2025年Gartner Magic Quadrantのクラウド・データベース管理システムでIBMが首位に選出

IBMがデータ・AIとして認識する製品分野において、Gartner社によりIBMが首位に選出されるのは、今年で5回目となります。これには、Gartner Magic Quadrantのメタデータ管理ソリューション部門、Gartner Magic QuadrantのAIアプリケーション開発プラットフォーム部門、Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォーム部門、Gartner Magic Quadrantのガバナンス、リスクおよびコンプライアンス ツール、保証リーダー部門が含まれます。
2025年Gartner Magic Quadrantのクラウド・データベース管理システムでIBMが首位に選出されたことをお伝えできることをうれしく思います。
信頼性のあるデータは、正確かつ信頼性の高いAIの基盤であり、IBMはその取り組みをリードしています。watsonx.dataを使用している組織は、AIの精度を最大40%*向上させており、手作業によるデータ準備時間を短縮し、ハイブリッド環境全体にモデルをデプロイする速度を上げています。
この処理能力こそが、IBMが2025年Gartner Magic Quadrantのクラウドデータベース管理システム部門において首位に選出された理由であると私たちは考えます。私たちの視点からは、本年度の受賞は、watsonx.data、Db2、Netezzaで顧客の成功を促進するというIBMの目標、そして最近のDataStaxの買収を裏付けるものです。これらの製品を組み合わせることで、企業はワークロードをモダナイズし、データ運用を簡素化し、信頼性が高くスケーラブルなAIをAI対応データで強化できるようになります。
レポートの無料コピーはこちらから入手できます。
今日の企業は、 AIモデルやエージェントの信頼性が、その基盤となるデータの品質、適時性、ガバナンスに直接依存するという新たな現実に直面しています。63%の組織が、AIに適切なデータ管理プラクティスを持っていない、あるいは持っているかわからないと答えています。
組織は、コンプライアンス、可観測性、信頼性を確保しながら、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で構造化データと非構造化データを統合し強化するプラットフォームを必要としています。データ・オブザーバビリティーとリネージュはモデルのエラーを削減し、オープン・スタンダードによる統合ガバナンスは、コンプライアンスに準拠した説明可能なAIをサポートします。
IBMは、2つの主力製品を通じてこれらのニーズに対応します。ハイパフォーマンス、トランザクション ワークロード向けのDb2と、分析、 AI 、およびレイクハウス ワークロード向けのwatsonx.dataです。当社は、あらゆるデータタイプとワークロードを最適な価格性能比で管理できるように設計された、目的に適した統合型データ プラットフォームをお客様に提供します。当社のクライアントは、IBM Cloud、AWS、Azure、Google Cloud Platform、または独自のデータセンターなど、一度構築すればどこにでもデプロイできるため、単一のガバナンスとコントロール・プレーンを通じて一貫性とワークロードの移植性を維持できます。
IBMは、データ・リーダーの現状に寄り添い、オープンスタンダードを通じて既存のエコシステムとシームレスに統合しつつ、AI の正確性と説明責任を両立させる責任あるデータ・ガバナンスを実現します。
IBMの特徴は次の3つです。
IBMは、企業が信頼できるデータを測定可能な影響に変換できるように支援します。IBMは、AI搭載のオートメーション、統合データ管理、および業種特有の専門知識を組み合わせることで、生産性向上、インサイトの迅速化、イノベーションの拡大の実現に向けてお客様を支援します。
世界中の企業は、自社のデータをAI駆動型イノベーションのための戦略的資産に変えることで、 IBMのクラウド・データ・プラットフォームを活用し、測定可能な影響を明らかにしています。
IBMは、エージェント型AIの限界を押し広げ続けています。高品質で信頼できるデータにアクセスし、準備と管理を行うことで、信頼できるインテリジェンスを強化し、業種・業務全体にわたりAIによる生産性向上を加速できるよう組織を支援しています。
当社が首位に選出されたことに関する詳細は、2025年Gartner Magic Quadrantレポートをご参照ください。
IBMデータベース・ソリューション・ポートフォリオがデータの可能性を最大限に解き放ち、AIイノベーションを加速するのにどのように役立つかをご紹介します。当社チームにお問い合わせください。
GARTNERはGartner社の登録商標およびサービスマーク、Magic QuadrantはGartner, Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.
Gartnerは、調査出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerの調査組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この調査に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。