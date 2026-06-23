IBMが、2025年、2026年のSSONヨーロッパ・サービス・プロバイダー・オブ・ザ・イヤーに選出

パートナーシップ、目的、トランスフォーメーションを通じて共有サービスを再構築する。
2年連続でSSONヨーロッパ・サービスプロバイダー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたことは、間違いなく名誉なことです。しかしもっと重要なのは、持続的な影響と一貫した進歩のシグナルです。何が達成されたかだけでなく、トランスフォーメーションの過程で何が根本的に変わったかについて考えることを促します。
私たちIBMにとって、この評価は、より広範な変化を表しています。それは、共有サービスが運用エンジンから企業価値を戦略的に実現するものへと再考されることです。
この評価の中核にあるのは、Reckitt社との協力です。2021年に協業を始めた当初の焦点は、グローバル・ビジネス・サービス（GBS）組織内の財務オペレーションの安定化と統合でした。
移行の早い段階で、効率的に拡張し、正確に運営され、ビジネスの洞察と先見性の情報源としてますます機能する、グローバルに統合された最新の財務機能を構築するという共通の目標を掲げました。
そのためには、プロセスを超えて、金融がどのように運営し、連携し、価値を生み出すかを再考する必要がありました。
将来を見据えた財務組織は、効率性以上の要素を基盤として構築する必要があります。デジタル対応で、洞察主導型で、継続的に進化しなければなりません。当社はReckitt社と協力して、以下のことに取り組みました。
インテリジェントな自動化、分析、AI主導の介入を通じて、財務オペレーションは次のようなものから転換し始めました。
ここから、トランスフォーメーションが具体的になり、テクノロジーによって行動、意思決定、結果が再構築され始めます。
この取り組みで最も特徴的なのは、「ワンチーム・マインドセット」への移行です。大規模なグローバル組織では、複雑さはしばしば断片化されたオーナーシップ、一貫性のないプロセス、コミュニケーションのギャップにつながります。これに対処するには、チームの考え方や運営方法の変革が必要でした。
エンドツーエンドのオーナーシップと説明責任の共有に基づいた新しい運営モデルを通じて、意思決定の迅速化、役割と責任の明確化、グローバルチームと市場の間の強力なパートナーシップを実現しました。これにより、整合性が高く、透明性と協力的な環境を構築しました。
トランスフォーメーションは、最終的にはその意図ではなく、成果によって評価されなければなりません。IBMとReckitt社のパートナーシップを通じてもたらされたインパクトは、以下の原則を反映しています。
おそらく、この取り組みにおける最も重要な変化は、共有サービスの認識方法における変化です。私たちは、効率性によって定義されるモデルから、価値創造によって定義されるモデルに移行しています。
この進化におけるIBMの役割は、Reckitt社と共に、単なるプロバイダーとしてではなく、トランスフォーメーション・パートナーとして協力し、運用モデルの形成、イノベーションの組み込み、継続的な改善の推進を支援してきたことです。私たちのパートナーシップの拡大は、これまでの進歩と今後の機会の両方を反映しています。
将来に目を向けると、その軌道は明確です。IBMは、組織の現状や歩みに対応し、変化に迅速に対応し、データ駆動型の意思決定を改善し、市場全体でシームレスに機能を拡張できるようにする、インテリジェントなデジタル統合プラットフォームに進化し続けます
SSONサービス・プロバイダー・オブ・ザ・イヤー賞の受賞は、重要なマイルストーンです。それは、チームが共通のビジョンに沿って調整し、変化を受け入れ、継続的な進歩に取り組むことで何が達成できるかを反映しています。
Reckitt社との道のりは、トランスフォーメーションは1つのイニシアチブによって定義されるものではないことを示しています。それは、取り組みの一貫性、目的の明確さ、パートナーシップの強さによって定義されます。
IBMが一貫して実現することを目指しているのがこの標準です。