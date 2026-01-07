IBM OpenPages 9.1.3：拡張可能なAI、タスク重視の生産性、エージェント型GRCへの第一歩

OpenPages 9.1.3では、API Extensions（API拡張機能）を使用してBYOMを拡張し、watsonx.aiをはじめとする標準API経由でほぼすべての外部AI/MLエンドポイントに安全に接続できます。サードパーティの基盤モデルや専門的な内部サービスも対象です。

新しい管理UIにより、拡張機能のセットアップとライフサイクル管理が簡素化されました。BYOMは複数値列挙フィールドに加え、より豊富なペイロード生成のための高度なJSONや式入力にも対応します。ロギングとトレーサビリティの強化により操作性と監査対応力が向上し、移行サポートにより環境間での拡張設定の安全な反映が可能になります。