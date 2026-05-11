IBM OpenPages 9.2は、GRCの実行レイヤーにAIを導入

このリリースでは、AIがGRCの運用中核にさらに深く組み込まれ、組織はAIエージェントとAI対応ワークフローをより高度にガバナンスできるようになります。
AIエージェントは、やり取りするデータ、システム、ワークフロー全体に継続的かつ動的なリスクをもたらします。組織は、クラウド、オンプレミス、マルチシステム環境全体でAIエージェントを監視、検証、ガバナンスするための継続的な監視を必要としています。
従来のGRCアプローチは、手作業で断片化され、ポイントインタイムで、事後対応型であるため、保証よりも複雑さを生み出します。チームはファイルを手作業でレビューし、事後的に問題を特定し、システムを切り替えて日常的なタスクを完了し、成果を導くよりもプロセスのオーバーヘッドの管理に多くの時間を費やしています。
IBM OpenPages 9.2は、それを変えるために構築されました。
OpenPages 9.2は、インテリジェンスをプラットフォームに構成できるモデルを反映し、組織がより迅速、一貫性があり、制御性の高い業務を行えるように支援します。このリリースでは、AIがGRCの運用中核にさらに深く組み込まれ、AIをワークフロー内に直接適用することで、組織が手作業の労力を削減し、より早期かつ継続的に検証し、より迅速かつ効率的に作業できるようになります。また、定期的なレビューや事後的なコンプライアンス・チェックだけに頼るのではなく、AIシステムやエージェント型ワークフローの継続的な組み込み型ガバナンスに移行する上でも役立ちます。
OpenPages 9.2では、周辺的にAIを追加するのではなく、AIをワークフロー、検証、ユーザー・エクスペリエンスそのものに構成できるようになりました。AI駆動型の企業にとって、これは、AIを活用した作業が実行される場所の近くでガバナンスを実現できることを意味します。その結果、最新のGRCに対する、よりインテリジェントで使いやすく、実行指向のアプローチが実現します。
OpenPages 9.2には、プラットフォーム内のワークフロー、ランタイム前の検証、ユーザー・インタラクション全体にAIを適用する方法を拡張する新しい主要な機能が含まれています。機能強化には以下が含まれます。
OpenPages 9.2は、リージョンやロケールをまたいで活動するグローバル・チームをサポートしながら、タスク中心の使いやすさを向上させます。
OpenPages 9.2では、ワークフローの設計と視覚化のためのGRCキャンバスの機能が拡張されています。
OpenPages 9.2では、評価およびデータ収集プロセスの構成と管理の柔軟性が向上するアンケートの更新が導入されています。アンケートは以下をサポートするようになりました。
これらの更新は、情報の収集方法を改善し、日常のGRC実行における重要な部分を合理化するのに役立ちます。
OpenPages 9.2では、SaaS EssentialsおよびStandardプランを含むすべてのサービス・プランでカスタム・オブジェクト・タイプのサポートが導入され、組織がSaaS上でGRCデータをモデル化して管理する方法について、より大きな柔軟性を提供します。これにより、組織は特定のリスク環境やコンプライアンス環境を反映するようにデータをどのように構造化するかをより細かく制御できます。GRCとAIガバナンス・プログラムが成熟するにつれて、この柔軟性により、組織はAI関連のリスク、コントロール、義務、エビデンスを自社の運用モデルに合った方法で表現できるようになります。
OpenPages 9.2には、システム管理とデプロイメントをサポートする管理制御と構成オプションの強化も含まれています。
そのような新機能の1つが、既存のインポート/エクスポート構成をより細かく制御できる構成パッケージングです。ソース環境からの構成変更の選択項目を管理するためのグループ化とライフサイクルを提供し、その後ターゲット環境にプロモートおよびデプロイできます
OpenPages 9.2は、GRC作業が行われるワークフローにインテリジェンス、使いやすさ、構成可能性を取り入れることで、他とは一線を画しています。AIの強化により、チームはドキュメントをより迅速にレビューし、ワークフローとより自然にやり取りし、モデルを早期に検証できるようになります。UIとタスク・エクスペリエンスの改善により摩擦が軽減され、同時に、拡張されたGRCキャンバス、アンケート、カスタム・オブジェクト、構成パッケージング機能により、組織はニーズに応じてガバナンス・プロセスをより柔軟に設計および拡張できるようになります。
これらのアップデートを組み合わせることで、GRCチームは作業を迅速化し、手作業を減らし、組織独自のニーズに合わせてOpenPagesを適応させることができます。OpenPages 9.2により、AIは日常のリスクおよびコンプライアンス業務のより実用的な一部になります。
さらに、OpenPages 9.2は、エンタープライズAI向けのIBMのオープンでハイブリッドな信頼できるソフトウェア戦略を強化します。オープンソースのOpenPages MCP Serverを介して、標準化された拡張可能なエージェント統合を実現するオープン性を提供します。クラウド、オンプレミス、マルチシステム環境にわたるAIとデータのガバナンスを支援することにより、ハイブリッド性を提供します。ワークフローに直接組み込まれた継続的な検証、監査可能性、ポリシー適用を通じて、信頼性を確保します。
IBM OpenPages 9.2は、以下のとおり提供されます。