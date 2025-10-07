AI（人工知能） ITの自動化

IBM Project Bobの発表：より迅速でスマートなソフトウェア開発を実現するAIパートナー

出版された 10/07/2025
著者

Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

IBM Project Bobは単なるコーディング・アシスタントではなく、AI開発のパートナーです。

Project Bobは、お客様のワークフローどおりに機能するように設計されており、設計からデプロイメントまで、お客様のワークフローに適応します。レガシーシステムのモダナイズでも、全く新しいものを構築する場合でも、Bobは高品質のコードをより迅速に出荷できるよう支援します。

エージェント・ワークフロー組み込みセキュリティーエンタープライズ・グレードのデプロイメント柔軟性により、Bobはタスクを自動化するだけでなく、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を変革します。モダナイゼーション・プロジェクトから新しいアプリケーションのビルドまで、開発をよりスマートで、安全かつ効率的にします。

Bobの特徴

BobをAIファーストのIDEとペアの開発者と考察してみましょう：あなたの意図、あなたのコードベース、組織の基準を理解するツールです。

  • 意図を理解するアーキテクト・モードに切り替えて、複雑なシステムのスコープを設計するか、コード・モードで共同作業して迅速に作業を進め、効率的に反復します。
  • リポジトリーを理解する：Bobはコードベースを読み取り、フレームワークをモダナイズし、大規模にリファクタリングを行い、完全なコンテキストに基づいてプラットフォームを再構築します。
  • 標準を理解する：FedRAMP、HIPAA、PCIに精通したProject Bobは、常にセキュアで本番稼動可能なコードを提供するお手伝いをします。

Enterprise対応の機能

Bobは、コードの提案にとどまらず、実際の企業開発のために設計された主要な機能を備えています。

  • エージェント型ワークフロー：Bobは複雑なタスクを細分化し、コード、テスト、ドキュメンテーション、パイプライン全体で専門的なエージェントを調整することで、リポジトリー全体に改善が波及するのを保証します。
  • インライン・セキュリティー・スキャン：標準装備のSemgrepスキャンと修正プログラムの提案により、IDEを離れることなくセキュリティーをシフトレフトできます。量子セキュリティーその他のコンプライアンスおよび脆弱性のスキャンをIDEに取り込む機能。
  • 柔軟なデプロイメント：macOS、Windows、またはLinux上でBobを実行し、クラウドに導入して、ガバナンスとデータ常駐の要件を満たすことができます。
  • CLIとリテラシー プログラミング：BobShellを使用して、CI/CDパイプラインやレシピ主導のアップグレードに最適な、反復可能な自己文書化ワークフローを作成します。

実績のある成果を拡張

すでに6,000人以上のIBM開発者が、モダナイゼーション、セキュリティー、新しいアプリ開発のプロジェクトでBobを使用しており、平均45％の生産性向上を実現しています。これにより、開発者は反復作業から解放され、複雑なタスクを支援できます。

AIを活用した開発の未来

Bobは、ソフトウェア・エンジニアリングの次なる進化を代表して、チームがレガシー・システムをモダナイズし、新しいアプリケーションを構築し、エンタープライズ・グレードの標準を簡単に維持できるよう支援します。

本日の発表により、Bobはプレビュー段階に入り、ソフトウェア・ライフサイクル全体でのAIの運用化に向けた大きな一歩を踏み出しました。AI搭載のコーディングの未来は、数年先ではなく、今ここにあります。

早期アクセスをご希望ですか？通知を受け取る 更新情報を入手し、プレビューに選ばれるチャンスを得ることができます。

詳細はこちら 今すぐ待機リストにご登録ください