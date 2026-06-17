私たちは、この評価が、組織による責任あるAI管理を支援するとともに、機能やテクノロジーが急速に進化する中でも着実に実行していくというIBMのビジョンを裏付けるものだと考えています。
企業は、オペレーションを変革し、顧客体験を向上させ、新たなビジネス価値を解き放つためにAIの導入を加速させています。AIがクリティカルなビジネス・プロセスや顧客向けアプリケーションにますます組み込まれるようになるにつれて、組織は、責任あるAIガバナンスの実践、リスク管理、新たな規制や標準への準拠の実証に対するプレッシャーの高まりに直面しています。
このたび、IBMがGartner Magic QuadrantのAIガバナンス・プラットフォーム部門でリーダーに選出されたことをお知らせします。
Gartnerによる初の「AIガバナンス・プラットフォーム部門のMagic Quadrant」は、現在も形成されつつある市場カテゴリーにとって画期的な出来事です。組織がAIの実験段階からエンタープライズ規模のデプロイメントへと移行する中、IBMは、ガバナンス、リスク、コンプライアンス、運用監視を統合してビジネス成果につなげる包括的なアプローチにより、AIガバナンスの未来を切り拓く独自の立場にあります。私たちは、この評価が、組織による責任あるAI管理を支援するとともに、機能やテクノロジーが急速に進化する中でも着実に実行していくというIBMのビジョンを裏付けるものだと考えています。
組織がAIの実験からエンタープライズ規模のデプロイメントに移行するにつれて、ガバナンスは孤立したチェックポイントやドキュメンテーションだけに依存することはできなくなります。企業は、AIが使用されている場所、リスク・エクスポージャーがどのように変化しているか、モデル、ベンダー、デプロイメント環境全体で適切な制御が実施されているかどうかを可視化する必要があります。
IBMは、AIガバナンスは実証済みのGRCの原則と組み合わせる必要があると考えています。watsonx.governanceを使用すると、組織は、AI資産とリスクの可視性を確立し、事業オペレーションと規制上の義務に基づいた制御を適用し、AIライフサイクル全体にわたってプラットフォームにとらわれない説明責任を推進することができます。
AIの導入が加速する中、市場は、企業規模で可視性、管理、説明責任を実現し、組織がAIシステムへの信頼を維持しながらより迅速に行動できるよう支援するガバナンス・アプローチに注目すべきです。
IBMは、AIガバナンスが単なるモデル監視を超えて、より広範な企業分野へと進化していると考えています。組織は、自社のAIユースケースとアプリケーションの可視性を確保し、ビジネス要件および規制要件に沿って統制を整備するとともに、ますます複雑化するAIエコシステム全体にわたる説明責任を確立する必要があります。IBMは、watsonx.governanceでAIガバナンス機能とGRC機能を組み合わせることで、この新時代のガバナンスの方向性を切り拓いています。これにより、組織はAIライフサイクル全体にわたって可視性、統制、説明責任を運用に組み込めるようになります。
責任あるAIは今やビジネス上の必須事項であり、ガバナンスはもはや将来の検討事項ではありません。組織は、ますます複雑化する環境全体にわたるAI資産、モデル、リスク、統制、コンプライアンス義務の可視性を確保する必要があります。IBMは、お客様が完全な可視性を実現し、ガバナンス・プログラムをより効果的に拡張できるように支援する機能への投資を続けています。
今後、IBMのロードマップには、AI資産のインベントリーとリネージュを一元管理するGovernance Graph、規制監視向けのAIホライズン・スキャン機能、リスクとコンプライアンスのワークフローの自動化を支援するユースケース・オンボーディング・エージェントなどの新機能が含まれています。これらの投資は、AIガバナンスをよりインテリジェントでプロアクティブなものとし、日常の業務オペレーションに組み込むというIBMの戦略を反映しています。
組織がAIの実験から企業全体へのデプロイメントへと移行する中で、ガバナンスは信頼の構築、リスク管理、持続可能かつ長期的なイノベーションの実現において中心的な役割を果たすことになります。
IBMがGartner Magic QuadrantのAIガバナンス・プラットフォーム部門でリーダーに選出されたことは、お客様が責任を持ってAIを構築、デプロイ、管理できるよう支援するという当社の取り組みを裏付けるものと考えています。watsonx.governanceを通じて、IBMは、組織が自信を持ってAIを管理し、進化する規制要件に対応し、AIからより大きなビジネス価値を引き出すために必要な機能を引き続き提供していきます。
Gartner Magic QuadrantのAIガバナンス・プラットフォーム部門、Lauren Kornutick氏、Sumit Agarwal氏、Priya Sundararaman氏、Nader Henein氏、Brandon Medford氏、2026年6月17日（水）
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*この図表は、Gartner, Inc.がより大規模な調査レポートの一部として公開したものです。評価にあたっては、レポート全体の内容をご確認ください。Gartnerのレポートは、IBMを通じてご請求いただけます。