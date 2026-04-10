IBM、2026年BARC Score for Integrated Planning & Analyticsでマーケット・リーダーに選出

IBMは、AI機能をPlanning Analyticsに直接組み込み、組織が手動プロセスからよりインテリジェントで自動化された計画に移行できるよう支援し続けています。

組み込みのAI予測機能により、ユーザーは複数の方法を用いて予測を作成できるため、精度が向上し、計画サイクルに必要な労力が削減されます。AIエージェントの機能により、ユーザーは自然言語でデータを探索し、成果を分析し、より効率的に洞察を引き出すことができます。

IBMはまた、watsonxとの統合を通じてエージェント型AIの機能を進化させ、ユーザーがタスクを自動化し、ワークフローを開始し、よりダイナミックな方法で計画データを操作できるようにしています。これらの機能は、より積極的かつ迅速な意思決定をサポートするように設計されています。