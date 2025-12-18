IBM、IDC MarketScape for Experience Design ServicesとIDC MarketScape for Experience Build Servicesのリーダーに選出
IBMは、ビジョンから構築、導入まで、真にエンド・ツー・エンドのエクスペリエンス・トランスフォーメーションを迅速に実現し、測定可能な成果を迅速に実現できる数少ないパートナーの1社です。
IBMは、IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment（文書番号：US52973225、2025年10月）とIDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment（文書番号：US52973125、2025年10月）の両方でリーダーに選ばれました。これは、これらの市場を対象とした2023年から2024年のベンダー・アセスメントでリーダーに選出された成果に続きます。
IDC社はこの点を強調しました。「IBMは、ITサービスにおける広範で深い機能と、特にIBM® Consultingの一部であるIBM® iXユニットにおけるエクスペリエンスの設計およびビルド機能を組み合わせています。」
この選出は、単なる称賛ではありません。私たちは、これがはるかに重要なことの証明であると信じています。IBMは、ビジョンから構築、導入まで、真にエンド・ツー・エンドのエクスペリエンス・トランスフォーメーションを迅速に実現できる数少ないパートナーの1社です。
どのような経営陣も、収益性の高い成長とロイヤルティーの向上の推進、パーソナライゼーションの拡張、中断のないプラットフォームのモダナイズ、そしてAIに対応したアーキテクチャーの確保など、一連のプレッシャーにさらされています。彼らは、最終的にビジネスに必要なスピードでストラテジーを進められるように、データ、分析、有効化の統合に取り組んでいます。また、生産性を高め、デジタル導入を加速させる新しい働き方で従業員を支援しようとしています。
スライド上のビジョンとしてではなく、現実の世界で実現するスケーラブルなシステムとして組織が実際に変革を必要とする際に、IBMが優れていると信じています。
IDC MarketScape for Experience Design Servicesによると、IBMは以下の強みについて評価されました。
つながりを切り開く優れたエクスペリエンスは、意図せず実現するものではありません。これらは、洞察によってサポートされ、データに基づいており、深い技術的卓越性によって命が吹き込まれ、意図的に設計および細心の注意を払って構築されています。
私たちのグローバルな顧客体験戦略とデザインプラクティスは、177の国または地域で運営されており、ストラテジー、設計、エンジニアリング、データ、AIの各分野に関わる28万人の専門家を擁しています。また、65以上のクライアント・イノベーション・センター、55以上のデザイン・スタジオ、18の研究ラボによってサポートされています。
しかし、実際にクライアントにとって変化をもたらすのは、私たちの働き方です。
ゴールデン・スレッドからバリュー・オーケストレーションまで、IBMの実績あるメソッドは、利害関係者を連携させ、意思決定を加速し、チームが常に測定可能なユーザーとビジネスの成果に集中し続けられるようにします。
当社は、再使用可能なアクセラレータとAI機能を使用して、アイデアのプロトタイプだけでなく、実際のエクスペリエンスを構築、管理、最適化します。
この資産ベースのアプローチは、スピードの向上、リスクの軽減、ROIの向上という、すべてのリーダーが望んでいることをクライアントに提供します。
私たちは、チャネル全体で学習、予測、最適化する適応型エクスペリエンスを設計しています。AIを活用した研究からダイナミックなコンテンツ・システム、エージェントによるカスタマー・ジャーニーまで、実験ではなく、責任あるスケーラブルなエンタープライズ・グレードの方法でAIを運用しています。
IBMでは、消費者に関する洞察を深め、クライアントに認識される価値を高めています。AIがブランドと人々の関わり方を再構築する中、組織は期待に応えるだけでなく、AIとともに進化するエクスペリエンスを必要としています。これが私たちのチームが既に設計しているフロンティアです
価値は目に見えて、定量化可能で、迅速でなければなりません。IBMのExperience Orchestratorやインテリジェント・ワークフローなどのツールへの投資は、ROIの向上、市場投入までの時間の短縮、顧客と従業員のライフサイクル全体にわたる運用効率の向上を直接目的としています。
この評価を誇りに思う一方、次の段階に向けてさらに準備を整えています。私たちの使命は、組織が測定可能なビジネス成果をもたらすエクスペリエンスを設計および構築できるように支援し、トランスフォーメーションが達成できるレベルを引き上げることです。