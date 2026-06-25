IBMは、2026年Gartner® Magic Quadrant™ AI Platformsのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォーム部門でリーダーに選出されました

IBMは、2026年のGartner® Magic Quadrant™ AI Platformsのデータ・サイエンスおよび機械学習（DSML）プラットフォーム部門において、2年連続でリーダーに選出されました。この評価は、ガバナンス、柔軟性、測定可能なビジネス成果を備えたAIの運用を企業が実現できるよう支援するという継続的な取り組みを反映したものだとIBMは考えています。

組織がAIを実験段階から本番段階へと移行する中で、拡張性を支え、複雑さを管理し、責任ある利用を担保できるプラットフォームが必要です。watsonxポートフォリオは、ハイブリッドクラウド環境全体でAIを自信を持って構築、デプロイ、管理できるようにすることで、こうしたニーズを満たすように設計されています。

AI製品のwatsonxポートフォリオにwatsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance、watsonx Orchestrate、watsonx BI、IBM® Bobをモジュール式のエンドツーエンドAIスタックに統合します。データ、エンジニアリング、ビジネスの各チーム間のコラボレーションをサポートし、大規模な組織や企業データを管理された、透明性の高い、価値あるAIに変えます。



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