IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloudを活用

業界やグローバル地域に関係なく、AWS上のIBM Netezza as a Service BYOCは、お客様の特定のニーズを満たすように設計されています。Netezzaの力を活用し、独自のクラウド環境内でのデプロイメントを希望するクライアントにとって、BYOCは理想的なソリューションです。BYOC導入モデルは、既存のSaaSサービスと連携し、お客様固有の要件に基づいてクラウド環境を柔軟に選択できるようにします。IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloudで、データとアナリティクスの未来を体験しましょう。クラウドデータと分析ストラテジーを変革する機会をお見逃しなく。

IBM Netezza SaaSの無料トライアルはこちら