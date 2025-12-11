データ・エンジニアの需要はかつてないほど高まっていますが、データ統合の拡張は専門知識へのアクセスだけに頼るべきではありません。

Watsonx.data integrationは、データ・パイプラインの作成を技術チームの枠を超えて拡張することで、このプロセスを再構築します。エージェント・パイプラインの作成により、ビジネス・ユーザーも技術ユーザーも同様に、インテントを平易な言葉で定義し、ツールにそれをユースケースに合わせて最適化されたパイプラインに変換させることができます。AIエージェントは提案された設計を生成し、人間のインプットを使用して検証し、実稼働対応のパイプラインを作成して、価値実現までの時間を短縮します。

統合におけるAIの役割は、オーサリングにとどまりません。運用が開始されると、インテリジェントなエージェントは、障害を検知して防止するAI駆動型のデータ・オブザーバビリティー機能である問題検出エンジンを通じて、パイプラインを継続的に監視および最適化します。リネージュ・ベースの根本原因分析とAIが推奨する修復を組み合わせることで、オブザーバビリティー・エージェントは平均検知時間（MTTD）と平均解決時間（MTTR）を大幅に短縮し、すべてのパイプラインが常に設計どおりに実行されるようにします。