IBM、IDC MarketScape 2025 Data Protection and Governance Servicesでリーダーに選出

IBMは、大規模なエンタープライズ・トランスフォーメーションを実現する信頼できる戦略的パートナーとして、ドメインに関する深い専門知識、業界をリードするテクノロジーを結集し、ビジネスの成果に向けて絶え間なく尽力しています。

出版された 06 11月 2025
私たちは、IBMがIDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment（doc # US52973625 2025年10月）でリーダーに選出されたことを発表できることを誇りに思います。この評価は、世界中の組織がデータを保護し、プライバシーを強化し、進化するガバナンス基準を継続的に満たせるよう最先端のソリューションを提供するというIBMのコミットメントを浮き彫りにしていると考えています。

ビジネスおよびセキュリティー管理者にとって、適切なパートナーを選択することは、コンプライアンスだけでなく、レジリエントでリスク指向かつ価値主導型の組織を構築するためにも非常に重要です。私たちは、IDC MarketScapeの今回のアセスメントは、IBMが戦略的アドバイザー、信頼できるイノベーター、高度なスキルを備えた実装パートナーとしての能力を有し、複雑で急速に変化する規制や脅威のランドスケープに対して顧客が先手を打てるよう支援していることを強調する結果であると確信しています。

アドバイザー、イノベーター、実装者：IBMの特徴的な影響力

私たちは、IBMはデータ保護、プライバシー、ガバナンスに対する包括的なアプローチを通じて他社と差別化されていると考えています。IBMは、大規模なエンタープライズ・トランスフォーメーションを実現する信頼できる戦略的パートナーとして、ドメインに関する深い専門知識、業界をリードするテクノロジーを結集し、ビジネスの成果に向けて絶え間なく尽力しています。サイバー・ストラテジーやガバナンスからデータ・セキュリティーの実践まで、ポイント・ソリューションを超えて、私たちは各顧客のニーズに合わせたエンドツーエンドのストラテジーを提供します。

IDC MarketScapeのレポートで強調されている主な強みは次のとおりです。

  • ビジネス価値に重点を置いたサービスの提供： IBMは、データ・セキュリティーのトランスフォーメーションに体系的かつプログラム的なアプローチを提供します。これにより、顧客が管理のビジネスへの影響を無視または過小評価するという落とし穴を回避できます。IBMは、効果的なデータ・セキュリティー・トランスフォーメーションのために、さまざまな利害関係者とビジネス部門間のチェンジ・マネジメントとガバナンスのコラボレーションを重視しています。
  • AIガバナンスとリスク・アセスメントの卓越性：IDCによる2025年8月の「Data Protection and Governance Services Survey」（n=1,018）で、IBMはデータ・ライフサイクル管理、データ暗号化とトークン化、データ・リネージュとプロビナンス、プライバシー・プログラムの設計、プライバシー・マッピングとアセスメントなどの分野で高い顧客評価を獲得しました。この評価は、データ・セキュリティー保護に加えて、IBMの強力なデータ・プライバシー機能を浮き彫りにしています。特に、AIガバナンスとAIデータ・リスク・アセスメント・サービス機能に関してIBMは優れた評価を獲得し、これらの分野での確固たる競争力を示しています。
  • マルチエージェント型AI DLPのイノベーション： これは、運用上のオーバーヘッドを削減し、インシデント対応を迅速化するインテリジェントなアラート管理システムによるデータ保護サービスにおけるイノベーションを意味します。IBMのマルチエージェント型アプローチは、従来の事後対応型DLPの実装をプロアクティブな自己学習システムに変換し、自動化された応答推奨事項を提供することで、通常はセキュリティ運用チームを圧倒してしまう程の誤検知率を削減します。
  • ポスト量子暗号におけるリーダーシップ：IBM Researchは、NISTが標準化したポスト量子アルゴリズムへの貢献を基盤として、重要な価値を提供しています。この耐量子安全機能とIBMの暗号アジリティー・アプローチとの組み合わせにより、組織は新しい暗号規格が出現するたびに迅速に適応することができ、 IBM市場の需要のタイミングに先んじて、将来を見据えたデータ保護のストラテジーを実行することができます。

IBMのアプローチは、テクノロジー、規制、脅威など、変化を予測することに基づいています。AIガバナンス、高度な暗号化、ビジネスに合わせたサービス・モデルの強力な基盤により、IBMは現在および将来の最も重要なものを保護できるように組織を支援します。

IBMでデータ・セキュリティーの可能性を解き放つ

IDC MarketScapeによるIBMの評価は、データ保護とガバナンスにおけるIBMのリーダーシップとイノベーションの証であると考えています。IBMのソリューションの詳細および変化し続けるデジタル・ランドスケープの課題に対処しつつビジネス価値の向上を支援する方法については、こちらをご覧ください。

抜粋はこちらからご覧いただけます。

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

