IBM、2025年Magic Quadrantのアクセス管理部門でリーダーに選出

IBMでは、過去数年間、現代のIDプログラムの進化するニーズに応えるために、Verifyポートフォリオ全体のイノベーションを加速してきました。パスワードレスかつフィッシング耐性のある認証オプションを拡大し、登録とオンボーディングのユーザー・エクスペリエンスを強化し、最新のIDプロバイダーとアプリケーション・エコシステムのサポートを拡大してきました。IBM Verifyは、急速に成長する機械とワークロードのIDのカテゴリーだけでなく、労働力、顧客、パートナーのID全体にわたって、IDデータ、ライフサイクル・オートメーション、ガバナンス、適応型アクセスの強力な機能を提供します。

この評価は、IBMの長期戦略である、組織が分散環境全体でアクセス、ガバナンス、リスクの洞察を統合するのに役立つIDファーストのセキュリティー基盤の構築というIBMの長期戦略の妥当性を裏付けるものであると確信しています。グローバルブランド、深い業界知見、そして市場最大級のIDおよびセキュリティパートナーエコシステムを擁するIBMは、企業の従業員のアクセスから消費者認証、API、ワークロード、AIシステム向けのマシンレベルのアクセスに至るまで、幅広いアクセス管理ニーズにおいて効果的に競争を続けています。