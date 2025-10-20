IBM、2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platformsでリーダーに選出

組織はオペレーションにAIを組み込もうとしていますが、多くの組織はその価値を最大限に実現できていません。AIプロジェクトの 95%は、データの品質が悪いことが原因で約束を果たせないため、AIシステムの有効性は、その背後にあるデータの品質と適時性に依存します。

信頼できるAI対応データの需要が高まるにつれ、エンジニアリング・チームは、断片化されたソース、ハイブリッド環境、主権の制約、多様なフォーマットなど、増え続ける課題に直面し、データ・サイロ、非効率性、信頼性の低い結果につながります。AIの可能性を引き出すには、あらゆる環境のあらゆるデータを柔軟かつ大規模に接続する、データ統合に対する最新のアプローチが不可欠です。

IBMは、データチームの生産性と効率性の向上を実現するように設計されたAI搭載データ統合ソフトウェアであるwatsonx.data integrationでこれらの課題に対応します。バッチ適用、リアルタイム・ストリーミング、複製を使用して、構造化データと非構造化データを統合するコントロール・プレーンにより、データ取り込み、トランスフォーメーション、配信を合理化します。

IBMのデータ統合ポートフォリオは、watsonx.dataおよびwatsonx.data intelligenceとの深い相互運用性によってさらに強化され、顧客に統合されたエンド・ツー・エンドのデータ管理ソリューションを提供します。