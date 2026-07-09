IBM、Everest GroupのMarketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026においてリーダーに選出

組織はこれまで以上に多くのマーケティング・テクノロジー、データ、および AI の機能を活用できるようになっています。しかし、多くの組織は依然として、そうした投資を、より優れた顧客体験、より高い効率性、および測定可能なビジネス成果へと結び付けることに取り組んでいます。

同時に、業界はAI導入の新たな段階へと移行しつつあります。組織は、生成AIを収益化し、実証実験（パイロット）段階から先へ進もうとしています。しかし、多くのCMOは、そのための適切な道筋を定めることに苦労しています。予算が横ばい、または制約された状態が続く中、マーケティング・リーダーは、マーケティング、MarTech、およびAIへのあらゆる投資がもたらす測定可能なビジネスへの影響を示すよう、ますます厳しく求められています。

こうした状況の中、IBMはEverest GroupのMarketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026において、リーダーに選出されました。この評価は、IBMが組織のマーケティング運用モデルのモダナイズ、顧客体験の向上、およびAIを活用したマーケティング機能の導入加速を支援できることを示しています。Everest Groupによると、リーダー企業は、戦略、顧客体験、データ、テクノロジー、およびAIを組み合わせ、測定可能なビジネス成果を実現する、エンドツーエンドのマーケティング変革全体にわたって高い能力を備えています。