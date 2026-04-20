IBM、2026 Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year for Western Europeに認定される

西ヨーロッパ全域で、IBMとAdobeは、企業が重要な顧客体験の課題に取り組むのを支援しています。この課題は、好機を逃す前に、洞察を具体的な行動に移すことです。
顧客の期待は、かつてないほど急速な動きを見せています。やり取りが一瞬で崩壊し、AIが顧客とブランドの関わり方を再構築する中、組織は顧客の意図に応じて、迅速、関連性、自信を持って行動する必要に迫られています。これらの瞬間をデータ、ジャーニー、チャネル全体でオーケストレーションすることは、有意義な顧客体験を提供するために不可欠になっています。
だからこそIBMは、2026 Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year – Western Europe（ブログ）に選ばれたことを誇りに思います。
この賞は、IBMとAdobeの20年以上にわたるパートナーシップの強さと、両社が西ヨーロッパ全体で共にもたらしている測定可能な影響を認めるものです。Adobeの業界をリードする顧客体験プラットフォームとIBMの奥深いコンサルティング、データ、AIに関する専門知識を組み合わせることで、組織は断片化されたやり取りから、顧客のニーズにリアルタイムで対応する、オーケストレーションされたエンドツーエンドのエクスペリエンスへと移行するための準備を整えることができます。
西ヨーロッパ全域で、IBMとAdobeは、企業が重要な顧客体験の課題に取り組むのを支援しています。この課題は、好機を逃す前に、洞察を具体的な行動に移すことです。組織は膨大な量の顧客データを収集しますが、その多くはサイロ化されたままです。実際、IBM Institute for Business Value（IBV）がAdobeと提携して行った新しい研究では、組織が収集した顧客データの34%が顧客体験の決定に使用されることがなく、タイムリーでパーソナライズされたエンゲージメントが制限されていることが示されています。
IBMはこの地域において、クライアントがデータ、意思決定、有効化を継続的な運用モデルに結び付けて支援することに重点を置いています。これにより、チャネル全体で一貫して、顧客からのシグナルを認識、解釈、対応できるようになります。近年では、チーム間の連携を強化し、意思決定を自動化し、洞察から実行への移行を迅速化するために、watsonx OrchestrateなどのAI搭載オーケストレーションツールを利用するケースも増えています。
「西ヨーロッパ地域では、組織は顧客体験向上の実験段階から、大規模な運用段階へと移行しています」と、Adobe社グローバル・パートナー部門担当副社長のAlison Webster氏は述べています。「IBMは、Adobeのプラットフォームを実現する方法、組織がプロセス、データ、実行を結び付けて、ビジネスに大きな勢いをもたらす方法を提供する方法で際立っています」
この評価は、IBMとAdobeの間の共通の信念も反映しています。AIは強力なイネーブラーである一方で、永続的なカスタマー・リレーションシップは、十分にオーケストレーションされたエクスペリエンスによって構築されるということです。適切なガバナンス、透明性、連携に支えながら、カスタマー・ジャーニー全体にAIを適用することで、組織は信頼と制御を維持しながら、迅速に行動できるようになります。
「顧客体験の変革は、もはや個々のタッチポイントを改善することではなく、組織を中心とした顧客の運営方法を変えることなのです」と、IBMのパートナー、EMEAマーケティング変革リード&クライアントパートナーのJay Trestain氏は言います。「この評価は、当社のチームがお客様の顧客体験モデルの再構築をどのように支援して、より迅速に対応し、部門間でより効果的に連携し、有意義なビジネス価値につながる体験を提供しているかを反映しています」