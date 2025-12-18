IBMは、IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment（文書番号：US52973225、2025年10月）とIDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment（文書番号：US52973125、2025年10月）の両方でリーダーに選ばれました。これは、これらの市場を対象とした2023年から2024年のベンダー・アセスメントでリーダーに選出された成果に続きます。

IDC社はこの点を強調しました。「IBMは、ITサービスにおける広範で深い機能と、特にIBM® Consultingの一部であるIBM® iXユニットにおけるエクスペリエンスの設計およびビルド機能を組み合わせています。」

この選出は、単なる称賛ではありません。私たちは、これがはるかに重要なことの証明であると信じています。IBMは、ビジョンから構築、導入まで、真にエンド・ツー・エンドのエクスペリエンス・トランスフォーメーションを迅速に実現できる数少ないパートナーの1社です。