2025年7月22日
IBMは、IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessmentでリーダーに選出されました。私たちは、この評価が、エンタープライズ・グレードのAIを使用して企業がソフトウェア開発をモダナイズし、自動化できるよう支援するという私たちの継続的なコミットメントを反映していると考えています。
今日のソフトウェアチームは、より高速な対応、老朽化したシステムのモダナイズ、複雑化していくハイブリッド環境のセキュリティーと拡張性の確保という、ますます高まるプレッシャーにさらされています。開発者は単にツールを探しているわけでありません。あらゆる段階でAIを信頼できるパートナーとして、アプリケーションを簡単に構築、デプロイ、維持できるようにするインテリジェントなソリューションとして探しています。
2023年にリリースされたIBM watsonx Code Assistantは、IBMの強力なGranite基盤モデルに基づいて構築されており、大規模組織の複雑なニーズに合わせて特別に設計されています。多くの企業が依然として最も重要なワークロードを実行しているハイブリッドクラウドとレガシー環境に、AIを活用したコード生成とモダナイゼーションをもたらします。
watsonx Code Assistantは、次の5つの分野でその強みが認められています。
サーバーレスやTerraformなどの新しいクラウドネイティブ・パラダイムのサポートは依然として進化を続けていますが、watsonx Code Assistantでは既に、複雑でコンプライアンス主導のモダナイゼーションを必要とする企業に卓越した価値をもたらしています。
金融サービスから官公庁・自治体、医療まで、規制の厳しい分野で事業を展開する組織は、安全かつ効率的で大規模にモダナイズするためにwatsonx Code Assistantを利用しています。エンタープライズ・グレードの機能と柔軟な導入により、運用のレジリエンスとガバナンスを優先する企業にとって信頼できるパートナーとなります。
IDC MarketScapeの抜粋をお読みいただき、IBMがAIコーディングおよびソフトウェア・エンジニアリング・テクノロジーのリーダーである理由をご確認ください。
IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment、作成者：Arnal Dayaratna、2025年7月、IDC # US52982525IDC
MarketScapeベンダー分析モデルは、特定の市場におけるICTサプライヤーの競争的適合性の概要を提供するように設計されています。この調査方法では、定性的基準と定量的基準の両方に基づいた厳密なスコアリング手法を利用しており、その結果、特定の市場における各ベンダーの位置付けを1枚のグラフィック・イラストで把握できます。能力（Capabilities）スコアでは、ベンダー製品、市場参入、短期的なビジネスの実行を測定します。戦略（Strategy）スコアでは、3～5年の期間でベンダー戦略と顧客要件との整合性を測定します。ベンダーの市場シェアは円の大きさで表現されています。