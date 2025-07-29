2025年7月29日
IBMは、企業間の統合やマネージド・ファイル転送を含むB2Bミドルウェア市場のリーダーであり続けています。IBM B2B Integrationソリューションは、IDCの新しいレポート「MarketScape：世界の Business-to-Business (B2B) ミドルウェア 2024 ベンダーのアセスメント」で最高評価を獲得しました。
IBM® Sterling B2B Integration Suiteは、本レポートで評価された主要なソリューションであり、 IBM B2B Integration Portfolio内のすべての周辺ソリューションを含む追加機能を備えています。
この強力なスイートは、B2B統合の課題のあらゆる側面に対処するために設計された包括的な機能セットを提供します。IBM Sterling B2B Integration Suiteが世界中の企業にとって信頼できる選択となっている理由の核となるコンポーネントは以下のとおりです。
年次レポートではまた、クライアントの課題解決と以下の分野における開発の推進に対するIBMの取り組みが強調されました。
さらに、IBM Hybrid iPaaSは、コンプライアンス対応を容易にし、管理性の向上、ノーコードの構築を支援する生成AIアシスタントにより、生産性を高めつつ、どこでも構築し、どこでも展開できるようクライアントを支援します。
顧客の組織とそのサプライヤー、顧客、その他の取引先との間の大量のミッションクリティカルなやり取りを保護および簡素化するように設計されたソリューションは、それらのやり取りを最適化し、システムやアプリケーション全体をシームレスに統合することで、高度な機能とモニタリング、適応性に対する高い評価を実現し、レジリエンスを実現します。
またIBMは、実行時の多様なインターフェースや豊富なエキスパート陣による柔軟性でも高く評価されました。これによりクライアントは、自社のニーズに合った形でソリューションを活用し、IBMをパートナーとして企業課題を克服することが可能となり、その結果、多くの長期的な導入と高い顧客満足度につながっています。IDCのレポートでは、13社のベンダーを17のカテゴリーにわたって評価され、B2B Integration MiddlewareソリューションにおけるIBMのリーダーシップが強調されました。
IDCからのこの評価は、IBMのお客様へのコミットメントと市場の需要を満たす能力の構築の中から得られました。IBMのB2B Integration Middlewareに対するビジョンは、新しい「スーパー・インテグレーション・ハイウェイ」とAI駆動型ソリューションを通じてユーザー体験を向上させることです。これによりセキュリティ体制を強化し、ビジネスに不可欠なやり取りを効率化することで、ユーザーにインサイトとアジリティをもたらし、複雑化する現代のビジネス環境における絶え間ないニーズの変化、新たなセキュリティーやコンプライアンス要件、増大する取引先やファイル転送量に対応可能な、強靭で大規模かつ最適化されたエンタープライズを実現します。