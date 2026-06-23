IBMが、2025年、2026年のSSONヨーロッパ・サービス・プロバイダー・オブ・ザ・イヤーに選出

この評価の中核にあるのは、Reckitt社との協力です。2021年に協業を始めた当初の焦点は、グローバル・ビジネス・サービス（GBS）組織内の財務オペレーションの安定化と統合でした。

移行の早い段階で、効率的に拡張し、正確に運営され、ビジネスの洞察と先見性の情報源としてますます機能する、グローバルに統合された最新の財務機能を構築するという共通の目標を掲げました。

そのためには、プロセスを超えて、金融がどのように運営し、連携し、価値を生み出すかを再考する必要がありました。