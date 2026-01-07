AI（人工知能） ITの自動化

IBM OpenPages 9.1.3：拡張可能なAI、タスク重視の生産性、エージェント型GRCへの第一歩

IBM OpenPagesプラットフォームは、リスクとコンプライアンス業務をAIでよりインテリジェントにするとともに、企業がAIを安全かつ責任を持って拡張できるガバナンス基盤を提供し、「AIでよりスマートなGRC、GRCでより安全なAI」の約束を実現するように設計されています。

公開日 2026年01月7日
黒い背景に青い円が重なったデジタル・イラスト

OpenPages 9.1.3は、モデルのオープン性を拡大し、早期のエージェント対応基盤を導入し、日常の使いやすさを向上させることで、組織が信頼性、制御、監査可能性を損なうことなく、AIを活用してリスク・オペレーションを加速できるようにします。

9.1 リリース・トレインから9.1.3がどのように構築されるか

9.1シリーズは、よりスマートで管理されたリスクオペレーションに向けた意図的な進化です。

  • 9.1 OpenPages内のAI基盤：ワークフローに組み込まれたBYOM（Bring Your Own Model）スキル（要約、分類、タグ付け、生成支援、オブジェクト作成）により、OpenPages内にAI基盤を確立しました。詳細はこちらをご覧ください
  • 9.1.1. 拡張、自動化、構成可能性：AI対応のGRCを責任を持って拡張するためにプラットフォーム機能を強化しました。ガバナンスの強化、アクセス制御の再設計、ワークフロー自動化、アンケート委任、傾向ダッシュボード、そして拡張性への初期方向性が含まれます。詳細はこちらをご覧ください
  • 9.1.2：導入に向けたガバナンスとモダナイズ：3つのディフェンス・ラインすべてでタスク中心の使いやすさを向上させつつ、ガバナンスと自動化への継続的投資を行います。詳細はこちらをご覧ください
  • 9.1.3：オープンAI、エージェント準備、およびUXの洗練：外部AIの拡張性を正式にサポートし、実験的なエージェント基盤を導入します。これは、OpenPagesを管理されたGRCプロセス内でAIが支援し、安全に行動できる場所にする次のステップです。

OpenPages 9.1.3の新機能

1. オープンで拡張可能なAI：自分のニーズに合わせて

OpenPages 9.1.3では、API Extensions（API拡張機能）を使用してBYOMを拡張し、watsonx.aiをはじめとする標準API経由でほぼすべての外部AI/MLエンドポイントに安全に接続できます。サードパーティの基盤モデルや専門的な内部サービスも対象です。

新しい管理UIにより、拡張機能のセットアップとライフサイクル管理が簡素化されました。BYOMは複数値列挙フィールドに加え、より豊富なペイロード生成のための高度なJSONや式入力にも対応します。ロギングとトレーサビリティの強化により操作性と監査対応力が向上し、移行サポートにより環境間での拡張設定の安全な反映が可能になります。

2. 実験用MCPサーバー：エージェント型GRCへの橋渡し

9.1.3では、OpenPages Local MCP Server（実験版）を導入し、ローカルにデプロイすることでModel Context Protocol（MCP）を通じてOpenPagesオブジェクトを公開します。これにより、MCP互換のAIエージェントがOpenPagesのデータと操作を読み取り、推論し、行動するための標準化された安全なインターフェースが提供されます。これは、エージェント型GRCに向けた初期段階の管理されたステップであり、イノベーターやパートナーが明確なガバナンス境界内で双方向オートメーションを安全に試験運用できる環境を提供します。

3. タスク実行のためのGRC Canvasの強化

OpenPages 9.1.3ではGRC Canvasを大幅に更新し、防御ライン全体での作業実行と管理を強化しました。キャンバスのタスク・ビューやセクションで非表示フィールドの動作を上書きできるため、基盤となるスキーマを変更せずにロール固有の操作体験をカスタマイズ可能です。

キャンバス内のコンパクトおよびテーブルレイアウトはカウントやカスタムテキストフィールドをサポートし、主要な集計やコンテキストを作業フローに直接取り込みます。ユーザーが調査対象期間を切り替えても、開いたキャンバス・タブは維持され、選択期間がコンテキストに合わせて更新されるため、中断が少なく、レビュー・テスト・修復作業に集中できます。

4. 管理およびリアルタイム計算

管理者は、グリッド・ビューでオブジェクト・タイプごとに移動ボタンを非表示にしてガバナンスを強化したり、非エンティティ・オブジェクトへの移動操作拡張により再構築の範囲を広げたりできます。ランタイム計算ではオブジェクト間ルールがサポートされ、関連オブジェクト間でのより豊富なリアルタイム集計が可能になりました。

9.1.3が3つの主要なオーディエンスにとって重要な理由

1. SaaS購入者向け

API Extensionsと管理UIにより、SaaSのお客様はカスタマイズではなく構成を通じてAIスキルを迅速に導入でき、アップグレードを予測可能に保ちながら価値を加速できます。9.1ストリーム全体での継続的なデリバリーにより、摩擦を最小限に抑えてイノベーションを提供し、実験的なMCPサポートにより、導入の成熟に伴いエージェント型ワークフローへの安全な道筋が提供されます。

同時に、OpenPages SaaSは、データレジデンシー、レイテンシー、地域規制要件に対応するため、グローバルIBM Cloudのフットプリントを拡大しています。OpenPages as a Serviceは、オーストラリアおよびアジア太平洋地域のお客様向けにシドニーで稼働中（発表はこちら）、さらにIBM Cloud Germanyでも利用可能で、EU中心のGRC機能をローカルホスティングとコンプライアンス調整によって強化しています（発表はこちら）。

オンプレミスおよびCloud Pak for Data管理者向け

ローカルMCPのデプロイメントは、厳格なデータ境界が求められる規制環境に適しています。API Extensionsは、強化されたロギングおよび移行サポートによる安全な環境促進とともに、プライベートまたは内部モデルとスムーズに統合されます。ガバナンス制御と強化されたランタイム計算により、管理者は企業規模でも安心して運用できます。

パートナーおよびシステム・インテグレーター向け

API Extensionsにより、業界分類子、規制マッピングスキル、証拠自動化などの再利用可能なAIアクセラレーターを、脆弱なカスタムコードなしでパッケージ化できるスケーラブルな統合モデルが整備されます。MCPは、規制監視、証拠収集、継続的なコントロールテストのために、パートナー構築のエージェントを利用する道を開きます。

市場での評価：リーダーシップ・ランキングにより検証されたロードマップの信頼性

AIを活用したリスクオペレーションと規律あるガバナンスを組み合わせることで、OpenPagesの方向性は市場で高く評価されています。

これらの評価により、9.1ロードマップの方向性（AIを活用したSmarter GRC、GRCを活用した安全なAI）が裏付けられ、OpenPagesが企業のリスクおよびコンプライアンスのモダナイズに必要な機能を提供していることが確認されます。

IBM OpenPages 9.1.3の可用性

OpenPages 9.1.3は、2025年12月26日よりすべてのユーザー向けに一般提供が開始されています。

IBM OpenPagesの詳細はこちら

 

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM