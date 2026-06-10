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AI（人工知能） ITの自動化

IBM製品がTrustRadius 2026 Top Rated Awardsで評価されました

この評価は、これらの製品を日々利用しているお客様やパートナーから共有された体験を反映したものです。

公開日 2026年06月10日

テクノロジー製品の購入担当者は、ソリューションを評価し、実際の成果を把握し、自信を持って意思決定を行うために、同業者からの洞察への依存をますます強めています。独立した顧客フィードバックは、テクノロジー提供企業が実際に価値を提供しているかどうかを示す、最も信頼される指標の1つとなっています。

そのため当社は、検証済みの顧客レビューのみに基づき、22のIBM製品がTrustRadius 2026 Top Rated Award受賞製品に選ばれたことを誇りに思います。この評価は、これらのソリューションを日々利用して事業を運営し、保護し、モダナイズしているお客様やパートナーの体験を反映したものです。

2026 TrustRadius Top Rated Award受賞製品

TrustRadius Top Rated Awardsは、実際の利用者から寄せられた顧客評価、レビュー、および利用に関するフィードバックに直接基づいています。テクノロジー製品の購入担当者にとって、この評価は、IBM製品がさまざまな業界やエンタープライズ規模の本番環境でどのようなパフォーマンスを発揮しているかを客観的に把握するための指標となります。

AI、データ、オートメーション、セキュリティ、統合、インフラストラクチャーの各分野において、受賞製品は一貫したテーマを示しています。それは、組織が複雑さを業務上の優位性へと変えながら、拡張性、ガバナンス、およびパフォーマンスの要件を満たせるよう支援することです。

以下のIBM製品が、それぞれの市場カテゴリーで評価されました。

  • IBM API Connect | API Management
  • IBM Apptio | テクノロジー・ビジネス・マネジメント
  • IBM Aspera on Cloud | クラウド移行;マネージド・ファイル転送
  • IBM Cloud Object Storage | Infrastructure-as-a-Service;クラウド・ストレージ;Object Storage
  • IBM Cloudability | クラウドコスト管理、Cloud Management
  • IBM Cognos Analytics | フルスタック・ビジネス・インテリジェンス;データ検出と可視化;Business Intelligence（BI）;Data Preparation
  • IBM Db2 | Database as a service（DBaaS）;データウェアハウス;リレーショナル・データベース;クラウド・データウェアハウス
  • IBM Guardium | データベース・セキュリティー;セキュリティー分析
  • IBM Instana |インフラ監視;アプリケーション・パフォーマンス管理（APM）;オブザーバビリティー;Kubernetesモニタリング;デジタル・エクスペリエンス監視
  • IBM Maximo Application Suite | エンタープライズ資産管理;ITサービス管理（ITSM）;コンピュータ保守管理システム（CMMS）
  • IBM Planning Analytics | 労働力分析;企業業績管理（CPM）;予算編成と予測;ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）
  • IBM SPSS Statistics | 予測分析;統計分析
  • IBM Storage FlashSystems | エンタープライズ向けフラッシュ・アレイ・ストレージ
  • IBM Targetprocess | アジャイル開発、製品管理、目標と主要な成果（OKR）
  • IBM Turbonomic | クラウド・コスト管理;Cloud Management;AIOps
  • IBM Verify | ID管理;顧客のIDおよびアクセス管理（CIAM）;IDガバナンスと管理;ID脅威の検知と対応ソフトウェア
  • IBM Watsonx Code Assistantポートフォリオ | AIコード生成
  • IBM watsonx Orchestrate | インテリジェントなバーチャル・アシスタント; AIエージェント・ビルダー
  • IBM watsonx.ai | 機械学習;MLOps;エンタープライズ生成AI;AI開発
  • IBM watsonx.data | データレイクハウス
  • IBM watsonx.governance | AIガバナンス
  • IBM webMethods Hybrid Integration | EDI（電子データ交換）;Integration Platform as a Service（iPaaS）;API Management;Managed File Transfer（MFT）

お客様およびパートナーの皆様、ありがとうございます

それぞれの評価は、信頼性、ガバナンス、および成果が現代の企業にとって譲れない要件であるカテゴリーにおいて、お客様からの評価を示すものです。

これらの賞は、ご自身の体験を共有するために時間を割いてくださったお客様やパートナーの皆様によって支えられています。それぞれのレビューは、同業者がより大きな確信を持ってソリューションを評価する助けとなり、またIBMの製品チームが、お客様が事業運営のために利用しているテクノロジーの改善を継続する助けとなります。

IBMのお客様またはパートナーで、まだご自身の体験を共有されていない場合は、TrustRadiusにレビューを投稿することをご検討ください。皆様の見解は、市場を形成し、購入担当者に情報を提供し、ご利用中の製品の将来に影響を与えます。

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Rebecca Green

Director, Client Voice (Reviews, Stories and Advocacy)

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