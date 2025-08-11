IBMがThe Forrester Wave: AI Decisioning Platforms（2025年第2四半期）でリーダーに選出

2025年8月11日
AIの誇大宣伝に埋もれている世界では、真のビジネス価値はよりスマートな意思決定から得られます。
企業がAIの可能性を追求する一方で、ほとんどの企業は実験の罠に閉じ込められたままになっています。Forrester社のブログ記事によると、「AI革命は、それがもたらすビジネス価値に対して今年は懐疑的な見方もあるものの、前例のないペースで成長を続けています」現実はどうでしたでしょうか？2024年に発表されたForrester社の「State Of AI Survey」によると、回答者の3分の2がAIの投資収益率が50％未満であることを受け入れると回答しており、期待への懸念すべき変化を浮き彫りにしました。
IBMは別の姿勢を貫いています。インテリジェントな意思決定のないAIは、単なるコストのかかるオートメーションに過ぎません。
問題はテクノロジーではなく、AIの能力とビジネスへの影響との間にあるギャップです
Forrester社の最高リサーチ責任者であるシャリン・リーバー氏によると、2024年には「すべてのAIイニシアチブが意図したビジネス成果をもたらしたわけではない」（Forrester社の2025年テクノロジー・セキュリティ予測、2024年10月）とのことです。業界はしばしば自らの利益のためにイノベーションを追求しますが、IBMは真にトランスフォーメーションを推進するもの、つまり、あらゆるビジネス上の意思決定を戦略的優位性に変えることに焦点を当てています。
それが理由となり、IBMはThe Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms（2025年第2四半期）でリーダーとして選出されました。
Forrester社はテクノロジーを評価するだけでなく、ビジネスへの影響も評価しました。レポート内のIBMのベンダープロファイルには次のように記載されています。
世界クラスの意思決定エンジニアリング。Forrester社の分析によると、IBMのプラットフォームは、高度な機械学習ツールを提供しているため、意思決定やテスト、とりわけ最適化に優れています。
当社のお客様は、AIを実装するだけでなく、意思決定を強化しています。
金融サービスのトランスフォーメーション
カスタマー・エクスペリエンスの革命
優れたオペレーション
AI市場が急拡大する中、意思決定インテリジェンスには以下のような価値が存在します。
オートメーションを超えて：意思決定インテリジェンス
あらゆる企業が毎日何百万もの意思決定を行っています。IBMはそれを自動化するだけでなく、インテリジェントで、適応性があり、戦略的なものにします。
実験の先にあること：実稼働環境の規模拡大
IBMは、実際のビジネスで要求される複雑さ、規模、ガバナンスに対応するプラットフォームで世界最大手の企業を支えています。
約束を超えて：実証済みの成果
私たちにとって、Forrester社の調査は、お客様がすでに知っていることを検証したものです。意思決定が最も重要なとき、IBMがそれを実現しているということです。
今回のForrester社の表彰は始まりに過ぎません。
IBMは、自動化がインテリジェンスになり、意思決定が継続的に学習し、適応し、改善するという意思決定の未来を切り開いています。AIが静的モデルを超えて進化するにつれて、企業はリアルタイムで成果を最適化するシステムを必要としています。
私たちは次のような未来に向けて構築しています。
IBMは、実績のある意思決定リーダーシップと、世界最大規模の組織が信頼するwatsonx AI機能およびエンタープライズ・グレードのガバナンスを組み合わせて、このビジョンを実現する独自の立場にあります。
未来は、最も多くのAIを備えた組織に属するものではなく、最も賢明な意思決定を迅速に行う組織に属するものだからです。
AI時代は、最高のアルゴリズムだけでなく、最も賢明な意思決定を行う者が勝利します。
リスク・リーダー、オペレーション・エグゼクティブ、テクノロジー・ストラテジストのいずれであっても、IBMは、あらゆるビジネス上の意思決定にインテリジェンスを組み込むお手伝いをします。
重要な免責事項：Forrester社は、調査出版物に含まれる企業、製品、ブランド、またはサービスを推奨するものではなく、そのような出版物に含まれる評価に基づいて企業またはブランドの製品またはサービスを選択するよう、いかなる人にもアドバイスするものでもありません。情報は、利用可能な最良の参考情報に基づいています。意見は、その時点の判断を反映しており、変更される可能性があります。詳細については、こちらのForrester社の客観性についてご確認ください。