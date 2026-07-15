IBMは、2026年Gartner® Magic Quadrant™のオブザーバビリティー・プラットフォーム部門でリーダーに選出

IBMは、今日のハイブリッド、クラウドネイティブ、AI主導の環境に対応するAI搭載の運用インテリジェンスにより、組織がオブザーバビリティーの次の時代を切り拓けるよう支援しています。
IBMは、2026年Gartner Magic Quadrantのオブザーバビリティー・プラットフォーム部門でリーダーに選ばれましたことを、喜んでお知らせします。
オブザーバビリティーの購入担当者には、リスク、コスト、平均解決時間（MTTR）を削減しながら、ハイブリッド・アプリ、クラウドネイティブ・プラットフォーム、AIワークロードを運用することが求められています。私たちの見解では、オブザーバビリティーというカテゴリーがテレメトリーの枠を超え、運用インテリジェンスへと拡大しているため、今回の評価には重要な意味があります。2026年のオブザーバビリティーでは、アプリケーション、インフラストラクチャー、AIシステム、ビジネス・サービス全体に及ぼす影響を把握し、原因を説明し、信頼できるアクションを実行することが重要です。
今回の評価は、進化するオブザーバビリティーの目標を組織が達成し、ますます複雑化するハイブリッド、クラウドネイティブ、AI搭載環境を確信を持って運用できるよう支援するという、IBMの継続的な取り組みを反映したものと考えています。
今日の企業は、困難な現実に直面しています。最新のアプリケーションは、クラウド、コンテナ、サービス、APIに分散し、AIを活用するワークロードも増加しています。課題は、もはや単にテレメトリーを収集することではありません。重要な情報を把握し、根本原因を迅速に特定して、確信を持って運用上の意思決定を行うことが重要です。
IBM Instanaは、次のような独自のオブザーバビリティー・アプローチによって、この課題に対処するために構築されました。
これらの機能を組み合わせることで、組織は運用の複雑さを軽減し、インシデント解決を迅速化して、意思決定への確信を高めることができます。チームにデータの忠実度、デプロイメントの柔軟性、オープン性、コスト管理のバランスが求められることが多い市場において、Instanaはこうしたトレードオフを軽減するように設計されています。
AIがビジネス・クリティカルなアプリケーションにますます組み込まれるなか、オブザーバビリティーもAIとともに進化する必要があります。
Instanaの最近のイノベーションには、生成AIアプリケーション、大規模言語モデル（LLM）、AIエージェント専用のオブザーバビリティーが含まれます。これにより、組織はAI搭載システム全体のアプリケーション・パフォーマンス、プロンプト・フロー、トークン消費量、依存関係、運用動作を把握できます。
IBMは、インシデント調査と根本原因分析を迅速化するAIエージェントも導入しました。Instanaは、不透明なAI生成の結論に依存するのではなく、決定論的分析、統計モデル、生成AIによる説明を組み合わせることで、何が起きたかだけでなく、なぜ起きたのか、どのようなアクションによって問題を迅速に解決できるかをオペレーターが把握できるよう支援します。
このアプローチは、信頼できるAIに対するIBMの長年にわたる取り組みを反映したものです。透明性、ガバナンス、運用上の制御を維持しながら、AIを活用して人間の意思決定を強化します。組織全体でAIの規模を拡大するにつれて、運用インテリジェンスに対する信頼がスピードと同じくらい重要になります。
IBM THINKで、IBMはIBM Concertプラットフォームを発表しました。これは、オブザーバビリティー、自動化、レジリエンス、パフォーマンス最適化にわたるIBMの投資を、統合されたエージェント型運用プラットフォームへと進化させたものです。オブザーバビリティーは、最新の運用を支える基盤です。
オブザーバビリティーは、最新の運用を支える基盤です。このオブザーバビリティーの時代には、チームは洞察だけでなく、さらに多くのものを必要とします。ビジネス・クリティカルなシステムを継続的に稼働させる責任を担うツールやチーム全体で、共有コンテキスト、優先順位付け、ガバナンス、連携した実行が必要です。
InstanaはConcertプラットフォームで基盤となる役割を果たし、運用インテリジェンスを支えるリアルタイムのオブザーバビリティー・コンテキストを提供します。Instanaは、フルフィデリティーのテレメトリー、リアルタイムの依存関係インテリジェンス、トポロジー認識、AIワークロードのオブザーバビリティーを通じて、ハイブリッド環境全体のアプリケーション、インフラストラクチャー、AIシステムの健全性とパフォーマンスを把握するために必要な、信頼できるコンテキストを提供します。
Concertは、共有運用モデル内で運用上のエビデンスをリスク、ビジネスへの影響、修復ワークフローに結び付けることで、その基盤をさらに発展させます。これにより、組織は従来のオブザーバビリティーとインシデント対応から、信頼できる運用インテリジェンスへと移行できます。また、チームが確信を持って優先順位を付け、連携して行動することで、ますます複雑化するエンタープライズ環境全体のリスクを軽減し、パフォーマンスを向上させ、事業継続性を維持して、コストとパフォーマンスを最適化できます。
Instanaの進化を形作り続けているフィードバック、イノベーション、コラボレーションを提供してくださったお客様、パートナー、IBMチームの皆様に感謝いたします。
オブザーバビリティー、AI、運用の融合が進むなか、私たちは、組織がより高い信頼性、柔軟性、制御性を備えて運用できるよう支援することに引き続き取り組んでいます。
Gartner® Magic Quadrant™ for Observability Platforms、Padraig Byrne、Martin Caren、D.B. Cummings、Neil Young、2026年7月13日。
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