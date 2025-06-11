IBM、BARCの2025年Score for Integrated Planning and Analyticsでリーダーに選出

2025年6月11日
IBMは、2025年BARC Score for Integrated Planning and Analyticsでリーダーに選出されました。この評価は、変化に歩調を合わせるだけでなく、常に変化の先を行くために役立つ、統合されたインテリジェントな計画立案プラットフォームで組織を支援することに、IBMが絶え間なく注力していることを反映しています。
ボラティリティーがニューノーマルとなり、ビジネス・サイクルがこれまで以上に加速している現在、決断力を持って計画を立て、適応し、行動する能力が競争上の必要条件となっています。今日、多くの企業で計画が頓挫してしまうのは、時間がかかりすぎ、あまりにも接続が途切れ、反応的すぎるためです。IBM® Planning Analyticsは、それを変えます。具体的な方法は、次のとおりです。
財務トランスフォーメーション戦略の再考、統合事業計画のスケーリング、または手作業のステップを減らしてより業務の迅速化を試みる際、IBM Planning Analyticsは自信を持って行動できるように構築されています。
BARCが報告書で説明しているように、「IBM Planning Analyticsは、ビジネス上のパワー・ユーザーに豊富な柔軟性を提供し、高性能でスケーラブルなインメモリー・データベースに基づいて、カスタマイズされた計画、予算編成、予測、および分析アプリケーションを作成します。」BARCはまた、UX、ワークフローの自動化、AI、およびwatsonxやILOG CPLEXなどのプラットフォームとの統合への継続的な投資も強調しています。
計画がビジネスにおいてできることを再定義しましょう。IBM Planning Analyticsと他のソリューションとの比較を確認し、IBM Planning Analyticsを直接ご体験ください。