IBM、2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platformsでリーダーに選出

IBMは、2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platformsのリーダーに選出されました。
この評価は、私たちのストラテジーと、データ・フォワードな組織がデータの可能性を最大限に解き放つための革新的な統合機能の提供に注力していることの証であると信じています。
組織はオペレーションにAIを組み込もうとしていますが、多くの組織はその価値を最大限に実現できていません。AIプロジェクトの 95%は、データの品質が悪いことが原因で約束を果たせないため、AIシステムの有効性は、その背後にあるデータの品質と適時性に依存します。
信頼できるAI対応データの需要が高まるにつれ、エンジニアリング・チームは、断片化されたソース、ハイブリッド環境、主権の制約、多様なフォーマットなど、増え続ける課題に直面し、データ・サイロ、非効率性、信頼性の低い結果につながります。AIの可能性を引き出すには、あらゆる環境のあらゆるデータを柔軟かつ大規模に接続する、データ統合に対する最新のアプローチが不可欠です。
IBMは、データチームの生産性と効率性の向上を実現するように設計されたAI搭載データ統合ソフトウェアであるwatsonx.data integrationでこれらの課題に対応します。バッチ適用、リアルタイム・ストリーミング、複製を使用して、構造化データと非構造化データを統合するコントロール・プレーンにより、データ取り込み、トランスフォーメーション、配信を合理化します。
IBMのデータ統合ポートフォリオは、watsonx.dataおよびwatsonx.data intelligenceとの深い相互運用性によってさらに強化され、顧客に統合されたエンド・ツー・エンドのデータ管理ソリューションを提供します。
watsonx.data integrationから得られるメリットを見てみましょう。
IBMは、データ統合ライフサイクル全体にAIを導入し、パイプラインの設計からデータ・オペレーション、データ品質に至るまでのあらゆるステップを合理化します。AI支援パイプライン設計アプローチは、チームが自然言語を使用してパイプラインを作成し、改良するのに役立ちます。これにより、データ・エンジニアの生産性が向上するだけでなく、あらゆるスキル・レベルのユーザーがパイプラインを構築できるようになります。組み込みのデータ・オブザーバビリティーとAI搭載の問題検知により、DataOps担当者は問題が下流のワークロードに影響を与える前に特定して解決できます。
AI支援アプローチに加えて、watson.dataの統合により、データ・チームは、再利用可能で共有可能なパイプラインを設計するための視覚的な、ノーコード、ローコードのキャンバスを提供します。事前構築済みのコンポーネントをドラッグ・アンド・ドロップするだけで、コーディング不要でベスト・プラクティスに従って複雑なデータ・フローを組み立てられます。開発者は、Pythonを使用したコードファーストのオーサリング機能を活用して、パイプラインの制御を強化し、保守を容易にすることができます。
watsonx.data integrationは、ストリーミング、バッチ適用、複製技術を使って、構造化データと非構造化データの統合をすべて単一のコントロール・プレーンから簡素化します。リアルタイムのデータ処理、ビジネス・レポートの更新、環境間での複製のいずれを行う場合でも、統一されたコントロール・プレーンからパイプラインを構築、管理することで、エンジニアリングとデータオペレーションの効率性を向上できます。パイプラインを単一のコントロール・プレーンの下に集中させることで、ツールの無秩序な増加と運用上のオーバーヘッドを削減し、すべてのデータから価値を1か所に解き放つことで、ユースケース全体の成果を合理化できます。
パイプラインを一度構築すれば、オンプレミス、クラウド、または地域を越えてデータが存在する場所でも実行できます。リモート・プレーンを使用してデータのできるだけ近くにデプロイすることで、データ移動を最小限に抑え、エグレス料金を削減し、主権コンプライアンスを確保できます。このハイブリッド実行モデルでは、ワークロードを意識した適応性で簡単に拡張または拡張することができ、自信を持ってデータ基盤を構築できます。
IBMは、サード・パーティーのデータ・プラットフォームとIBMデータ・エコシステム（watsonx.dataを含む）への堅牢な接続により、お客様の状況に合わせて対応します。データアクセスを簡単に統合するのに役立ちます。この接続により、環境間でデータを接続して管理する方法が簡素化されますが、watsonx.data intelligenceにより、あらゆる段階でガバナンスと追跡可能なリネージュが保証されます。
書き換えやロックインなしで、AWS、Azure、Google クラウド、Snowflake、Databricksなどのプラットフォーム内のデータにシームレスに接続します。主要なデータエコシステムとのネイティブ統合により、プラットフォームの選択に妥協することなく、一貫したオペレーションと優れた性能が保証されます。既存のインフラストラクチャーと分析への投資を活用することで、watsonx.data integrationは、データ・アーキテクチャーの将来性を確保しながらROIを最大化するのに役立ちます。
さまざまな業界の組織は、watsonx.dataの統合を次の目的で使用しています。
IBM® watsonx.dataの統合により、組織は断片化されたデータを戦略的資産に変え、より迅速なインサイト、信頼できるAI結果、測定可能なビジネス価値を促進できます。
私たちは、IBMが2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms のリーダーとして評価されたことは、現代の企業の進化するニーズに対応する業界最高レベルのデータ統合ソリューションの提供という当社のコミットメントを検証するものであると考えています。
