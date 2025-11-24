Gartner Magic Quadrant™のメタデータ管理部門でIBMのwatsonx.data intelligenceが首位に選出

組織がハイブリッドおよびマルチクラウド環境を拡大するにつれて、データ・ランドスケープの複雑さは飛躍的に増大します。課題はデータの管理だけにとどまらず、データの理解にも及びます。そこで、メタデータ（「データに関するデータ」）が、AIと分析が期待通りの結果を出すかを決定する要となるのです。

メタデータ管理は単なるコンプライアンス要件ではなく、信頼できるAIの基盤となります。組織はメタデータを利用して、データ・リネージュを追跡し、品質を保証し、AIによるデータの使用方法に関する透明性を実現します。IBMのwatsonx.data intelligenceはまた、AIを導入したオートメーションにより、構造化および非構造化データ・ソース全体でメタデータを継続的に検出、分類、強化します。

その成果は、ガバナンスとイノベーションが共存する生きたデータエコシステムです。ビジネス・ユーザーは適切なデータをより迅速に見つけて信頼することができ、データ・エンジニアは手作業によるデータ・キュレーションに費やす時間を削減でき、AIチームは信頼性が高く、コンテキスト豊富なデータセットにアクセスして、責任あるモデルのトレーニングとチューニングを行うことができます。