IBMは、ガートナー社の生成AIモデルプロバイダー向けイノベーション2025年版ガイドでエマージング・リーダーに選ばれました
この評価は、組織がパイロットから実稼働規模の展開に移行する中で、IBMがオープン性、ガバナンス、効率性に基づいたエンタープライズ・グレードのAIをどのように推進しているかを反映していると考えています。
Gartner社は、「生成AIモデル空間は、生成AIとエージェント導入の基盤として急速に変化する市場の象徴であり、新しい基盤/フロンティアと専門モデルが毎週リリースされています」と述べています。
IBMは、2025年Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providersにおいてエマージング・リーダーに選出されました。
Gartner社は、「生成AIモデルの構築に必要なデータ、コンピュート、参考情報により、市場は少数のプロバイダーに非常に集中しています」と述べています。
組織がオープン・モデル、商用API、マルチモーダル・アーキテクチャー、特殊なドメイン・モデルの間で選択を行う際、短期的な実験ではなく長期的なビジネス成果に合わせたテクノロジー上の意思決定を迫られています。
IBMは、エンタープライズAIの導入に特に関連する3つの主要な要因を含め、生成AI市場を再構築する多くのダイナミクスがあると考えています。
オープン・モデルの成長：IBM Graniteなどのオープンソース・モデルは、組織に独自のデータを使用してモデルをファイン・チューニングする柔軟性、コントロール、機能を提供します。
AIエージェントの爆発的増加：エージェントは複数ステップの推論ループを作成し、効率的でコストが最適化されたモデルに対する需要の急速な増加を促進します。
専用モデルへの移行：より高い精度、低コストで、ドメイン固有のワークフローとのより良い整合性を実現するタスク最適化モデルのニーズが高まっています。
IBMは、企業の生産性の次の波は、ますます大規模になるモデルの実験からではなく、モデルの選択を実際の仕事の進め方に戦略的に合わせることから生まれると考えています。これをサポートするため、私たちは、AI を責任を持って大規模に運用するために必要なモデルの柔軟性とガバナンスを提供することに重点を置いています。
Gartner社は、生成AIモデル・プロバイダー市場を「商用またはオープンソース／オープン・ウェイトの基盤モデルへのアクセスを提供するモデル・プロバイダー」と定義しています。
IBMの場合、この評価はAIスタックの2つの主要コンポーネントに重点を置いています。
watsonx.aiとGraniteは、レポートで評価したIBMの機能の中核を形成していますが、当社のAIストラテジーはさらに広範囲に及びます。より幅広いwatsonx® ポートフォリオでは、データ・ガバナンス、エージェント・オーケストレーションを統合ソリューションに統合し、組織が個別のパイロットだけではなく、大規模なオートメーションや測定可能な生産性へと動きます。
このアプローチにより、組織は適切なモデルだけでなく、責任を持ってAIを拡張するための適切なインフラストラクチャー、データ基盤、ガバナンスも確保できます。
Gartner、『生成AIモデルプロバイダーのためのイノベーションガイド』、 Radu Miclaus、Arun Chandrasekaran他、2025年11月13日
GARTNERは、Gartner, Inc.またはその関連会社の商標です。
Gartnerは、出版物に記載されている企業、ベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。Gartnerの出版物は、Gartnerのビジネスおよびテクノロジー洞察組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この出版物調査に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。