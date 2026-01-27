IBM、2025年HFS Horizons for Sourcing and Procurement Servicesでリーダーに選出

IBMでは、ガイド付き購買や契約リスク分析から認知的請求書処理まで、調達から支払いまでのプロセスの構造にAIと自動化を意図的に統合し、よりインテリジェントでアジャイルな調達機能を構築しています。

業界の専門家は、私たちが調達オペレーションの実行方法を変革していることに同意しています。HFSのプラクティスリーダーであるSrini Vadepalli氏は次のように述べています。「IBMは、選定から支払いまで（S2P）のバリューチェーンにおけるオートメーションとAI拡張エージェントの強化により、調達オーケストレーションを推進しています。その際、企業の調達部門の大規模なビジネス成果に焦点を当てています。企業が支出を100％カバーすることを目指し、複雑なサプライチェーンにおけるレジリエンスを目指す中、IBMのアプローチは調達を、インテリジェントで適応性が高く再考されたエクスペリエンスとして位置づけています。これにより、調達リーダーは、企業にとっての戦略的な意思決定、コンプライアンス、価値創造に集中することができます。」

社員の専門知識と判断力をテクノロジーと組み合わせることで、実用的で影響力のある変革的な成果を実現します。このバランスの取れたアプローチにより、人間の洞察とデジタル・インテリジェンスが調和して連携し、お客様の効率性、有効性、価値の向上を実現します。