IBM、2026年BARC Score for Integrated Planning & Analyticsでマーケット・リーダーに選出

この評価は、IBM® Planning Analyticsの強みと、組織の財務チームとオペレーション全体で計画と意思決定をモダナイズするためのIBMの継続的な取り組みの結果です。
より正確に企業が計画を立て、変化に迅速に対応するというプレッシャーの高まりに直面する中、統合計画は重要な機能となっています。組織は、プランを部門間で結び付け、コラボレーションを強化し、ビジネスニーズの変化に柔軟に対応できるソリューションを求めています。
IBM® Planning Analyticsは、企業全体の計画をサポートする柔軟でスケーラブルなソリューションで、このニーズに対応するよう設計されています。
IBM® Planning Analyticsの主な強みは、その柔軟性です。組織は、企業全体で一貫したプラットフォームを維持しながら、特定の要件に合わせた計画ソリューションを設計できます。
この柔軟性により、部門間の接続された計画がサポートされ、チームは計画を調整し、可視性を向上させ、変化する状況に迅速に対応できるようになります。ファイナンシャル・プランニングやより広範な運用シナリオにおいて、このプラットフォームは、データ、プロセス、人をより整然とした方法で組織に結集させることができます。
IBMは、AI機能をPlanning Analyticsに直接組み込み、組織が手動プロセスからよりインテリジェントで自動化された計画に移行できるよう支援し続けています。
組み込みのAI予測機能により、ユーザーは複数の方法を用いて予測を作成できるため、精度が向上し、計画サイクルに必要な労力が削減されます。AIエージェントの機能により、ユーザーは自然言語でデータを探索し、成果を分析し、より効率的に洞察を引き出すことができます。
IBMはまた、watsonxとの統合を通じてエージェント型AIの機能を進化させ、ユーザーがタスクを自動化し、ワークフローを開始し、よりダイナミックな方法で計画データを操作できるようにしています。これらの機能は、より積極的かつ迅速な意思決定をサポートするように設計されています。
IBM® Planning Analyticsの最近の機能強化は、使いやすさの向上と計画機能の拡張に重点を置いています。これには、モダナイズされたWebエクスペリエンス、改善された視覚化、Webベースのモデリング環境が含まれます。
ワークフロー機能は、タスク管理、承認、プロセス追跡をサポートするツールによっても強化されています。これらの機能強化により、組織は複雑な計画プロセスをより構造的かつ透明性をもって管理できるようになります。
BARCからの評価は、進化し続ける市場におけるIBMの強固な地位を浮き彫りにしています。計画の統合が進み、データに基づいて、AIが活用されるようになるにつれて、組織は現在のニーズと将来のイノベーションの両方をサポートできるソリューションを求めています。
IBM® Planning Analyticsは、ユーザー・エクスペリエンス、AI機能、ワークフローのオートメーションへの継続的な投資により、この方向で次に進むと進化し続けています。これらの機能強化は、組織が予測精度を向上させ、計画サイクルを合理化し、より多くの情報に基づいた的確な意思決定を行えるよう支援することを目的としています。
2026年版BARC Scoreは、統合計画と分析にわたるベンダーとそのポートフォリオの詳細な評価を提供し、強み、課題、市場でのポジショニングに関する洞察を含みます。
IBMがマーケット・リーダーとして認められた理由について、詳細はこちら。