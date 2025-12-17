IBMは、主要なアナリスト企業すべてでAIガバナンスとGRCのリーダーとして認められました
最近、IDC、Forrester、Gartnerが発表した研究は、当社にとって統合ガバナンスへの市場の変化を反映し、AIガバナンスとGRC全体にわたるIBMの戦略とイノベーションを評価するものでした。
組織が生成AIを重要なワークフローに組み込む際、ガバナンスはモデル、意思決定、企業リスクに至るまで包括的である必要があります。
IBMでは、責任あるイノベーションは、AIガバナンスとGRCを孤立したポイント・ソリューションとして扱うのではなく、統合することにかかっていると考えています。watsonx.governanceとIBM OpenPagesを通じて、お客様がAIをエンドツーエンドで管理し、リスクやコンプライアンスの結果に直接結びつけられるように支援します。
IDC MarketScapeの最近の調査は、信頼できるテクノロジーと専門知識を通じて、組織がAIとリスクの両方を管理できるよう支援するIBMの継続的な進歩を浮き彫りにしていると考えています。複数のIDC MarketScapeの評価を通して、統合AIガバナンス、生成AIの監視、エンタープライズGRCにわたるIBMの機能と戦略が一貫して認められています。
これらの評価は、IBMが従来のリスク管理とAI主導のリスク管理の両方でガバナンスを統合するリーダーであることを強化するものだと考えています。
Forresterのwatsonx.governanceの評価は、責任あるAIの活用を拡張する組織にとって不可欠な領域である、ポリシー主導のモデル・ガバナンス、バイアス検知、ライフサイクル統合における当社の強みを浮き彫りにしていると考えています。
この評価は、お客様がコンプライアンスとリスクを管理するだけでなく、ビジネス上の意思決定を行うAIシステムに対する信頼を得られるよう支援することにIBMが注力していることを反映しています。
当社の見解では、「The Gartner Magic Quadrant™ for Governance, Risk and Compliance Tools for Assurance Leaders 2025（Joel Backaler、Devanshu Mehrotra、Jie Zhang、2025年10月27日）」は、お客様のガバナンスのモダナイズを支援するIBMの取り組みを強調していると言えます。
IBMは、IBM OpenPagesとwatsonx.governanceが評価されました。これは、企業のリスク、コンプライアンス、AIガバナンスを統合プラットフォームに結び付けることの重要性を示していると考えています。当社にとって、この位置づけは、AIによって定義される時代における組織の監視と保証の強化を支援するというIBMのビジョンを裏付けるものです。
IDC、Forrester、Gartnerなどの大手アナリスト企業全体で、AIにおける信頼性、透明性、ガバナンスの向上におけるIBMの取り組みは、一貫して評価されています。watsonx.governanceとIBM OpenPagesを通じて、企業が責任あるAIを運用し、ビジネス、リスク、テクノロジーの各領域にまたがるガバナンスを統合できるよう支援し続けています。
IBMは、AIの未来が責任あるイノベーションにかかっていると信じており、お客様がガバナンスを自信と競争上の優位性の源に変えるのを支援することに引き続き専念してまいります。
GartnerおよびMagic Quadrantは、Gartner, Incおよび／またはその関連会社の商標です。
Gartner社は、調査出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。Gartner社の調査出版物は、Gartner社の調査・助言組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この調査に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。