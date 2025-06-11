IBM、BARCの2025年Score for Integrated Planning and Analyticsでリーダーに選出

財務トランスフォーメーション戦略の再考、統合事業計画のスケーリング、または手作業のステップを減らしてより業務の迅速化を試みる際、IBM Planning Analyticsは自信を持って行動できるように構築されています。

BARCが報告書で説明しているように、「IBM Planning Analyticsは、ビジネス上のパワー・ユーザーに豊富な柔軟性を提供し、高性能でスケーラブルなインメモリー・データベースに基づいて、カスタマイズされた計画、予算編成、予測、および分析アプリケーションを作成します。」BARCはまた、UX、ワークフローの自動化、AI、およびwatsonxやILOG CPLEXなどのプラットフォームとの統合への継続的な投資も強調しています。

計画がビジネスにおいてできることを再定義しましょう。IBM Planning Analyticsと他のソリューションとの比較を確認し、IBM Planning Analyticsを直接ご体験ください。

レポートをダウンロード

無料評価版を試す