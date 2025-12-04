AI（人工知能） ITの自動化

IBMは、ガートナー社の生成AIモデルプロバイダー向けイノベーション2025年版ガイドでエマージング・リーダーに選ばれました

この評価は、組織がパイロットから実稼働規模の展開に移行する中で、IBMがオープン性、ガバナンス、効率性に基づいたエンタープライズ・グレードのAIをどのように推進しているかを反映していると考えています。

公開日 2025年12月4日
Gartner社は、「生成AIモデル空間は、生成AIとエージェント導入の基盤として急速に変化する市場の象徴であり、新しい基盤/フロンティアと専門モデルが毎週リリースされています」と述べています。

IBMは、2025年Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providersにおいてエマージング・リーダーに選出されました。

生成AIモデル・プロバイダーを4つのセグメントに分類したクアドラント・チャート。エマージング・リーダー、エマージング・チャレンジャー、エマージング・スペシャリスト、エマージング・ビジョナリー。このチャートには、OpenAI、Microsoft、Adobe、Googleなどの注目すべき企業が含まれており、将来の可能性と性能に基づいて順位が付けられています。右下にはGartner社のロゴがあり、グラフの日付は2023年11月です。

企業が生産性と柔軟性のために構築されたストラテジーを必要とする理由

Gartner社は、「生成AIモデルの構築に必要なデータ、コンピュート、参考情報により、市場は少数のプロバイダーに非常に集中しています」と述べています。

組織がオープン・モデル、商用API、マルチモーダル・アーキテクチャー、特殊なドメイン・モデルの間で選択を行う際、短期的な実験ではなく長期的なビジネス成果に合わせたテクノロジー上の意思決定を迫られています。

IBMは、エンタープライズAIの導入に特に関連する3つの主要な要因を含め、生成AI市場を再構築する多くのダイナミクスがあると考えています。

オープン・モデルの成長：IBM Graniteなどのオープンソース・モデルは、組織に独自のデータを使用してモデルをファイン・チューニングする柔軟性、コントロール、機能を提供します。

  • Gartner氏は次のように述べています。「オープンソースのオプションは、ユースケースを試験的に導入し証明している企業や、モデルをセルフホスティングし、テストを含む保守を引き受けることができる経験豊富なエンジニアリング・チームやオペレーション・チームを持つ企業にとって非常に魅力的です。プロジェクトに貢献することもできます」

AIエージェントの爆発的増加：エージェントは複数ステップの推論ループを作成し、効率的でコストが最適化されたモデルに対する需要の急速な増加を促進します。

  • Gartner氏によれば、「AIエージェントの爆発的な成長軌道は、生成AIモデル・プロバイダーにとって変革の追い風であり、特にモデル推論分野で、使用量の指数関数的な拡張と多様な収益化チャネルを通じて前例のない収益機会を生み出しています」。

専用モデルへの移行：より高い精度、低コストで、ドメイン固有のワークフローとのより良い整合性を実現するタスク最適化モデルのニーズが高まっています。

  • Gartnerによれば、「特殊化されたモデルは、対象とされたタスクやドメイン固有のタスクの限られたセットの実行と、トピック、業種、問題セットなどの特定のコンテキストや情報カテゴリーでの動作に重点を置いています」

IBMは、企業の生産性の次の波は、ますます大規模になるモデルの実験からではなく、モデルの選択を実際の仕事の進め方に戦略的に合わせることから生まれると考えています。これをサポートするため、私たちは、AI を責任を持って大規模に運用するために必要なモデルの柔軟性とガバナンスを提供することに重点を置いています。

評価されたIBMテクノロジー

Gartner社は、生成AIモデル・プロバイダー市場を「商用またはオープンソース／オープン・ウェイトの基盤モデルへのアクセスを提供するモデル・プロバイダー」と定義しています。

IBMの場合、この評価はAIスタックの2つの主要コンポーネントに重点を置いています。

  1. watsonx.ai:モデルへのアクセス、カスタマイズ・ツール、デプロイメントオプションを統合したエンタープライズAIスタジオです。モデルの自由度を中心に構築されており、1つの環境で数千のモデルにアクセスできます。watsonx.aiは、モデルを実験から実稼働環境に確信を持って導入するために必要なチューニング、評価、統合の機能を提供します。
  2. IBM Granite:エンタープライズAIを効率的かつ責任を持って拡張させるために構築された、オープンで高性能かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。Graniteモデルは、透明性とガバナンスを重視し、ISO 42001認証を取得した最初のオープンソース・モデル・ファミリーです。新しくリリースされたGranite 4.0モデルは、エージェント型ワークフローにおける重要なタスクのために設計されており、効率性を倍増させ、メモリ要件を劇的に削減し、推論速度を向上させている。

watsonx.aiとGraniteは、レポートで評価したIBMの機能の中核を形成していますが、当社のAIストラテジーはさらに広範囲に及びます。より幅広いwatsonx® ポートフォリオでは、データ・ガバナンス、エージェント・オーケストレーションを統合ソリューションに統合し、組織が個別のパイロットだけではなく、大規模なオートメーションや測定可能な生産性へと動きます。

適切なモデルに適切なインフラストラクチャー

このアプローチにより、組織は適切なモデルだけでなく、責任を持ってAIを拡張するための適切なインフラストラクチャー、データ基盤、ガバナンスも確保できます。

Volkmar Uhlig

VP AI Infrastructure Portfolio Lead

David Cox

VP, AI Models; IBM Director, MIT-IBM Watson AI Lab

脚注と免責事項

Gartner、『生成AIモデルプロバイダーのためのイノベーションガイド』、 Radu MiclausArun Chandrasekaran他、2025年11月13日

GARTNERは、Gartner, Inc.またはその関連会社の商標です。

Gartnerは、出版物に記載されている企業、ベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。Gartnerの出版物は、Gartnerのビジネスおよびテクノロジー洞察組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この出版物調査に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。