IBMは、ガートナー社の生成AIモデルプロバイダー向けイノベーション2025年版ガイドでエマージング・リーダーに選ばれました

Gartner社は、「生成AIモデルの構築に必要なデータ、コンピュート、参考情報により、市場は少数のプロバイダーに非常に集中しています」と述べています。

組織がオープン・モデル、商用API、マルチモーダル・アーキテクチャー、特殊なドメイン・モデルの間で選択を行う際、短期的な実験ではなく長期的なビジネス成果に合わせたテクノロジー上の意思決定を迫られています。

IBMは、エンタープライズAIの導入に特に関連する3つの主要な要因を含め、生成AI市場を再構築する多くのダイナミクスがあると考えています。

オープン・モデルの成長：IBM Graniteなどのオープンソース・モデルは、組織に独自のデータを使用してモデルをファイン・チューニングする柔軟性、コントロール、機能を提供します。

Gartner氏は次のように述べています。「オープンソースのオプションは、ユースケースを試験的に導入し証明している企業や、モデルをセルフホスティングし、テストを含む保守を引き受けることができる経験豊富なエンジニアリング・チームやオペレーション・チームを持つ企業にとって非常に魅力的です。プロジェクトに貢献することもできます」

AIエージェントの爆発的増加：エージェントは複数ステップの推論ループを作成し、効率的でコストが最適化されたモデルに対する需要の急速な増加を促進します。

Gartner氏によれば、「AIエージェントの爆発的な成長軌道は、生成AIモデル・プロバイダーにとって変革の追い風であり、特にモデル推論分野で、使用量の指数関数的な拡張と多様な収益化チャネルを通じて前例のない収益機会を生み出しています」。

専用モデルへの移行：より高い精度、低コストで、ドメイン固有のワークフローとのより良い整合性を実現するタスク最適化モデルのニーズが高まっています。

Gartnerによれば、「特殊化されたモデルは、対象とされたタスクやドメイン固有のタスクの限られたセットの実行と、トピック、業種、問題セットなどの特定のコンテキストや情報カテゴリーでの動作に重点を置いています」

IBMは、企業の生産性の次の波は、ますます大規模になるモデルの実験からではなく、モデルの選択を実際の仕事の進め方に戦略的に合わせることから生まれると考えています。これをサポートするため、私たちは、AI を責任を持って大規模に運用するために必要なモデルの柔軟性とガバナンスを提供することに重点を置いています。