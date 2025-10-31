IBMがGartner Magic Quadrant（2025年）のガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ツール部門においてリーダーに選出され、IBM OpenPagesが保証分野のリーダーに

IBMのGRCの旅は、2010年のOpenPagesの買収から始まりました。以来、それを強力なコンプライアンス・ツールから、最新のエンタープライズ・リスク管理をサポートする AI対応のGRCプラットフォームへと進化させてきました

「10年以上にわたり、私たちはガバナンス、リスク、コンプライアンスの仕組みを再考してきました。AIとオートメーションをOpenPagesに埋め込み、企業全体のリスク管理をより迅速、インテリジェントにし、連携を強化しました」と、コア・ソフトウェア製品、ソフトウェア・サポート、サイト信頼性エンジニアリング担当GMのSripriya Srinivasan氏は言います。

IBMは2016年に、AIをプラットフォームに統合した最初のGRCプロバイダーの1つであり、それ以来、IBMは責任あるリーダーシップを発揮し続けてきました。2023年には、OpenPagesに生成AIと大規模言語モデル（LLM）機能を導入し、お客様がコントロールマッピング、エビデンス収集、ポリシードキュメンテーションなどの主要なGRCプロセスを自動化できるようにしました。これらのイノベーションにより、GRCは手動による監視から、組織が変化に対応する方法を加速するインテリジェントな洞察主導の機能に変わりました。

これらの進歩に基づいて、IBMは現在、インテリジェントなエージェントがコンプライアンスの適用可能性に関する推奨事項を行えるようにするエージェント型AI機能を開発しました。これは、GRCのオートメーションと洞察をさらに進化させるものです。

IBM watsonx.governanceと組み合わせることで、OpenPagesは、お客様が責任を持って大規模にAIを導入できるよう支援し、従来のビジネス・リスクと新たなAIガバナンスの課題の両方の監視を提供します。