IBMがThe Forrester Wave: AI Decisioning Platforms（2025年第2四半期）でリーダーに選出

AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

2025年8月11日

執筆者

Lenny Bromberg

Program Director, Decisions

Ritu Chakraborty

Product Marketing Manager, Intelligent Process Automation

IBM

AIの誇大宣伝に埋もれている世界では、真のビジネス価値はよりスマートな意思決定から得られます。

企業がAIの可能性を追求する一方で、ほとんどの企業は実験の罠に閉じ込められたままになっています。Forrester社のブログ記事によると、「AI革命は、それがもたらすビジネス価値に対して今年は懐疑的な見方もあるものの、前例のないペースで成長を続けています」現実はどうでしたでしょうか？2024年に発表されたForrester社の「State Of AI Survey」によると、回答者の3分の2がAIの投資収益率が50％未満であることを受け入れると回答しており、期待への懸念すべき変化を浮き彫りにしました。

IBMは別の姿勢を貫いています。インテリジェントな意思決定のないAIは、単なるコストのかかるオートメーションに過ぎません。

ほとんどのAIイニシアチブが失敗する理由

問題はテクノロジーではなく、AIの能力とビジネスへの影響との間にあるギャップです

Forrester社の最高リサーチ責任者であるシャリン・リーバー氏によると、2024年には「すべてのAIイニシアチブが意図したビジネス成果をもたらしたわけではない」（Forrester社の2025年テクノロジー・セキュリティ予測、2024年10月）とのことです。業界はしばしば自らの利益のためにイノベーションを追求しますが、IBMは真にトランスフォーメーションを推進するもの、つまり、あらゆるビジネス上の意思決定を戦略的優位性に変えることに焦点を当てています。

それが理由となり、IBMはThe Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms（2025年第2四半期）でリーダーとして選出されました。

Forrester社がIBMについて発見したこと

Forrester社はテクノロジーを評価するだけでなく、ビジネスへの影響も評価しました。レポート内のIBMのベンダープロファイルには次のように記載されています。

世界クラスの意思決定エンジニアリング。Forrester社の分析によると、IBMのプラットフォームは、高度な機械学習ツールを提供しているため、意思決定やテスト、とりわけ最適化に優れています。

パフォーマンスがその証拠

当社のお客様は、AIを実装するだけでなく、意思決定を強化しています。

金融サービスのトランスフォーメーション

  • PNC Financial Services Groupは、50のビジネス・プロセスを自動化し、五百万以上のビジネス・ルールをデプロイした。
  • 結果：人員を増員することなく業務を拡大しながら、手作業によるローン審査を80～90％削減
  • 意思決定の利点：リスクと機会のバランスを取れるリアルタイムの与信判断

カスタマー・エクスペリエンスの革命

  • Camping World社は、インテリジェントなカスタマー・サービス用にIBM watsonx Assistantをデプロイした。
  • 結果：消費者エンゲージメントが40％増加、エージェントの生産性が33％向上
  • 意思決定の利点：顧客とのあらゆるやり取りが、データ駆動型の意思決定ポイントになる。

優れたオペレーション

  • Vodafone社はIBM watsonx.aiを活用して対話型ジャーニーを最適化
  • 結果：テストのタイムラインが6.5時間から1分未満に短縮\意思決定の利点：何百万もの顧客との接点で即時に意思決定を検証

市場の現実

AI市場が急拡大する中、意思決定インテリジェンスには以下のような価値が存在します。

  • 市場成長：AIソフトウェアは、ソフトウェア市場全体より50％速いペースで成長し、2025年には640億米ドルに達する。
  • インフラストラクチャーの需要：技術リーダーは2025年にAIOpsプラットフォームの採用を3倍にすることが予想される。
  • 課題：技術意思決定者の75%が、技術的負債が2026年には中程度または高度に到達すると予想している。

企業の意思決定に対するIBMの差別化されたアプローチ

オートメーションを超えて：意思決定インテリジェンス

あらゆる企業が毎日何百万もの意思決定を行っています。IBMはそれを自動化するだけでなく、インテリジェントで、適応性があり、戦略的なものにします。

実験の先にあること：実稼働環境の規模拡大

IBMは、実際のビジネスで要求される複雑さ、規模、ガバナンスに対応するプラットフォームで世界最大手の企業を支えています。

約束を超えて：実証済みの成果

私たちにとって、Forrester社の調査は、お客様がすでに知っていることを検証したものです。意思決定が最も重要なとき、IBMがそれを実現しているということです。

次のステップ：エンタープライズの意思決定の未来

今回のForrester社の表彰は始まりに過ぎません。

IBMは、自動化がインテリジェンスになり、意思決定が継続的に学習し、適応し、改善するという意思決定の未来を切り開いています。AIが静的モデルを超えて進化するにつれて、企業はリアルタイムで成果を最適化するシステムを必要としています。

私たちは次のような未来に向けて構築しています。

  • 自然言語と意思決定ロジックの融合：技術的な複雑さを伴うことなく、ビジネス・ユーザーが直観的なインターフェースを通じてポリシーを実行可能なルールに変換できるようにします。
  • 意思決定インテリジェンスは自己改善する：これには、結果を評価し、パターンを検出し、リアルタイムで最適化を推奨する組み込みフィードバック・ループを使用する。
  • エンタープライズ・ガバナンスをシームレスに拡張：自動化されたすべての意思決定の透明性、コンプライアンス、ビジネス目標との整合性を、グローバルな事業のオペレーションで維持
  • 意思決定は静的なルールから生きた資産へと進化する：運用データ、市場の変化、戦略的な優先順位によって継続的に改善

IBMは、実績のある意思決定リーダーシップと、世界最大規模の組織が信頼するwatsonx AI機能およびエンタープライズ・グレードのガバナンスを組み合わせて、このビジョンを実現する独自の立場にあります。

未来は、最も多くのAIを備えた組織に属するものではなく、最も賢明な意思決定を迅速に行う組織に属するものだからです。

意思決定を変革する準備はできていますか？

AI時代は、最高のアルゴリズムだけでなく、最も賢明な意思決定を行う者が勝利します。

リスク・リーダー、オペレーション・エグゼクティブ、テクノロジー・ストラテジストのいずれであっても、IBMは、あらゆるビジネス上の意思決定にインテリジェンスを組み込むお手伝いをします。

IBM Operational Decision Managerを無料でお試しください

IBM Automation Decision Servicesの詳細はこちら

重要な免責事項：Forrester社は、調査出版物に含まれる企業、製品、ブランド、またはサービスを推奨するものではなく、そのような出版物に含まれる評価に基づいて企業またはブランドの製品またはサービスを選択するよう、いかなる人にもアドバイスするものでもありません。情報は、利用可能な最良の参考情報に基づいています。意見は、その時点の判断を反映しており、変更される可能性があります。詳細については、こちらのForrester社の客観性についてご確認ください。

