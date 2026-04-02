IBMは、IBM Planning Analytics as a Serviceの新しいセキュリティーとコンプライアンスのマイルストーンを発表し、規制やリスクが意識された環境で活動する組織にとって信頼できる計画ソリューションとしての役割を強化します。

今日の計画データは、数字以上のものを反映しています。予測、資本計画、労働力のシナリオは、組織がどこに投資しているか、そしてリーダーシップが将来にどのように備えているかを示しています。こうした状況において、ガバナンスは単なるコンプライアンス要件ではなく、ビジネスの優先事項と言えます。

PROTECTEDレベルでのSOC 2準拠とIRAP評価の追加により、IBM® Planning Analytics as a Serviceは、計画環境が安全で制御され、拡張に対応できる状態を維持するという、より強力な保証を提供します。