IBMがGartner Magic Quadrant（2025年）のガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ツール部門においてリーダーに選出され、IBM OpenPagesが保証分野のリーダーに

IBMは、Gartner Magic Quadrant（2025年）のガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ツール部門においてリーダーに選出され、IBM OpenPagesが保証分野のリーダーになりました。
この評価は、当社がお客様とともにガバナンス、リスク、コンプライアンスの実践をモダナイズし、AI、オートメーション、データを活用して、より機敏かつ自信を持ってリスクに対応できるように支援してきた方法を反映したものです。
ガートナーの評価では、IBMの「実行能力とビジョンの完全性」が認められました。
この認識は、以下のような当社のアプローチの3つの永続的な強みを強調していると考えています。
これらの機能を組み合わせることで、お客様はガバナンスとコンプライアンスを義務から戦略的優位性へと変えることができます。これが、進化する GRC 環境において IBM を差別化するものであると私たちは考えています。
IBMのGRCの旅は、2010年のOpenPagesの買収から始まりました。以来、それを強力なコンプライアンス・ツールから、最新のエンタープライズ・リスク管理をサポートする AI対応のGRCプラットフォームへと進化させてきました
「10年以上にわたり、私たちはガバナンス、リスク、コンプライアンスの仕組みを再考してきました。AIとオートメーションをOpenPagesに埋め込み、企業全体のリスク管理をより迅速、インテリジェントにし、連携を強化しました」と、コア・ソフトウェア製品、ソフトウェア・サポート、サイト信頼性エンジニアリング担当GMのSripriya Srinivasan氏は言います。
IBMは2016年に、AIをプラットフォームに統合した最初のGRCプロバイダーの1つであり、それ以来、IBMは責任あるリーダーシップを発揮し続けてきました。2023年には、OpenPagesに生成AIと大規模言語モデル（LLM）機能を導入し、お客様がコントロールマッピング、エビデンス収集、ポリシードキュメンテーションなどの主要なGRCプロセスを自動化できるようにしました。これらのイノベーションにより、GRCは手動による監視から、組織が変化に対応する方法を加速するインテリジェントな洞察主導の機能に変わりました。
これらの進歩に基づいて、IBMは現在、インテリジェントなエージェントがコンプライアンスの適用可能性に関する推奨事項を行えるようにするエージェント型AI機能を開発しました。これは、GRCのオートメーションと洞察をさらに進化させるものです。
IBM watsonx.governanceと組み合わせることで、OpenPagesは、お客様が責任を持って大規模にAIを導入できるよう支援し、従来のビジネス・リスクと新たなAIガバナンスの課題の両方の監視を提供します。
ガバナンス、リスク、コンプライアンスはもはや単独で管理されているのではなく、IT、オペレーション、財務、法務、ストラテジーにまたがります。共有データと自動化を通じてこれらのチームを連携させることは不可欠です。
AI は、その作業のやり方を変革しています。かつては純粋に事後対応型と見なされていたGRCは、事前対応型と予測型になりつつあり、組織は潜在的なリスクをエスカレートする前に特定し、制御を動的に最適化し、意思決定のスピードと精度を向上させ、結果として収益にプラスの影響を与えられるようになっています。
IBMの調査によると、業種・業務を超えて、組織はAI時代にリスクを管理する方法を再考しています。
そのトランスフォーメーションは、すでに顧客ベース全体で起こっています。
お客様は、IBM OpenPagesを使用して、コンプライアンスを簡素化し、データを接続し、企業全体のリスクの可視性を強化することで、この変化をリードしています。
金融サービス分野では、イタリアの大手保険会社の1つであるCNP Vita Assicura社が、IBM OpenPagesを導入して、エンタープライズ・リスクおよびコンプライアンス・フレームワークをモダナイズしました。リスクアセスメントを自動化し、管理業務を一元化することで、この保険会社はデータ入力要件を最大70％削減し、レポート作成効率を向上させ、事業単位全体の可視性を強化しました。その結果、組織の透明性、一貫性、監査準備が向上します。
エネルギーおよび輸送業界では、液化ガス運搬船の大手所有者兼運営者であるNavigator Gas社は—IBMおよびDeloitte社と提携し、IBM® OpenPages上に構築されたカスタマイズされたGRCプラットフォームであるDeloitte Senseを実装しました。このプラットフォームはコンプライアンス・ワークフローを一元化し、リアルタイムのレポート作成を可能にし、社内チームと外部監査人の間の連携を向上させながら、内部監査費用を50％以上削減するのに役立ちました。
これらのクライアントは、より広範な傾向を反映しています。組織は、コンプライアンス要件を満たすだけでなく、戦略的優位性を解き放つためにIBM OpenPagesを利用し、ガバナンスとリスク管理をレジリエンスと成長の要因に変えています。
IBM OpenPagesは、高度なガバナンス要件、複雑な規制環境、成熟したERMプログラムを抱える企業に選ばれるソリューションであり続けます。そのアーキテクチャーは、システム間の緊密な統合をサポートし、リスク・リーダーが企業全体で一貫してコントロールとフレームワークを管理できるようにします。
IBMは、グローバル企業との連携から学んだ教訓を活かして、SaaS製品の提供を拡大し、中小規模の組織も同じ機能を利用できるようにしました。これらのサービスにより、コストと実装の複雑さが軽減されると同時に、効率的なデプロイメントと組み込みの拡張性を通じて価値実現までの時間が短縮されます。規制上の期待が進化し、AI導入が加速する中、IBMは、AI駆動型のオートメーション、簡素化された実装、大規模な責任あるAIの導入を通じて、お客様がインテリジェントにリスクを管理し、設計による信頼を構築できるよう支援することに引き続き取り組んでいます。
Gartner社からのこの評価は、クライアントの成功と、AI搭載のインテリジェントなガバナンスの推進への共通の取り組みを裏付けるものです。
IBM OpenPagesとIBM watsonx.governanceが、組織のガバナンスの強化、リスクの管理、AIの責任あるスケールに役立つ方法の詳細をご覧ください。
この画像は、膨大な調査文書の一部としてGartner社が公開したものであり、文書全体の内容を考慮した上でご判断ください。Gartner社の文書は、IBMからのリクエストに応じてご覧いただけます。
Gartner社、「Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders」、Joel Backaler、Devanshu Mehrotra著、2025年10月27日
Gartner社は、調査出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。Gartner社の調査出版物は、Gartner社の調査・助言組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartner社は、この調査に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。
GARTNERは、米国およびその他の国におけるGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービス・マークであり、Magic QuadrantはGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、許可を得て使用しています。無断複製や転載を禁じます。