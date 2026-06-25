IBMは、2026年Gartner® Magic Quadrant™ AI Platformsのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォーム部門でリーダーに選出されました

IBMの製品ロードマップは、組織がエージェント型AIを運用化し、ますます複雑化するAI環境を管理できるよう支援することを目的としています。
IBMは、2026年のGartner® Magic Quadrant™ AI Platformsのデータ・サイエンスおよび機械学習（DSML）プラットフォーム部門において、2年連続でリーダーに選出されました。この評価は、ガバナンス、柔軟性、測定可能なビジネス成果を備えたAIの運用を企業が実現できるよう支援するという継続的な取り組みを反映したものだとIBMは考えています。
組織がAIを実験段階から本番段階へと移行する中で、拡張性を支え、複雑さを管理し、責任ある利用を担保できるプラットフォームが必要です。watsonxポートフォリオは、ハイブリッドクラウド環境全体でAIを自信を持って構築、デプロイ、管理できるようにすることで、こうしたニーズを満たすように設計されています。
AI製品のwatsonxポートフォリオにwatsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance、watsonx Orchestrate、watsonx BI、IBM® Bobをモジュール式のエンドツーエンドAIスタックに統合します。データ、エンジニアリング、ビジネスの各チーム間のコラボレーションをサポートし、大規模な組織や企業データを管理された、透明性の高い、価値あるAIに変えます。
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IBMは、データ、AI、ガバナンスを含む、watsonxポートフォリオ全体で包括的な機能をお客様に提供しています。
IBMは、事前構築済みのAIエージェントとツールの拡張、AIシステムを大規模に管理するための機能の強化、既存のAI投資からの企業の価値向上に重点を置いています。また、次世代のエンタープライズAIをサポートするためにwatsonxポートフォリオへの投資を継続しています。IBMの製品ロードマップは、組織がエージェント型AIを運用化し、ますます複雑化するAI環境を管理できるよう支援することを目的としています。
IBM® Bobは2026年の主要な企業イニシアチブです。BobはAI実行システムでありエージェント型パートナーであり、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたる生産性を推進するエージェントとして、モデル、エージェント、ツールをオーケストレーションしてコード生成を超えた作業の自動化を行っています。
内部ループから外部ループまで、IBM® Bobはすべてをカバーし、編集、構築、リファクタリング、セキュリティーの強化、テスト、ドキュメンテーション、モダナイゼーション、大規模なCI/CDも行います。適切なモデルを適切なタスクに適用することでAIの実行を継続的に最適化し、コスト、品質、性能のバランスをインテリジェントに維持します。IBM® Bobは、より多くのモデルを提供するだけでなく、ガバナンスが組み込まれ、複雑さがチームに引き継がれるため、必要最小限のコストでより良い成果を実現します。これは、オープン、ハイブリッド、責任というIBMの原則に直接合致しています。
IBMの最新のwatsonx.dataとConfluentのイノベーションは、マルチエージェントAIシステムにおける統一コンテキスト・レイヤーの必要性に直接対応しています。IBMは、セマンティック・コンテキスト、リアルタイム・ストリーミング、OpenRAG、OpenSearch、管理対象データ・インテリジェンスをハイブリッド環境全体で組み合わせることで、大規模な組織や企業が信頼できるコンテキスト認識型AIを大規模に運用できるように支援します。
出典： Gartner, Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms, Yogesh Bhatt, Afraz Jaffri, Diarmuid Curran, 17 June 2026
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