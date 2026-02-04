IBM、2026年版「IDC MarketScape: Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications」ベンダー評価でリーダーに選出

IBMは、IDC MarketScapeのエンタープライズ・プランニング・アプリケーションのリーダーに選出されました。このプラットフォームは、静的な予算を財務およびオペレーション全体にわたるリアルタイムの予測に置き換える、継続的で統合計画に対する需要の高まりに対応します。
あらゆる計画サイクルにおいて、スプレッドシートが分散され、前提が多すぎ、企業が信頼できる予測を作成するための時間が足りないなどの問題がますます増えている傾向があります。不安定さが高まり、リーダーがより迅速な回答を求めるようになるにつれて、レガシー計画ツールにおけるギャップは無視できなくなります。
だからこそ、IBMが「IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment」でリーダーに選出されたことを共有できることを嬉しく思います。
私たちは、この評価は市場のより広範な変化を反映していると考えています。計画立案はもはや定期的な財務作業ではなく、継続的な企業全体の機能になりつつあり、性能、柔軟性、インテリジェンスが大規模に求められます。
IBM Planning Analyticsは、組織が静的な予算編成サイクルを超えて継続的な統合計画へと移行するのをサポートします。このプラットフォームは、企業全体の財務計画と運用計画を統合し、チームがガバナンスと統制を維持しながら変化に迅速に対応できるように支援します。
重要な差別化要因は、エクスペリエンスの選択です。プランナーは、監査適合性、性能、データ整合性を犠牲にすることなく、最新のWebベースの環境で作業することも、Excelを第一級のインターフェースとして使用することもできます。この組み合わせにより、統合計画を大規模にサポートしながら、財務および広範なビジネス全体での導入を促進できます。
Planning AnalyticsのAI機能は、計画ワークフローに直接組み込まれています。このプラットフォームはwatsonxを基盤として構築されており、先行的予測、異常検知、要因ベースの分析をサポートするため、チームはパターンを抽出し、要因を理解し、シナリオをより効果的に評価できます。Planning Analytics Assistantには、ユーザーが質問したり、洞察を探求したり、文脈に沿って成果を説明したりできる自然言語インターフェースが追加されています。これらの機能を組み合わせることで、データサイエンスの深い専門知識を必要とせずに、組織が予測の信頼性を向上させ、計画サイクルの早い段階でリスクと外れ値を特定し、分析から意思決定までの時間を短縮できるように設計されています。
重要なのは、これらの機能が現在実稼働環境で利用可能であり、プロセスの外にあるのではなく、日常の計画を強化するように設計されていることです。
AIが計画の中心になるにつれて、データとプロセスに対する信頼が重要になります。Planning Analyticsは、システム全体の監査可能性を提供し、ユーザーのアクションを追跡し、履歴ポイントへのロールバックを可能にします。この基盤により、組織はガバナンスとコンプライアンスの要件を満たしながら、AI駆動型の計画を採用することができます。
エンタープライズ・プランニング市場は急速に進化しています。組織は、使いやすさと優れた柔軟性を組み合わせ、複数の計画アプローチをサポートし、地域や機能全体に拡張できるプラットフォームを求めています。IBM Planning Analyticsは、柔軟なデプロイメント・オプション、構成可能なワークフロー、実証済みのエンタープライズ性能管理基盤により、これらのニーズに対応します。
このたび、リーダーに選出されたことは、財務チームと事業計画担当者がより迅速に、自信とレジリエンスをもって業務を行えるよう支援するというIBMの取り組みを裏付けるものであると考えています。不確実性が当たり前になる中、計画プラットフォームに求められているのは計算だけではなく、データ、人、意思決定をリアルタイムで結びつけることが重要です。
IBM Planning Analyticsについてと、それが現代の計画、予算策定、予測をどのようにサポートできるかについての詳細は、IDC MarketScapeにアクセスするか、今すぐデモを予約してください。
この発表は、「IDC MarketScape: Wordwide Enterprise Plannning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment」（IDC #US52978625e、2026年1月）に基づいています。