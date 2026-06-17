組織がAIの実験からエンタープライズ規模のデプロイメントに移行するにつれて、ガバナンスは孤立したチェックポイントやドキュメンテーションだけに依存することはできなくなります。企業は、AIが使用されている場所、リスク・エクスポージャーがどのように変化しているか、モデル、ベンダー、デプロイメント環境全体で適切な制御が実施されているかどうかを可視化する必要があります。

IBMは、AIガバナンスは実証済みのGRCの原則と組み合わせる必要があると考えています。watsonx.governanceを使用すると、組織は、AI資産とリスクの可視性を確立し、事業オペレーションと規制上の義務に基づいた制御を適用し、AIライフサイクル全体にわたってプラットフォームにとらわれない説明責任を推進することができます。

AIの導入が加速する中、市場は、企業規模で可視性、管理、説明責任を実現し、組織がAIシステムへの信頼を維持しながらより迅速に行動できるよう支援するガバナンス・アプローチに注目すべきです。