IBMがThe Forrester Wave: AI Decisioning Platforms（2025年第2四半期）でリーダーに選出

AIの誇大宣伝に埋もれている世界では、真のビジネス価値はよりスマートな意思決定から得られます。

企業がAIの可能性を追求する一方で、ほとんどの企業は実験の罠に閉じ込められたままになっています。Forrester社のブログ記事によると、「AI革命は、それがもたらすビジネス価値に対して今年は懐疑的な見方もあるものの、前例のないペースで成長を続けています」現実はどうでしたでしょうか？2024年に発表されたForrester社の「State Of AI Survey」によると、回答者の3分の2がAIの投資収益率が50％未満であることを受け入れると回答しており、期待への懸念すべき変化を浮き彫りにしました。

IBMは別の姿勢を貫いています。インテリジェントな意思決定のないAIは、単なるコストのかかるオートメーションに過ぎません。