IBMは、主要なアナリスト企業すべてでAIガバナンスとGRCのリーダーとして認められました

組織が生成AIを重要なワークフローに組み込む際、ガバナンスはモデル、意思決定、企業リスクに至るまで包括的である必要があります。

IBMでは、責任あるイノベーションは、AIガバナンスとGRCを孤立したポイント・ソリューションとして扱うのではなく、統合することにかかっていると考えています。watsonx.governanceとIBM OpenPagesを通じて、お客様がAIをエンドツーエンドで管理し、リスクやコンプライアンスの結果に直接結びつけられるように支援します。