IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor AssessmentでIBMがリーダーに選出

IBMは、IDC MarketScape: Worldwide Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software 2025 Vendor Assessment（doc #US53615325、2025年6月）でリーダー企業として選出されました。

私たちは、この評価が、ガバナンス、リスク、コンプライアンスの複雑化する世界を組織が進むのを支援するIBM OpenPagesの包括的な機能、堅牢な機能セット、戦略的ビジョンを強調しているものだと考えています。

「IBM OpenPagesは、リスク管理の統合で優れた機能を発揮します。特にAI駆動型の分析と規制遵守の自動化に強みを持っています」と、GRCサービスおよびソフトウェア担当リサーチ・ディレクターのPhil Harrisは述べています。「その戦略的ビジョンと実行により、エンタープライズGRC分野のリーダーとしての地位を確立しました」