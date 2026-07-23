IBM OpenPages 9.2.1：AI基盤からAIを大規模に拡張

このリリースは、OpenPages 9.2で導入されたAI基盤に基づいて構築されており、AI搭載ガバナンスをより簡単に導入、使用、拡張できるようにします。
IBM OpenPages 9.2.1は、組織が複雑さを増すことなくAI搭載ガバナンスを運用できるように設計されています。OpenPages 9.2で確立されたAI基盤に基づいて構築されているこのリリースでは、次の3つの優先事項に焦点を当てています。
これらの機能強化を組み合わせることで、組織はAIの試行段階から、本番環境におけるAI搭載ガバナンスへと移行できます。
組織がAIの試行段階から企業全体での運用段階へと移行するにつれて、ガバナンス・チームは新たな課題に直面します。それは、複雑さを増すことなく監視体制を拡大することです。GRCチームは、より多くの文書を検証し、ますます複雑化するリスク関係を管理し、規制変更や新たなAIテクノロジーのリスクに迅速に対応し、ビジネス全体で人間によるプロセスとAI駆動型プロセスの両方を管理することが求められています。 従来のアプローチでは、意思決定が遅くなり、業務の複雑さが増すボトルネックが頻繁に発生します。
AI搭載ガバナンスを運用するための最初のステップは、導入に対する障壁を取り除くことです。OpenPages 9.2.1は、事前設定されたAI機能、マネージドエージェントインフラストラクチャ、およびGRCワークフローに直接埋め込まれたより豊富なAIエクスペリエンスにより、組織が導入への障壁を取り除けるよう支援します。
OpenPagesは今回初めて、8つの事前定義済みAIモデル構成を提供します。チームは、サポート対象のAIプロバイダーの認証情報を入力するだけで、これらを有効化できます。
これらの事前構成済みモデルは、問題類似性の検知、監査計画の作成、バーゼル分類、ベンダー分析、文書の要約、PIIの検知、アンケート回答の生成など、さまざまな一般的なGRCユースケースをサポートします。管理者は、カスタム・コーディングやプロンプト・エンジニアリングを行わずに、これらの機能をすぐに導入し、必要に応じてさらにカスタマイズできます。
その結果、GRCでのAIの探索から、本番ワークフローへのAI導入までの最速アプローチが実現します。
OpenPages 9.2では、オープンソースのOpenPages MCP Serverが導入され、AIエージェントが管理されたGRCデータと安全にやり取りできるようになりました。
バージョン9.2.1では、AWSおよびIBM Cloud上のSaaS顧客向けのフルマネージドのクラウドネイティブMCPサーバーでこれらの機能が拡張され、MCPインフラストラクチャーの導入と維持が不要になりました。新しいREST API機能では、より豊富なオブジェクトのコンテキストと関係も公開され、より高度なレポート作成、分析、ワークフローの自動化が可能になります。
ガバナンス1つの文書だけで決定されることはほとんどありません。リスク評価、コンプライアンスの検証、ベンダー評価では多くの場合、複数の証拠資料にわたる分析が必要です。
OpenPages 9.2.1では、ユーザーは1回のAIとのやり取りの中で複数のファイルをアップロードして分析できるため、チームはポリシー、レポート、証拠、裏付け文書から知見を得られます。GeminiおよびOpenAIモデルで利用可能なこの機能は、手作業による検証作業を減らしながら、分析の品質を向上させるのに役立ちます。
アンケートは、組織がリスクとコンプライアンス情報を収集する最も重要な方法の1つですが、最も時間がかかる方法の1つでもあります。
OpenPages 9.2.1では、AIによる回答支援がアンケート内に直接導入されました。AIは、既存のデータとアップロードされた文書に基づいて初期の応答を生成し、人間による検証と承認をしっかりと行うことができます。
このリリースでは、数値、小数、日付フィールドなどの新しい構造化応答タイプも導入され、組織がより一貫性のある実用的な評価データを収集できるようになります。
GRC Canvasは、リスク、コントロール、ポリシー、資産、ベンダー、その他のガバナンス・データ間の関係を可視化する強力な方法として進化し続けます。
バージョン 9.2.1 では、Canvasの構成、共有、管理をより簡単にするいくつかの機能強化が導入されています。ユーザーは、キャンバスを設計しながら、既存のキャンバスをコピーしたり、導入前の構成をプレビューしたり、び環境間でキャンバス構成をエクスポートまたはインポートしたりしながら、キャンバス内で定義されているデータ・セットを増やしたり、変更を元に戻したり、やり直ししたりできるようになりました。これらの機能強化を組み合わせることで、組織全体で視覚的なガバナンス機能の作成、改善、共有、拡張が容易になります。
OpenPages 9.2.1では、日々の業務における摩擦を軽減するために設計された、操作性を向上させる機能も導入されています。主な特長は次のとおりです。
これらの機能強化により、ユーザーはプラットフォームのナビゲートに費やす時間を短縮し、知見に基づいて行動する時間を増やすことができます。
OpenPages 9.2で導入された構成パッケージを基に、このリリースでは、パッケージのバージョン比較、依存関係の検証、クイック検索、フィルタリング機能、パッケージング自動化のための完全なREST APIサポートが追加されます。
これらの機能により、管理者は導入リスクと運用オーバーヘッドを削減しながら、より確信を持って環境間で構成を移動できます。
バージョン9.2.1では、OpenPagesのオブジェクト階層を管理するための機能強化も導入されています。管理者は、主要な親子関係を変更する際に、オブジェクトとその子オブジェクトを自動的に移動でき、システム管理者モードを必要とせずに一部のエンティティ移動操作を実行できるようになりました。これらの改善により、組織の再編成が簡素化され、管理担当者の作業が軽減されます。
総合的にみると、9.2.1のパッケージング、自動化、オブジェクト管理、SaaSの機能強化により、OpenPagesの管理と拡張が容易になりました。組織がAI搭載ガバナンスを導入する場合でも、既存のプログラムを拡張する場合でも、これらの機能は一貫性と制御を向上させながら複雑さを軽減します。
OpenPages 9.2では、AI搭載GRCの基盤が導入されました。OpenPages 9.2.1は、その基盤をより簡単に運用できるようにすることに重点を置いています。
組織は、事前構成されたAI機能を通じてAIをより迅速に有効化し、管理されたMCPインフラストラクチャーを通じてエージェント型ワークフローにガバナンスを拡張し、よりスマートなアンケート、強化された可視化機能、生産性の向上によって日常業務を簡素化できます。同時に、管理者は、環境全体で構成をパッケージ化、促進、管理する方法をより細かく制御できるようになります。
すべての機能強化に共通するのは、簡素化です。つまり、AI導入の簡素化、ガバナンスの実行の簡素化、拡張の簡素化です。その結果、より接続性が高く、インテリジェントで実行重視のプラットフォームが実現し、組織はより迅速に知見を得ることができ、確信を持ってガバナンスを実施できます。