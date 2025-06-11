IBM、BARCの2025年Score for Integrated Planning and Analyticsでリーダーに選出

AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

2025年6月11日

著者

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

IBMは、2025年BARC Score for Integrated Planning and Analyticsでリーダーに選出されました。この評価は、変化に歩調を合わせるだけでなく、常に変化の先を行くために役立つ、統合されたインテリジェントな計画立案プラットフォームで組織を支援することに、IBMが絶え間なく注力していることを反映しています。

IBM Planning Analyticsはどのように現状を変えるのか

ボラティリティーがニューノーマルとなり、ビジネス・サイクルがこれまで以上に加速している現在、決断力を持って計画を立て、適応し、行動する能力が競争上の必要条件となっています。今日、多くの企業で計画が頓挫してしまうのは、時間がかかりすぎ、あまりにも接続が途切れ、反応的すぎるためです。IBM® Planning Analyticsは、それを変えます。具体的な方法は、次のとおりです。

  1. データの担当者だけでなく、意思決定者向けに構築：IBM Planning Analyticsの中核にあるのは、ビジネス・リーダーや財務チームがリアルタイムで計画を構築、適応できるようにする超高速のインメモリー・エンジン（TM1）です。予算編成から仮定モデリングまで、競合他社が質問を定義すらする前に答えを獲得できます。
  2. 重要な場面でのAI：BARCは、複数のシナリオを予測し、異常を検知し、不整合が問題になる前にフラグを立てることができるIBMの標準装備AIと機械学習について強調しました。これは、数字に対する信頼性が高まり、予想外の事態が減ることを意味します。
  3. 人間向けに設計：新しくモダナイズされたWebインターフェース、直感的なビジュアル・ワークフロー、自然言語に応答するAI搭載アシスタントを備えたPlanning Analyticsは、深さを犠牲にすることなく、誰もが高度な計画を利用できるようにします。
  4. ビジネスに合わせたカスタマイズ：IBM Planning Analyticsは、一つの決められた形によって万能に対応するツールとは異なり、お客様のビジネス・モデルに適応します。財務、サプライチェーン、労働力、プロジェクトの計画など、必要なものを構築するか、IBMとそのパートナーが開発する事前構築済みコンテンツのライブラリーを活用します。
  5. 独自の方法で導入：IBM Planning Analyticsは、クラウド、オンプレミス、ハイブリッドなど、お客様の現在の状況に対応し、またお客様の将来的な拡張にも対応します。IBM Cloud、AWS、Azureからご利用いただけます。

企業からの信頼、アナリストからの評価

財務トランスフォーメーション戦略の再考、統合事業計画のスケーリング、または手作業のステップを減らしてより業務の迅速化を試みる際、IBM Planning Analyticsは自信を持って行動できるように構築されています。

BARCが報告書で説明しているように、「IBM Planning Analyticsは、ビジネス上のパワー・ユーザーに豊富な柔軟性を提供し、高性能でスケーラブルなインメモリー・データベースに基づいて、カスタマイズされた計画、予算編成、予測、および分析アプリケーションを作成します。」BARCはまた、UX、ワークフローの自動化、AI、およびwatsonxやILOG CPLEXなどのプラットフォームとの統合への継続的な投資も強調しています。

計画がビジネスにおいてできることを再定義しましょう。IBM Planning Analyticsと他のソリューションとの比較を確認し、IBM Planning Analyticsを直接ご体験ください。

レポートをダウンロード

無料評価版を試す

詳細はこちら レポートをダウンロード 無料評価版を試す