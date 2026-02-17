IBMは、2026年度のGartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutionsでリーダーに選出されました

watsonx.data intelligenceは、メタデータ、ガバナンス、品質の機能を統一されたプラットフォームに統合し、組織が事後対応型の修復から継続的な信頼へ移行することを可能にします。

主な機能は次のとおりです。

AI支援ルールの作成 により、ユーザーは自然言語を実行可能なデータ品質ルールに変換できます

により、ユーザーは自然言語を実行可能なデータ品質ルールに変換できます 問題解決を加速するための自動化された推奨事項と修復ワークフロー

ビジネスコンテキストの可視化 、データ品質の問題を業務への影響と意思決定に結びつける

、データ品質の問題を業務への影響と意思決定に結びつける データ契約、分析とAIパイプライン全体にわたる生産者と消費者の間の期待の形式化

IBMは、AIを適用して検出、プロファイリング、ルール生成を自動化することで、組織が手作業のオーバーヘッドを増やすことなくガバナンスと品質向上の取り組みを拡大できるようにします。

これは、AIシステムがエージェント・アーキテクチャーに向かって進化し、自動化されたエージェントが信頼できるデータ入力に依存してタスクを実行し、意思決定を行うようになるにつれて、特に重要になります。拡張データ品質により、これらのシステムが透明性と制御性をもって運用されることが保証されます。