組みを検証したものであると考えています。
IBM OpenPagesが、ガバナンス、リスク、コンプライアンスへのアプローチをどのように変革できるかをご覧ください。レポートの抜粋をお読みいただき、業界のアナリストがIBMをGRCソリューションのリーダーとして認め続けている理由を直接ご確認ください。