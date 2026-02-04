IBM、2026年版「IDC MarketScape: Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications」ベンダー評価でリーダーに選出

Planning AnalyticsのAI機能は、計画ワークフローに直接組み込まれています。このプラットフォームはwatsonxを基盤として構築されており、先行的予測、異常検知、要因ベースの分析をサポートするため、チームはパターンを抽出し、要因を理解し、シナリオをより効果的に評価できます。Planning Analytics Assistantには、ユーザーが質問したり、洞察を探求したり、文脈に沿って成果を説明したりできる自然言語インターフェースが追加されています。これらの機能を組み合わせることで、データサイエンスの深い専門知識を必要とせずに、組織が予測の信頼性を向上させ、計画サイクルの早い段階でリスクと外れ値を特定し、分析から意思決定までの時間を短縮できるように設計されています。

重要なのは、これらの機能が現在実稼働環境で利用可能であり、プロセスの外にあるのではなく、日常の計画を強化するように設計されていることです。