IBM Project Bobの発表：より迅速でスマートなソフトウェア開発を実現するAIパートナー

IBM Project Bobは単なるコーディング・アシスタントではなく、AI開発のパートナーです。
Project Bobは、お客様のワークフローどおりに機能するように設計されており、設計からデプロイメントまで、お客様のワークフローに適応します。レガシーシステムのモダナイズでも、全く新しいものを構築する場合でも、Bobは高品質のコードをより迅速に出荷できるよう支援します。
エージェント・ワークフロー、組み込みセキュリティー、エンタープライズ・グレードのデプロイメント柔軟性により、Bobはタスクを自動化するだけでなく、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を変革します。モダナイゼーション・プロジェクトから新しいアプリケーションのビルドまで、開発をよりスマートで、安全かつ効率的にします。
BobをAIファーストのIDEとペアの開発者と考察してみましょう：あなたの意図、あなたのコードベース、組織の基準を理解するツールです。
Bobは、コードの提案にとどまらず、実際の企業開発のために設計された主要な機能を備えています。
すでに6,000人以上のIBM開発者が、モダナイゼーション、セキュリティー、新しいアプリ開発のプロジェクトでBobを使用しており、平均45％の生産性向上を実現しています。これにより、開発者は反復作業から解放され、複雑なタスクを支援できます。
Bobは、ソフトウェア・エンジニアリングの次なる進化を代表して、チームがレガシー・システムをモダナイズし、新しいアプリケーションを構築し、エンタープライズ・グレードの標準を簡単に維持できるよう支援します。
本日の発表により、Bobはプレビュー段階に入り、ソフトウェア・ライフサイクル全体でのAIの運用化に向けた大きな一歩を踏み出しました。AI搭載のコーディングの未来は、数年先ではなく、今ここにあります。
早期アクセスをご希望ですか？通知を受け取る 更新情報を入手し、プレビューに選ばれるチャンスを得ることができます。