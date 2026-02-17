IBMは、2026年度のGartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutionsでリーダーに選出されました

IBMは本日、2026年度のGartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutionsのリーダーに選ばれたことを発表しました。この表彰は、AI時代のデータ品質を再定義するIBMの役割を強調するものであると考えます。
組織が生成AIやインテリジェントな自動化の導入を加速させるにつれ、データ品質は企業のパフォーマンスの基盤となっています。AIシステム、分析プラットフォーム、エージェント型ワークフローは、正確で、管理された、コンテキスト豊富なデータに依存しています。従来のアプローチ（手動でのルール作成、事後対応型クレンジング、サイロ化ツール）は、現代のデータ・エコシステムの規模と複雑さに対応するように設計されていません。
IBMのデータ品質向上アプローチは、watsonx.data intelligenceを通じて提供され、AIとオートメーションを適用して、組織がデータ・ライフサイクル全体にわたる信頼性をプロアクティブに管理できるよう支援します。
watsonx.data intelligenceは、メタデータ、ガバナンス、品質の機能を統一されたプラットフォームに統合し、組織が事後対応型の修復から継続的な信頼へ移行することを可能にします。
主な機能は次のとおりです。
IBMは、AIを適用して検出、プロファイリング、ルール生成を自動化することで、組織が手作業のオーバーヘッドを増やすことなくガバナンスと品質向上の取り組みを拡大できるようにします。
これは、AIシステムがエージェント・アーキテクチャーに向かって進化し、自動化されたエージェントが信頼できるデータ入力に依存してタスクを実行し、意思決定を行うようになるにつれて、特に重要になります。拡張データ品質により、これらのシステムが透明性と制御性をもって運用されることが保証されます。
現代のAIイニシアチブは、構造化データ、半構造化コンテンツ、非構造化ドキュメントなど、多様なデータ・ソースに依存しています。
watsonx.data intelligenceは、非構造化コンテンツの抽出、分類、ベクトル化をサポートし、ガバナンスの監視を維持しながらAIのユースケースに備えます。統合されたリネージュ機能により、上流のソース・ドキュメントから、キュレートされたデータ・セットおよび下流のAIモデル・インプットまで、トレーサビリティーが提供されます。
このエンドツーエンドの可視性により、規制コンプライアンス、リスク管理、説明可能性がサポートされます。これらは、組織が規制されたミッションクリティカルな環境でAIを導入する際に不可欠な要件です。
IBMの拡張データ品質機能は、ハイブリッド、マルチクラウド、およびオンプレミス環境全体で動作するように設計されています。この柔軟性により、組織は分散アーキテクチャー全体でガバナンス基準を維持しながら、データ資産をモダナイズできます。
IBMは、メタデータ、品質、ガバナンスがAIシステムとオートメーション・ワークフローに動的に情報を与える、アクティブでインテリジェントなデータ・ファブリックをサポートする機能へ継続的に投資しています。
IBMは2026年のGartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutionsのリーダーに選ばれただけでなく、2025年のGartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutionsと2026年のGartner Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platformsでもリーダーとして認められました。これらの評価は、AIのための信頼できるデータ基盤を提供するためのIBMの統合アプローチを反映していると考えています。
企業がAIの実験から企業全体へのデプロイメントに移行するにつれて、データ品質は性能、コンプライアンス、信頼の基礎となります。
IBMのwatsonx.data intelligenceプラットフォームは、組織がデータとAIのライフサイクル全体にわたって拡張されたデータ品質を組み込むのを支援し、ますます複雑化するデジタル・エコシステムでオートメーション、透明性、レジリエンスをサポートします。
IBMは、watsonxを通じて、自律型データ製品のキュレーション、AI搭載のガバナンス、構造化データと非構造化データの統合管理への投資を継続しています。この評価は、組織が現在および将来のデータとAIの信頼できる基盤を構築できるよう支援するというIBMの継続的な取り組みを反映していると考えています。
IBMのリーダーシップにおける拡張データ品質と、watsonx.data intelligenceがどのように組織が信頼できるAIシステムを構築するのに役立つかについての詳細はこちらをご覧ください。
