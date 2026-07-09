IBM、Everest GroupのMarketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026においてリーダーに選出

これは、AI時代に向けたマーケティング変革をお客様が推進し、イノベーションをビジネス価値へと転換できるよう支援するというIBMのビジョンを裏付けるものです。
組織はこれまで以上に多くのマーケティング・テクノロジー、データ、および AI の機能を活用できるようになっています。しかし、多くの組織は依然として、そうした投資を、より優れた顧客体験、より高い効率性、および測定可能なビジネス成果へと結び付けることに取り組んでいます。
同時に、業界はAI導入の新たな段階へと移行しつつあります。組織は、生成AIを収益化し、実証実験（パイロット）段階から先へ進もうとしています。しかし、多くのCMOは、そのための適切な道筋を定めることに苦労しています。予算が横ばい、または制約された状態が続く中、マーケティング・リーダーは、マーケティング、MarTech、およびAIへのあらゆる投資がもたらす測定可能なビジネスへの影響を示すよう、ますます厳しく求められています。
こうした状況の中、IBMはEverest GroupのMarketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026において、リーダーに選出されました。この評価は、IBMが組織のマーケティング運用モデルのモダナイズ、顧客体験の向上、およびAIを活用したマーケティング機能の導入加速を支援できることを示しています。Everest Groupによると、リーダー企業は、戦略、顧客体験、データ、テクノロジー、およびAIを組み合わせ、測定可能なビジネス成果を実現する、エンドツーエンドのマーケティング変革全体にわたって高い能力を備えています。
今日の組織では、測定可能なビジネス成果を生み出すために、ストラテジー、オペレーション、顧客体験、データ、テクノロジー、およびAIを結び付ける必要があります。IBMは、コンサルティング、テクノロジー、および業界に関する専門知識を組み合わせることで、お客様がこれらの優先課題に取り組めるよう支援しています。
IBMは、次のようなケイパビリティーを通じて、お客様のマーケティング変革の加速を支援しています。
IBMは、これらのケイパビリティーの多くを自社のマーケティング組織にも適用しており、その実践経験を生かして、お客様が実証実験からエンタープライズ規模での導入へ移行できるよう支援しています。
今日、最も大きな価値を生み出している組織は、AI を独立した取り組みとして捉えてはいません。そうした組織は、顧客との関わり方や事業運営の在り方を形作るワークフロー、意思決定、および顧客体験の中にAIを組み込んでいます。
マーケティング・リーダーにとって重要なのは、個別のユースケースにとどまらず、マーケティングを1つのシステムとして捉え、共通のビジネス目標の下で、顧客体験、オペレーション、データ、テクノロジー、およびAIを整合させることです。
IBMは、このような取り組みを通じて、お客様の前進を支援しています。コンサルティング、AI、データ、およびテクノロジーのケイパビリティーを結集し、マーケティング・オペレーションと顧客体験のモダナイズを支援しています。目標は、単に新しいケイパビリティーを導入することではなく、それらを活用して組織が意味のあるビジネス価値を創出できるよう支援することです。
IBM Consultingが、AI時代において、組織によるマーケティングと顧客体験の変革を通じて、より大きなビジネス価値の創出をどのように支援しているかをご覧ください。