IBM OpenPages 9.2.1：AI基盤からAIを大規模に拡張

組織がAIの試行段階から企業全体での運用段階へと移行するにつれて、ガバナンス・チームは新たな課題に直面します。それは、複雑さを増すことなく監視体制を拡大することです。GRCチームは、より多くの文書を検証し、ますます複雑化するリスク関係を管理し、規制変更や新たなAIテクノロジーのリスクに迅速に対応し、ビジネス全体で人間によるプロセスとAI駆動型プロセスの両方を管理することが求められています。 従来のアプローチでは、意思決定が遅くなり、業務の複雑さが増すボトルネックが頻繁に発生します。

AI搭載ガバナンスを運用するための最初のステップは、導入に対する障壁を取り除くことです。OpenPages 9.2.1は、事前設定されたAI機能、マネージドエージェントインフラストラクチャ、およびGRCワークフローに直接埋め込まれたより豊富なAIエクスペリエンスにより、組織が導入への障壁を取り除けるよう支援します。