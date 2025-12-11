IBMは、2025年Gartner Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で20年連続リーダーに選出されました
私たちは、20年にわたりリーダーとして認められてきたことは、組織が統合を簡素化し、エージェントの自動化によって複雑さを軽減し、信頼できるデータを大規模に提供できるよう支援するIBMの継続的なイノベーションを浮き彫りにしています。
Gartner社の調査によると、63％の組織がAIに適したデータ管理を行っていないか、行っているかどうか不明です。データ量の急増と形式の多様化に伴い、企業は次のような課題に直面しています。
これらは単なる作業上の障害ではありません。AIの成功を戦略的に妨げています
IBMでは、データ統合をエンタープライズAIのインテリジェントなバックボーンに進化させることに取り組んできました。この点に重点を置いたことで、Gartner Magic Quadrant for Data Integration ToolsのリーダーにIBMは20年連続で選出されました。
Gartner社のレポートの抜粋はこちらからご覧ください。
データ統合の次の進化は、データをより迅速に移動することではありません。統合をよりスマートにすることが重要です。AIがパイプラインの設計、運用、監視の方法を再構築するからです。IBMは、データ統合ライフサイクルのあらゆる段階にインテリジェンスを導入します。
IBM® watsonx.data integrationは、AIアシスタントやエージェントの力を利用して、パイプラインの作成を簡素化し、オペレーションを統合し、あらゆるスキルレベルのユーザーを支援することで、AI時代の統合を再構築します。
データ・エンジニアの需要はかつてないほど高まっていますが、データ統合の拡張は専門知識へのアクセスだけに頼るべきではありません。
Watsonx.data integrationは、データ・パイプラインの作成を技術チームの枠を超えて拡張することで、このプロセスを再構築します。エージェント・パイプラインの作成により、ビジネス・ユーザーも技術ユーザーも同様に、インテントを平易な言葉で定義し、ツールにそれをユースケースに合わせて最適化されたパイプラインに変換させることができます。AIエージェントは提案された設計を生成し、人間のインプットを使用して検証し、実稼働対応のパイプラインを作成して、価値実現までの時間を短縮します。
統合におけるAIの役割は、オーサリングにとどまりません。運用が開始されると、インテリジェントなエージェントは、障害を検知して防止するAI駆動型のデータ・オブザーバビリティー機能である問題検出エンジンを通じて、パイプラインを継続的に監視および最適化します。リネージュ・ベースの根本原因分析とAIが推奨する修復を組み合わせることで、オブザーバビリティー・エージェントは平均検知時間（MTTD）と平均解決時間（MTTR）を大幅に短縮し、すべてのパイプラインが常に設計どおりに実行されるようにします。
ほとんどの企業は構造化データについて習得しています。本当のチャンスと複雑さは、文書、Eメール、チャットログ、トランスクリプト、画像など、構造化されていないままの企業データの80％～90％にあります。これらの情報源には、効率的に利用できれば、顧客ニーズ、コンプライアンス・リスク、市場パターンに関する重要な洞察が含まれています。
これらの課題に対処するために、IBMのソリューションは、生の非構造化データを自動的に取り込み、ドラッグ・アンド・ドロップ機能で整理し、成果をベクトル・データベースなどのターゲットに取り込むためのローコード・プラットフォームをデータ・チームに提供しています。この機能により、まったく新しいユースケースが解き放たれ、組織は非構造化データを活用して検索拡張生成（RAG）パイプラインを強化し、より正確なAIエージェントを育成し、企業全体でより深い分析を推進できるようになります。
これらの主要な機能を使用すると、チームは、エンタープライズ・グレードのAI用に生の非構造化データを準備する際に含まれがちな面倒な手作業を削減しながら、組織のすべてのデータを処理、変換する、再利用可能で反復可能なパイプラインを構築できます。
70％の組織が複数のデータ統合ツールを使用しており、半数は少なくとも3つのツールを使用しており、これによりコストと複雑さが増し、俊敏性が制限されています。
Watsonx.data integrationは、バッチデータ、リアルタイムストリーミング、複製、データ・オブザーバビリティー、非構造化データの統合を単一のコントロール・プレーン内に統合することで、断片化を排除します。
この統合アーキテクチャーは、AI支援のローコードおよびコード・ファーストのパイプライン・オーサリング・エクスペリエンスをサポートし、スキルレベルに関係なく、すべてのチーム・メンバーがデータ統合に貢献できるようにします。例えば、新しいPython SDKを使用すると、開発者はコード・ファーストの体験を導入することで、バージョン管理され、文書化され、保守が容易なパイプラインを構築および管理できます。このアプローチにより、SDK主導のオートメーションにより、より高速で安全なパイプラインが実現し、再現性とセキュリティーを確保しながらデリバリーを加速できます。一方、技術力の低いユーザーでも、エージェント型オーサリングを通じて自然言語を完全に構築・デプロイ・最適化されたパイプラインにシームレスに変換できます。これにより、あらゆる規模のチームがビジネス・ニーズに合わせてデータ統合を拡張できます。
Watsonx.data integrationにより、組織はパイプライン設計を実行スタイルから切り離し、完全な可視性と制御を備えた環境全体にデプロイできます。クラウドとオンプレミス・システム全体で何千ものデータ・フローを実行している企業にとって、この統合アプローチはツールの無秩序な増加をなくし、保守のオーバーヘッドを削減し、リネージュとパフォーマンスの統合ビューを確立します。
データの信頼性は、移動やモニタリングだけではありません。事前対応型の検知、問題の迅速な解決、データ品質の信頼性の向上を可能にするエンド・ツー・エンドの可視性が必要です。IBMの強力なメタデータ管理機能は差別化要因として機能し、watsonx.data integrationとwatsonx.data intelligenceの間の深いつながりの上に構築されています。この機能により、エージェントによるリネージュの追跡、ワークフローの適応、継続的なデータ整合性の確保を可能にします。
Watsonx.dataエコシステム全体にわたるこのメタデータ・ファブリックにより、ガバナンスがコンプライアンス・タスクから運用の強みへと変わり、データ統合ライフサイクルのあらゆる段階でチームに透明性、トレーサビリティー、信頼性をもたらします。
私たちにとって、2025年Gartner Magic Quadrantのデータ統合ツール部門のリーダーとして、IBMが20年連続で選ばれたことは、単に長続きしたということではありません。私たちは、これが、データがAIを動かす方法の簡素化とモダナイゼーションにおける継続的なイノベーションの証拠であると信じています。
多くの業種・業務における組織が、watsonx.data integrationを使用し以下を実現しています。
Watsonx.data integrationは、あらゆる段階でインテリジェント・エージェントを適用します。これらのエージェントはデータ移動を監視し、依存関係を推論し、自律的に行動して結果を最適化します。これにより、オーバーヘッドなしにデータがタイムリーに提供され、ガバナンスが適用され、品質が保証されます。
デモの予約をして、watsonx.data integrationがあらゆるデータ・セットをAI対応にし、あらゆるAI成果データを信頼できるものにする方法をご覧ください。
IBMのポジショニングの詳細については、レポート全文をお読みください。
