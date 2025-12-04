IBM、2025年Magic Quadrantのアクセス管理部門でリーダーに選出
IBMは、2025年Magic Quadrantのアクセス管理部門でリーダーに選ばれました。この評価は、IBM Security Verifyポートフォリオの強みと、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境にわたってすべてのIDに安全でスムーズなアクセスを提供するための継続的な投資を反映しています。
IBMでは、過去数年間、現代のIDプログラムの進化するニーズに応えるために、Verifyポートフォリオ全体のイノベーションを加速してきました。パスワードレスかつフィッシング耐性のある認証オプションを拡大し、登録とオンボーディングのユーザー・エクスペリエンスを強化し、最新のIDプロバイダーとアプリケーション・エコシステムのサポートを拡大してきました。IBM Verifyは、急速に成長する機械とワークロードのIDのカテゴリーだけでなく、労働力、顧客、パートナーのID全体にわたって、IDデータ、ライフサイクル・オートメーション、ガバナンス、適応型アクセスの強力な機能を提供します。
この評価は、IBMの長期戦略である、組織が分散環境全体でアクセス、ガバナンス、リスクの洞察を統合するのに役立つIDファーストのセキュリティー基盤の構築というIBMの長期戦略の妥当性を裏付けるものであると確信しています。グローバルブランド、深い業界知見、そして市場最大級のIDおよびセキュリティパートナーエコシステムを擁するIBMは、企業の従業員のアクセスから消費者認証、API、ワークロード、AIシステム向けのマシンレベルのアクセスに至るまで、幅広いアクセス管理ニーズにおいて効果的に競争を続けています。
IDがデジタルトラストの基盤となる中、IBMは引き続き、お客様があらゆる場所で、人、データ、ワークロードを安全につなげられるよう支援することに注力しています。当社のロードマップでは、パスワードレス・エクスペリエンス、適応型リスクベースのアクセス、AI搭載のガバナンス、およびクラウド、データセンター、AI駆動型の環境全体に拡張できるハイブリッドIDアーキテクチャーにおけるイノベーションを優先しています。これは、企業規模で安全かつシームレスなアクセスを実現するという当社の取り組みにおける重要な節目であると考えています。
「IDは現代のデジタル信頼を支える結合組織です」とVerify製品担当ディレクターのPatrick WarDropは述べています。「この評価は、ユーザー、サービス、ワークロード全体で安全で摩擦のないやり取りをクライアントが確保するのに役立つ、適応型のパスワードレスアクセスとAIを導入したガバナンスの進歩を強調するものだと信じています。」
IBM Verifyは、アクセス管理の未来を定義する、以下の3つの核となる柱を中心に構築されています。
アダプティブAIを活用したパスワードレスでフィッシングに強い認証により、ユーザー、パートナー、マシンIDにシームレスで安全なエクスペリエンスを提供します。
ITDRとISPMによる統合ディレクトリー、自動化されたライフサイクル管理、継続的な監視により、ハイブリッド環境およびマルチクラウド環境全体で一貫したID優先ポリシーを実現します。
統合アクセス、ガバナンス、分析を通じて人、ワークロード、API、AIエージェントをつなぎ、スケーラブルでベンダーに依存しない基盤を提供します。これにより、ゼロトラストと安全なデジタル・トランスフォーメーションをサポートします。
これらの機能を組み合わせることで、IDの未来に対するIBMのビジョン、つまり、あらゆるIDを保護し、オペレーションを簡素化し、あらゆる場所で信頼を可能にするインテリジェントな統合ファブリックを形成します。