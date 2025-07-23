今日のソフトウェアチームは、より高速な対応、老朽化したシステムのモダナイズ、複雑化していくハイブリッド環境のセキュリティーと拡張性の確保という、ますます高まるプレッシャーにさらされています。開発者は単にツールを探しているわけでありません。あらゆる段階でAIを信頼できるパートナーとして、アプリケーションを簡単に構築、デプロイ、維持できるようにするインテリジェントなソリューションとして探しています。

2023年にリリースされたIBM watsonx Code Assistantは、IBMの強力なGranite基盤モデルに基づいて構築されており、大規模組織の複雑なニーズに合わせて特別に設計されています。多くの企業が依然として最も重要なワークロードを実行しているハイブリッドクラウドとレガシー環境に、AIを活用したコード生成とモダナイゼーションをもたらします。