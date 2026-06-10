IBM製品がTrustRadius 2026 Top Rated Awardsで評価されました

この評価は、これらの製品を日々利用しているお客様やパートナーから共有された体験を反映したものです。
テクノロジー製品の購入担当者は、ソリューションを評価し、実際の成果を把握し、自信を持って意思決定を行うために、同業者からの洞察への依存をますます強めています。独立した顧客フィードバックは、テクノロジー提供企業が実際に価値を提供しているかどうかを示す、最も信頼される指標の1つとなっています。
そのため当社は、検証済みの顧客レビューのみに基づき、22のIBM製品がTrustRadius 2026 Top Rated Award受賞製品に選ばれたことを誇りに思います。この評価は、これらのソリューションを日々利用して事業を運営し、保護し、モダナイズしているお客様やパートナーの体験を反映したものです。
TrustRadius Top Rated Awardsは、実際の利用者から寄せられた顧客評価、レビュー、および利用に関するフィードバックに直接基づいています。テクノロジー製品の購入担当者にとって、この評価は、IBM製品がさまざまな業界やエンタープライズ規模の本番環境でどのようなパフォーマンスを発揮しているかを客観的に把握するための指標となります。
AI、データ、オートメーション、セキュリティ、統合、インフラストラクチャーの各分野において、受賞製品は一貫したテーマを示しています。それは、組織が複雑さを業務上の優位性へと変えながら、拡張性、ガバナンス、およびパフォーマンスの要件を満たせるよう支援することです。
以下のIBM製品が、それぞれの市場カテゴリーで評価されました。
それぞれの評価は、信頼性、ガバナンス、および成果が現代の企業にとって譲れない要件であるカテゴリーにおいて、お客様からの評価を示すものです。
これらの賞は、ご自身の体験を共有するために時間を割いてくださったお客様やパートナーの皆様によって支えられています。それぞれのレビューは、同業者がより大きな確信を持ってソリューションを評価する助けとなり、またIBMの製品チームが、お客様が事業運営のために利用しているテクノロジーの改善を継続する助けとなります。
IBMのお客様またはパートナーで、まだご自身の体験を共有されていない場合は、TrustRadiusにレビューを投稿することをご検討ください。皆様の見解は、市場を形成し、購入担当者に情報を提供し、ご利用中の製品の将来に影響を与えます。