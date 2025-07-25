IBM、2025 IDC MarketScape for Business Intelligence and Analytics Platformsのリーダーに選出

2025年7月25日
IBMは、IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessmentでリーダーに選出されました。この評価は、IBM® Cognos Analyticsの影響力の拡大と継続的なイノベーション、そして信頼性が高くスケーラブルな、AIを活用したビジネス・インテリジェンスに対する現代の需要を満たすという当社の取り組みを反映しています。
「組織は常に『データ駆動型』を追求したり、社内や市場の動向によりよく対応するための『意思決定の速度』を求めたりしています」とIDC MarketScapeレポートに書かれています。「しかしながら、ビジネス・インテリジェンスとアナリティクスの市場は進化しており、組織はダッシュボードの枠を超えたいと考えています。AI/MLや自然言語処理の使用はBIAにおいて真新しいものではありませんが、こうした機能を自動化してやり取りを簡素化できるため、導入増加の促進が期待できます」
IBMは以下の強みが評価されました。
また、IDC MarketScapeには次のことが記載されています。「ベンダーはAI対応のトレーサビリティと説明可能性を強調した投資を行っています。また、正確な応答を保証するためにセマンティック・レイヤーも構築しています」これは、管理されたセマンティック・レイヤーでAIを基盤にし、責任あるエンタープライズ規模の導入を支援するIBMのアプローチと一致していると私たちは考えています。
組織がBI環境をモダナイズし、「AI対応」のデータストラテジーに投資する中、ユーザーやユースケース全体に分析を拡張する能力は非常に重要です。Cognos Analyticsでは、IBMのハイブリッドクラウドとAIエコシステム全体の自動化、柔軟なアーキテクチャー、統合を通じてこの取り組みをサポートします。
IDC MarketScapeの抜粋をダウンロードして、IBMがリーダーに選出された理由と、IBM Cognos Analyticsにより組織がデータ駆動型意思決定を加速するのをどのように支援するかをご確認ください。
出典：IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment、doc #US52034725e、2025年7月。