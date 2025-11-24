Gartner Magic Quadrant™のメタデータ管理部門でIBMのwatsonx.data intelligenceが首位に選出
この表彰は、AI時代のメタデータ管理を再定義するIBMの役割を強調するものであると考えます。
IBMは、watsonx.data intelligenceにより、2025年Gartner® Magic Quadrant™におけるメタデータ管理ソリューション分野でリーダーに選出されました。IBMは、評価対象となった15社のベンダーの中で、「ビジョンの完全性」と「実行能力」の両方において最高位かつ最上位に位置付けられました。
IBMは、watsonx.data intelligenceにより、データ・カタログ化、ガバナンス、リネージュ、共有を1つの統合されたAI搭載プラットフォームにまとめ、企業がデータ・ライフサイクル全体にわたってメタデータを戦略的なビジネス資産として活用できるようにしています。
組織がハイブリッドおよびマルチクラウド環境を拡大するにつれて、データ・ランドスケープの複雑さは飛躍的に増大します。課題はデータの管理だけにとどまらず、データの理解にも及びます。そこで、メタデータ（「データに関するデータ」）が、AIと分析が期待通りの結果を出すかを決定する要となるのです。
メタデータ管理は単なるコンプライアンス要件ではなく、信頼できるAIの基盤となります。組織はメタデータを利用して、データ・リネージュを追跡し、品質を保証し、AIによるデータの使用方法に関する透明性を実現します。IBMのwatsonx.data intelligenceはまた、AIを導入したオートメーションにより、構造化および非構造化データ・ソース全体でメタデータを継続的に検出、分類、強化します。
その成果は、ガバナンスとイノベーションが共存する生きたデータエコシステムです。ビジネス・ユーザーは適切なデータをより迅速に見つけて信頼することができ、データ・エンジニアは手作業によるデータ・キュレーションに費やす時間を削減でき、AIチームは信頼性が高く、コンテキスト豊富なデータセットにアクセスして、責任あるモデルのトレーニングとチューニングを行うことができます。
現代の企業は、オンプレミスのデータセンター、SaaSプラットフォーム、パブリッククラウド、規制されたローカル環境にまたがる、複雑な分散環境で事業を展開しています。IBMのメタデータ管理アプローチは、この現実に合わせて設計されています。
watsonx.data intelligenceを使用すると、組織はインフラストラクチャーや地理に関係なく、データが存在する場所を問わずメタデータを管理、統制できます。厳格なデータ保管法の遵守が求められる規制対象の業種・業務から、AWS、Azure、Google クラウド、IBM Cloud全体でワークロードを実行するグローバル企業まで、IBMはエコシステム全体にわたる一貫したメタデータ基盤を確保します。
このハイブリッドの柔軟性は追加機能ではなく、IBMの中核となる設計哲学の一部であり、お客様が俊敏性を犠牲にすることなくガバナンス、コンプライアンス、AI対応の目標を達成できるようにします。
相互運用性は、データとAIに関するIBMのビジョンの中心にあります。Watsonx.data intelligenceはオープン・バイ・デザインであり、サードパーティツールやオープンエコシステムとシームレスに統合します。
IBMは、OpenLineage、Open Data Contract Specification（ODCS）、Model Context Protocol（MCP）などのイニシアチブをサポートすることで、接続された、透明性と信頼性のあるデータ基盤をお客様が構築できるよう支援します。これらのオープンエコシステムにより、組織はデータ・カタログ、ETLパイプライン、AIプラットフォーム、Business Intelligenceツール間でメタデータを簡単に接続でき、エンタープライズ・データの単一で統合されたビューを作成できます。
このオープン性により、ベンダー・ロックインが軽減されるだけでなく、コラボレーションを通じたイノベーションも可能になり、企業は既存のデータ・エコシステムをwatsonxと統合して価値の実現を加速できます。
IBMは、戦略的イノベーションと統合を通じて、watsonx.data intelligenceの機能を拡大し続けています。IBMによるDataStaxの買収により、高度なベクトル検索、検索拡張生成（RAG）、非構造化データ管理機能がwatsonxプラットフォームに導入されました。
これらの機能強化により、組織はデータをより効果的に検出してコンテキスト化できるようになり、生成AI、分析、インテリジェントな自動化のユースケースを実現できます。ビジネス・ユーザーのためのデータの発見可能性を向上させる場合でも、AIの応答の精度を高める場合でも、非構造化データ機能を統合することで、組織はより迅速に責任あるやり方で新しい洞察の可能性を解き放つことができます。
IBMでは、メタデータ管理は単なるガバナンスではなく、「活用を可能にすること」だと考えています。信頼できるメタデータとは、AIを説明可能にし、説明責任を果たし、スケーラブルにするものです。watsonx.data intelligenceは、データの出所、データの変換方法、データの活用事例に関する透明性の高い記録を提供することで、組織がワークフロー全体で「責任あるAI」の原則を運用できるようにします。
企業がAIの導入を加速するにつれ、データの複雑さを簡素化し、規制へのコンプライアンスを確保し、あらゆる段階で信頼を維持するシステムが必要となります。私たちにとって、GartnerによるIBMの評価は、その基盤構築への取り組みを証明するものとなります。
IBMは何十年にもわたり、先駆的なリレーショナル・データベースから今日のAI搭載型データエコシステムの進歩まで、企業がデータをビジネス価値に変換できるよう支援してきました。Watsonx.data intelligenceは、ガバナンスとイノベーションを単一のプラットフォームに統合するメタデータ駆動型のアプローチという次の進化を表すツールです。
私たちは、Gartner®からのこの評価が、データ、 AI 、オープンイノベーションの交差点におけるIBMの独自の立場を強化し、クライアントがデータの管理からデータの習得へと移行する一助となると考えています。
「Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions（メタデータ管理ソリューションとしてのGartner Magic Quadrant）」、Melody Chien、Thornton Craig、Guido De Simoni、Roxane Edjlali、2025年11月19日。
Gartner社は、調査出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。Gartner社の調査出版物は、Gartner社の調査・助言組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この調査に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。
GARTNERは、米国およびその他の国におけるGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービス・マークであり、Magic QuadrantはGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、許可を得て使用しています。無断複製や転載を禁じます。