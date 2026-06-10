IBM製品がTrustRadius 2026 Top Rated Awardsで評価されました

テクノロジー製品の購入担当者は、ソリューションを評価し、実際の成果を把握し、自信を持って意思決定を行うために、同業者からの洞察への依存をますます強めています。独立した顧客フィードバックは、テクノロジー提供企業が実際に価値を提供しているかどうかを示す、最も信頼される指標の1つとなっています。

そのため当社は、検証済みの顧客レビューのみに基づき、22のIBM製品がTrustRadius 2026 Top Rated Award受賞製品に選ばれたことを誇りに思います。この評価は、これらのソリューションを日々利用して事業を運営し、保護し、モダナイズしているお客様やパートナーの体験を反映したものです。