IBM、2025年HFS Horizons for Sourcing and Procurement Servicesでリーダーに選出

HFS HorizonsレポートにおけるIBMのリーダーシップは、単なる勲章ではありません。これは、お客様が調達をビジネス価値の戦略的推進要因として再考する上で当社がどのように貢献しているかを反映しています。
今日の調達はコスト削減にとどまりません。企業全体でレジリエンス、アジリティーを構築し、価値を創造することです。HFSが指摘するように、次のフロンティアはオーケストレーションであり、テクノロジー、データ、人々が連携してより良い成果をもたらします。
IBM調達オペレーションにおける私たちの使命は明確です。それは、お客様が期待の高まり、予算の縮小、複雑さの増大に対処できるよう支援することです。2026年を迎え、当社は新たなエネルギーで1年をスタートさせ、引き続きトランスフォーメーションを推進し、お客様に戦略的価値を提供することに注力していきます。HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025年版レポート（PDF）は、このトランスフォーメーションを可能にし、企業内で具体的な影響を生み出すという私たちの取り組みを強調しています。
HFS Horizonsのレポートでは、調達オペレーションを再定義するいくつかの変化が指摘されています。
IBMでは、ガイド付き購買や契約リスク分析から認知的請求書処理まで、調達から支払いまでのプロセスの構造にAIと自動化を意図的に統合し、よりインテリジェントでアジャイルな調達機能を構築しています。
業界の専門家は、私たちが調達オペレーションの実行方法を変革していることに同意しています。HFSのプラクティスリーダーであるSrini Vadepalli氏は次のように述べています。「IBMは、選定から支払いまで（S2P）のバリューチェーンにおけるオートメーションとAI拡張エージェントの強化により、調達オーケストレーションを推進しています。その際、企業の調達部門の大規模なビジネス成果に焦点を当てています。企業が支出を100％カバーすることを目指し、複雑なサプライチェーンにおけるレジリエンスを目指す中、IBMのアプローチは調達を、インテリジェントで適応性が高く再考されたエクスペリエンスとして位置づけています。これにより、調達リーダーは、企業にとっての戦略的な意思決定、コンプライアンス、価値創造に集中することができます。」
社員の専門知識と判断力をテクノロジーと組み合わせることで、実用的で影響力のある変革的な成果を実現します。このバランスの取れたアプローチにより、人間の洞察とデジタル・インテリジェンスが調和して連携し、お客様の効率性、有効性、価値の向上を実現します。
HFS Horizonsレポートでは、IBMの高度なテクノロジーと深い専門知識を組み合わせて調達を戦略的機能に変えられる能力を汲んで、IBMをリーダーに位置づけています。IBMの差別化要因は次のとおりです。
HFS HorizonsレポートにおけるIBMのリーダーシップは、単なる勲章ではありません。これは、お客様が調達をビジネス価値の戦略的推進要因として再考する上で当社がどのように貢献しているかを反映しています。
HFS Horizonsレポート全文をダウンロードして洞察を確認し、IBMが調達オペレーションをリードしている理由をご確認ください。