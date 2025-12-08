IDC MarketScape: Worldwide Unified AIガバナンス Platforms 2025 アセスメントでIBMがリーダーに選出されたことを共有します。

企業が AI イニシアチブの拡張を目指す中、AIガバナンスは AI の信頼できる導入を促進するのに役立ちます。お客様やパートナーにとってのポイントはシンプルです。watsonx.governanceを使用すると、クラウド全体でモデル、エージェント、リスクを管理し、既存のテクノロジー・スタック内に柔軟に統合して、AIがどこに存在しようとも管理できます。

レポートではさらに、「組織は、マルチクラウドやハイブリッド環境内で、従来の機械学習、生成AI、エージェント型AI全体で、プラットフォームにとらわれない包括的なAIガバナンスが必要な際には、IBM watsonx.governance®を検討してください」と述べています。欧州AI規制法、NIST AI RMF、ISO 42001などのフレームワークへの準拠が求められる金融、医療、官公庁などの規制の厳しい業種に最適です。このプラットフォームは、自動化されたコンプライアンス・ワークフロー、AI Risk Atlasベースのコントロール、リアルタイム・ガードレールを提供し、モジュラー・デプロイメント、オープンな統合、IBM Researchがサポートするイノベーションでサポートされ、スケーラブルなエンタープライズ・グレードのガバナンスを実現します」