IBM Project Bobの発表：より迅速でスマートなソフトウェア開発を実現するAIパートナー

Project Bobは、お客様のワークフローどおりに機能するように設計されており、設計からデプロイメントまで、お客様のワークフローに適応します。レガシーシステムのモダナイズでも、全く新しいものを構築する場合でも、Bobは高品質のコードをより迅速に出荷できるよう支援します。

エージェント・ワークフロー、組み込みセキュリティー、エンタープライズ・グレードのデプロイメント柔軟性により、Bobはタスクを自動化するだけでなく、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を変革します。モダナイゼーション・プロジェクトから新しいアプリケーションのビルドまで、開発をよりスマートで、安全かつ効率的にします。