IBM、2025年のIDC MarketScape Worldwide Unified AIガバナンス Platforms 2025 Vendor アセスメントでリーダーに選出

IBM watsonx.governanceで、クラウド全体のモデル、エージェント、リスクを管理し、既存のテクノロジー・スタック内に柔軟に統合して、AIがどこに存在しても管理できます。

公開日 2025年12月8日
IDC MarketScape: Worldwide Unified AIガバナンス Platforms 2025 アセスメントでIBMがリーダーに選出されたことを共有します。

企業が AI イニシアチブの拡張を目指す中、AIガバナンスは AI の信頼できる導入を促進するのに役立ちます。お客様やパートナーにとってのポイントはシンプルです。watsonx.governanceを使用すると、クラウド全体でモデル、エージェント、リスクを管理し、既存のテクノロジー・スタック内に柔軟に統合して、AIがどこに存在しようとも管理できます。

レポートではさらに、「組織は、マルチクラウドやハイブリッド環境内で、従来の機械学習、生成AI、エージェント型AI全体で、プラットフォームにとらわれない包括的なAIガバナンスが必要な際には、IBM watsonx.governance®を検討してください」と述べています。欧州AI規制法、NIST AI RMF、ISO 42001などのフレームワークへの準拠が求められる金融、医療、官公庁などの規制の厳しい業種に最適です。このプラットフォームは、自動化されたコンプライアンス・ワークフロー、AI Risk Atlasベースのコントロール、リアルタイム・ガードレールを提供し、モジュラー・デプロイメント、オープンな統合、IBM Researchがサポートするイノベーションでサポートされ、スケーラブルなエンタープライズ・グレードのガバナンスを実現します」

IDC MarketScapeベンダー分析モデルは、特定の市場におけるテクノロジーとサプライヤーの競争力の概要を提供するように設計されています。研究方法は、定性的基準と定量的基準の両方に基づいた厳密なスコアリング手法を利用しており、特定の市場における各サプライヤーの位置を単一のグラフィックで把握した成果を示します。機能スコアは、サプライヤーの製品、市場投入、および短期的なビジネスの実行を測定します。ストラテジースコアは、3～5年の期間でサプライヤー戦略と顧客要件との整合性を測定します。サプライヤーの市場シェアはアイコンの大きさで表されます。

今、統合AIガバナンスが重要な理由

AIスタックは急速に多様化しており、従来のMLパイプラインは、微調整されたLLMやエージェント型AIの隣にあります。企業は、複数のソースからの資産を活用し、さまざまなプラットフォームに展開しています。したがって、1つの種類のAIのみを監視するガバナンスでは不十分です。

ガバナンスは、ML、生成AI、エージェント型AIにまたがり、リアルタイムの制御とコンプライアンス・バイ・デザインを備えている必要があります。企業は、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でポリシーを適用し、コンプライアンスを証明し、制御を管理できる、プラットフォームに依存しないソリューションを必要としています。AIをさらに活用するというプレッシャーと義務により、これは取締役会レベルの要件となっています。

この緊急性を後押しする3つの要因：

  1. 評価と観測の必要性の拡大：ML、生成、エージェント・システムが成長するにつれて、運用の複雑さとリスクも増大します。AIエージェントは試験運用から実稼働へと急速に移行しており、企業は機密漏れを最小限に抑え、制御を改善しながらワークフローを最適化する方法をますます模索しています。
  2. リアルタイム監視の必要性：プロンプト・インジェクション、ジェイルブレイクのデータ漏洩、ハルシネーションには、オフラインや事後レビューだけでなく、ポリシーの適用とループ内評価、リアルタイムのガードレールが現在では必要になっています。
  3. 進化し複雑な規制に準拠する必要がある：組織は、欧州AI規制法、NIST AIフレームワーク、ISO 42001などのフレームワークへの準拠を、監査可能な証拠とともに証明する必要があります。

IDC MarketScape の評価フレームワーク

IDC MarketScapeの厳格な評価フレームワークは、組織が生成AIモデル評価テクノロジーに関する意思決定を行う際に信頼できる、客観的な第三者によるアセスメントを提供します。

  • ケイパビリティ―：IDC MarketScapeアセスメントでは、従来のML、生成AI、エージェント型AIのライフサイクル全体にわたるAIガバナンスを調査します。問題の定義と計画、モデル開発、デプロイメント、ランタイムの監視、継続的なリスク、セキュリティー、コンプライアンス管理にわたる機能を評価します。
  • 顧客からの実証：IDC MarketScapeには、提供価値、使いやすさ、実装エクスペリエンス、全体的な満足度について、ベンダーによる顧客からの直接の言及が組み込まれており、製品デモやラボ・テストにとどまらない具体的な証拠を提供します。
  • 将来への備え：IDC MarketScapeのストラテジー・レンズは、お客様事例プログラム、配信範囲、計画された機能、業種・業務ソリューション、パートナー・エコシステム、成長戦略、研究開発ペースに基づいて、ベンダーの今後3～5年間の地位を評価します。

IBM watsonx.governanceが成功を収めた理由

プラットフォームに依存しないエンドツーエンドのガバナンス：

  • AIがどこで構築されたか（IBM、オープンソース、OpenAI、AWS、Meta、その他のプラットフォーム）、あるいはIBM Cloud、AWS（GovCloud）、Azure、Oracleクラウド、オンプレミスおよびハイブリッドで、プラットフォームを変更する必要はありません。

AIエージェントのオブザーバビリティー

  • 稼働時間にとどまらずエージェントの性能を監視します。完全な監査可能性を実現するために、シームレスなテレメトリーと推論トレース・キャプチャーを使用して、精度、ハルシネーション、コンテキストとの関連性を追跡します。
  • 自動テストとバージョン管理されたベンチマークを通じてエージェントの動作を継続的に評価し、更新全体の安全性、信頼性、再現性を確保します。
  • 問題を特定し、改善を推奨し、エージェントのパフォーマンスの継続的な微調整を可能にする視覚化された洞察により、コスト、遅延、パフォーマンスのバランスをとります。

本番環境での意思決定保証：

  • エージェントを管理対象資産として扱う継続的なインザループ評価、ポリシー適用、および必要に応じた自動ブロック/ルート/フォールバック
  • コンテキストの品質が低い場合に、外部 Web 検索や代替ワークフローを自動的にトリガーするなどの動的なルーティング。

組み込みのコンプライアンスとセキュリティー：

  • 統合されたリスク評価とコンプライアンス計画により、リスクを軽減し、内部ポリシー、業界標準、規制の遵守を促進する義務と統制を事前に特定します。
  • Guardium AI Securityとの統合により、シャドーAIの検知と、ガバナンスとセキュリティーのメトリクスの統合ビューが追加されます。

お客様からのご意見・ご感想

watsonx.governanceによって、監査を短縮し、ランタイムの監視を改善し、モデルの保管場所を管理し、AIイニシアチブを責任を持って拡張できるという声がお客様から寄せられています。デロイトのような組織は、リスク・コンプライアンス業務における統一されたAIガバナンス・レイヤーとして、規制上の義務、ライフサイクル全体にわたるAIリスクとコントロールを管理し、責任あるAIの大規模な運用を望むクライアントの青写真として使用しています。

他の大手企業もこの考えを共有しています。たとえば、EY社は、強力なAIガバナンスを税務および金融プラットフォームに埋め込み、顧客が責任あるAIを大規模に運用できるよう支援しています。

EYの税務プラットフォームリーダーであるクリストファー・エイケンは、「税務部門がAIの利用を加速するにつれて、あらゆるモデルとプロセスにわたって信頼、透明性、コンプライアンスを確保するためには、強力なガバナンスのフレームワークが不可欠になっています」と述べています。「EYでは、IBM watsonx.governance®などのAIガバナンス・プラットフォームが、モデル監視、規制の調整、オペレーショナル・リスク管理を結びつけて、税務・財務責任者が責任を持ってAIをデプロイできるよう支援するための基盤であると考えています。この包括的なアプローチは、リスクを管理するだけでなく、組織が自信を持ってAIを拡張し、より正確で監査可能で信頼できる税務結果を提供できるようにします。」

IDC MarketScapeの評価は、ガバナンスが適切に行われていれば、AIパイロットから実稼働環境への移行がより迅速かつ低リスクになるという単純な現実を浮き彫りにしていると私たちは確信しています。

完全な分析が必要ですか。ここで IDC MarketScape の抜粋を読んで、watsonx.governance が AI ガバナンスのニーズにどのように対応できるかはこちら。

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance