IBM OpenPages as a ServiceがドイツのIBM Cloudに展開し、EU中心のGRC機能を強化

IBMOpenPages as a Serviceは、ドイツのIBM Cloudデータセンターから利用できるようになりました。これは、当社のグローバルなSaaSフットプリントの重要な拡張となります。
このデプロイメントにより、ヨーロッパ大陸内における容量が拡張され、パフォーマンス、セキュリティー、データ・レジデンシーに対しての進化し続ける期待に応えるように設計されたガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ソリューションが組織に提供されます。
ドイツのIBM Cloud展開は、地域規模でのクラウド・オプションに対するIBMの継続的な投資を反映しており、これによりEU全域のお客様が、俊敏性や拡張性を損なうことなく、どこでどのようにリスク管理ワークロードがホストされるかを選択できるようになります。
多くの欧州企業は、データの場所、主権、監査可能性がますます厳しくなる規制環境で事業を展開しています。
OpenPagesがドイツのIBM Cloudでホストされるようになったことで、以下が可能になりました。
OpenPages as a Serviceは、クラウドネイティブで継続的に更新されるデプロイメント・モデルを通じて、OpenPagesプラットフォームの全機能を提供します。
組織は以下のメリットを享受できます。
ドイツのIBM Cloudデータセンターが稼働を開始したことで、EUベースのSaaSオペレーションを必要とする（または希望する）顧客がこれらの機能にすぐにアクセスできるようになりました。
この立ち上げは、IBMのクラウド・リージョンとSaaSの可用性を拡大するための広範な取り組みの一部であり、お客様がグローバル・リーチとローカルな制御を組み合わせることを可能にします。ドイツのIBM Cloudデータセンターは、エンタープライズ・グレードのセキュリティ、高可用性、欧州標準へのコンプライアンスを実現するように設計されており、責任あるクラウドオペレーションへのIBMの取り組みを強化するものです。
EU地域におけるOpenPages as a Serviceの導入に関心のある組織は、すぐにプロビジョニングを開始できます。IBM担当者とビジネス・パートナーは、チームがアーキテクチャーのオプション、移行アプローチ、デプロイメントのベスト・プラクティスを評価するのを支援します。