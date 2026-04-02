IBM® Planning Analytics as a Serviceは、SOC 2への準拠とアセスメントにより、企業の信頼性を強化します。
IBMは、IBM Planning Analytics as a Serviceの新しいセキュリティーとコンプライアンスのマイルストーンを発表し、規制やリスクが意識された環境で活動する組織にとって信頼できる計画ソリューションとしての役割を強化します。
今日の計画データは、数字以上のものを反映しています。予測、資本計画、労働力のシナリオは、組織がどこに投資しているか、そしてリーダーシップが将来にどのように備えているかを示しています。こうした状況において、ガバナンスは単なるコンプライアンス要件ではなく、ビジネスの優先事項と言えます。
PROTECTEDレベルでのSOC 2準拠とIRAP評価の追加により、IBM® Planning Analytics as a Serviceは、計画環境が安全で制御され、拡張に対応できる状態を維持するという、より強力な保証を提供します。
IBM Planning Analytics as a Serviceは、組織が制御を維持しながら計画を拡張できるように設計されています。これらの最新のアップデートにより、管理が一貫して適用され、コラボレーションが管理され、監査対応機能がプラットフォームに組み込まれていることが徹底されます。
計画が機能や地域をまたいで拡大しても、組織はガバナンスに対する一貫したアプローチを維持しながら、さらなる複雑化を進めることができます。セキュリティー・チームは確立された管理機能を活用でき、プランニング・チームは自信を持って使用範囲を拡大できます。
AWSおよびAzureで利用可能なIBM® Planning Analytics as a Serviceは、IRAPアセスメントを取得しており、規制の厳しい業種および公共部門の組織への適性が実証されています。
これにより、組織はセキュリティー体制を評価する際の不確実性を軽減し、規制当局の承認を通じてより効率的に動き、統制全体で明確な説明責任を維持できます。また、透明性と保証がクリティカルな経営陣レベルでのガバナンスに関する議論もサポートします。
IBM Planning Analytics as a ServiceはSOC 2に準拠しており、セキュリティー、可用性、機密性に関して第三者による検証を提供しています。
これは、1回限りの認証ではなく、継続的な監視と運用規律を反映しています。組織は、監査、調達、サードパーティのリスクアセスメントを裏付ける、より明確で標準化されたエビデンスによるメリットを享受できます。
SOC 2コンプライアンスは、ベンダーのオンボーディングを効率化し、セキュリティー・レビューへの対応に必要な労力を削減します。定期的なペネトレーション・テストは、プロアクティブなリスク管理をさらにサポートします。
Enterpriseの計画立案には、財務、人事、オペレーション、地域チーム間の調整が必要であり、機密データを扱うことも多くあります。
SOC 2とIRAPのアセスメント成果を活用することで、組織は強力なガバナンスを維持しながら、チームや地域を超えて計画を拡大できます。セキュリティーとコンプライアンスのレビューをより効率的に完了できるため、導入の遅れを起こしがちな遅延を減らすのに役立ちます。
SOC 2コンプライアンスとIRAPアセスメント完了により、IBM® Planning Analytics as a Serviceは、組織が最新の計画プラットフォームに期待する信頼性のレベルを実現します。
拡張に対応し、ビジネスおよび規制面での期待の両方に対応したプランニング環境を提供することで、チームは強力なガバナンスと統制を維持しながら、より良い意思決定と成果に集中できます。
詳細については、IBM® Planning Analytics製品ページをご覧ください。