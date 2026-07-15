IBMは、2026年Gartner® Magic Quadrant™のオブザーバビリティー・プラットフォーム部門でリーダーに選出

IBMは、2026年Gartner Magic Quadrantのオブザーバビリティー・プラットフォーム部門でリーダーに選ばれましたことを、喜んでお知らせします。

オブザーバビリティーの購入担当者には、リスク、コスト、平均解決時間（MTTR）を削減しながら、ハイブリッド・アプリ、クラウドネイティブ・プラットフォーム、AIワークロードを運用することが求められています。私たちの見解では、オブザーバビリティーというカテゴリーがテレメトリーの枠を超え、運用インテリジェンスへと拡大しているため、今回の評価には重要な意味があります。2026年のオブザーバビリティーでは、アプリケーション、インフラストラクチャー、AIシステム、ビジネス・サービス全体に及ぼす影響を把握し、原因を説明し、信頼できるアクションを実行することが重要です。

今回の評価は、進化するオブザーバビリティーの目標を組織が達成し、ますます複雑化するハイブリッド、クラウドネイティブ、AI搭載環境を確信を持って運用できるよう支援するという、IBMの継続的な取り組みを反映したものと考えています。

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