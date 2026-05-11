IBM OpenPages 9.2は、GRCの実行レイヤーにAIを導入

AIエージェントは、やり取りするデータ、システム、ワークフロー全体に継続的かつ動的なリスクをもたらします。組織は、クラウド、オンプレミス、マルチシステム環境全体でAIエージェントを監視、検証、ガバナンスするための継続的な監視を必要としています。

従来のGRCアプローチは、手作業で断片化され、ポイントインタイムで、事後対応型であるため、保証よりも複雑さを生み出します。チームはファイルを手作業でレビューし、事後的に問題を特定し、システムを切り替えて日常的なタスクを完了し、成果を導くよりもプロセスのオーバーヘッドの管理に多くの時間を費やしています。

IBM OpenPages 9.2は、それを変えるために構築されました。

OpenPages 9.2は、インテリジェンスをプラットフォームに構成できるモデルを反映し、組織がより迅速、一貫性があり、制御性の高い業務を行えるように支援します。このリリースでは、AIがGRCの運用中核にさらに深く組み込まれ、AIをワークフロー内に直接適用することで、組織が手作業の労力を削減し、より早期かつ継続的に検証し、より迅速かつ効率的に作業できるようになります。また、定期的なレビューや事後的なコンプライアンス・チェックだけに頼るのではなく、AIシステムやエージェント型ワークフローの継続的な組み込み型ガバナンスに移行する上でも役立ちます。

OpenPages 9.2では、周辺的にAIを追加するのではなく、AIをワークフロー、検証、ユーザー・エクスペリエンスそのものに構成できるようになりました。AI駆動型の企業にとって、これは、AIを活用した作業が実行される場所の近くでガバナンスを実現できることを意味します。その結果、最新のGRCに対する、よりインテリジェントで使いやすく、実行指向のアプローチが実現します。