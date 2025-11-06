IBM、IDC MarketScape 2025 Data Protection and Governance Servicesでリーダーに選出
IBMは、大規模なエンタープライズ・トランスフォーメーションを実現する信頼できる戦略的パートナーとして、ドメインに関する深い専門知識、業界をリードするテクノロジーを結集し、ビジネスの成果に向けて絶え間なく尽力しています。
私たちは、IBMがIDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment（doc # US52973625 2025年10月）でリーダーに選出されたことを発表できることを誇りに思います。この評価は、世界中の組織がデータを保護し、プライバシーを強化し、進化するガバナンス基準を継続的に満たせるよう最先端のソリューションを提供するというIBMのコミットメントを浮き彫りにしていると考えています。
ビジネスおよびセキュリティー管理者にとって、適切なパートナーを選択することは、コンプライアンスだけでなく、レジリエントでリスク指向かつ価値主導型の組織を構築するためにも非常に重要です。私たちは、IDC MarketScapeの今回のアセスメントは、IBMが戦略的アドバイザー、信頼できるイノベーター、高度なスキルを備えた実装パートナーとしての能力を有し、複雑で急速に変化する規制や脅威のランドスケープに対して顧客が先手を打てるよう支援していることを強調する結果であると確信しています。
私たちは、IBMはデータ保護、プライバシー、ガバナンスに対する包括的なアプローチを通じて他社と差別化されていると考えています。IBMは、大規模なエンタープライズ・トランスフォーメーションを実現する信頼できる戦略的パートナーとして、ドメインに関する深い専門知識、業界をリードするテクノロジーを結集し、ビジネスの成果に向けて絶え間なく尽力しています。サイバー・ストラテジーやガバナンスからデータ・セキュリティーの実践まで、ポイント・ソリューションを超えて、私たちは各顧客のニーズに合わせたエンドツーエンドのストラテジーを提供します。
IDC MarketScapeのレポートで強調されている主な強みは次のとおりです。
IBMのアプローチは、テクノロジー、規制、脅威など、変化を予測することに基づいています。AIガバナンス、高度な暗号化、ビジネスに合わせたサービス・モデルの強力な基盤により、IBMは現在および将来の最も重要なものを保護できるように組織を支援します。
IDC MarketScapeによるIBMの評価は、データ保護とガバナンスにおけるIBMのリーダーシップとイノベーションの証であると考えています。IBMのソリューションの詳細および変化し続けるデジタル・ランドスケープの課題に対処しつつビジネス価値の向上を支援する方法については、こちらをご覧ください。
抜粋はこちらからご覧いただけます。