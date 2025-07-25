IBM、2025 IDC MarketScape for Business Intelligence and Analytics Platformsのリーダーに選出

IBMは、IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessmentでリーダーに選出されました。この評価は、IBM® Cognos Analyticsの影響力の拡大と継続的なイノベーション、そして信頼性が高くスケーラブルな、AIを活用したビジネス・インテリジェンスに対する現代の需要を満たすという当社の取り組みを反映しています。

「組織は常に『データ駆動型』を追求したり、社内や市場の動向によりよく対応するための『意思決定の速度』を求めたりしています」とIDC MarketScapeレポートに書かれています。「しかしながら、ビジネス・インテリジェンスとアナリティクスの市場は進化しており、組織はダッシュボードの枠を超えたいと考えています。AI/MLや自然言語処理の使用はBIAにおいて真新しいものではありませんが、こうした機能を自動化してやり取りを簡素化できるため、導入増加の促進が期待できます」

レポート抜粋をご確認ください。