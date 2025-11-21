IBM OpenPages as a ServiceがドイツのIBM Cloudに展開し、EU中心のGRC機能を強化

IBMOpenPages as a Serviceは、ドイツのIBM Cloudデータセンターから利用できるようになりました。これは、当社のグローバルなSaaSフットプリントの重要な拡張となります。

このデプロイメントにより、ヨーロッパ大陸内における容量が拡張され、パフォーマンス、セキュリティー、データ・レジデンシーに対しての進化し続ける期待に応えるように設計されたガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ソリューションが組織に提供されます。

ドイツのIBM Cloud展開は、地域規模でのクラウド・オプションに対するIBMの継続的な投資を反映しており、これによりEU全域のお客様が、俊敏性や拡張性を損なうことなく、どこでどのようにリスク管理ワークロードがホストされるかを選択できるようになります。