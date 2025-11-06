IBM、IDC MarketScape 2025 Data Protection and Governance Servicesでリーダーに選出

私たちは、IBMがIDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment（doc # US52973625 2025年10月）でリーダーに選出されたことを発表できることを誇りに思います。この評価は、世界中の組織がデータを保護し、プライバシーを強化し、進化するガバナンス基準を継続的に満たせるよう最先端のソリューションを提供するというIBMのコミットメントを浮き彫りにしていると考えています。

ビジネスおよびセキュリティー管理者にとって、適切なパートナーを選択することは、コンプライアンスだけでなく、レジリエントでリスク指向かつ価値主導型の組織を構築するためにも非常に重要です。私たちは、IDC MarketScapeの今回のアセスメントは、IBMが戦略的アドバイザー、信頼できるイノベーター、高度なスキルを備えた実装パートナーとしての能力を有し、複雑で急速に変化する規制や脅威のランドスケープに対して顧客が先手を打てるよう支援していることを強調する結果であると確信しています。