2025年Gartner Magic Quadrantのクラウド・データベース管理システムでIBMが首位に選出

IBMがデータ・AIとして認識する製品分野において、Gartner社によりIBMが首位に選出されるのは、今年で5回目となります。これには、Gartner Magic Quadrantのメタデータ管理ソリューション部門、Gartner Magic QuadrantのAIアプリケーション開発プラットフォーム部門、Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォーム部門、Gartner Magic Quadrantのガバナンス、リスクおよびコンプライアンス ツール、保証リーダー部門が含まれます。

2025年Gartner Magic Quadrantのクラウド・データベース管理システムでIBMが首位に選出されたことをお伝えできることをうれしく思います。

信頼性のあるデータは、正確かつ信頼性の高いAIの基盤であり、IBMはその取り組みをリードしています。watsonx.dataを使用している組織は、AIの精度を最大40%*向上させており、手作業によるデータ準備時間を短縮し、ハイブリッド環境全体にモデルをデプロイする速度を上げています。

この処理能力こそが、IBMが2025年Gartner Magic Quadrantのクラウドデータベース管理システム部門において首位に選出された理由であると私たちは考えます。私たちの視点からは、本年度の受賞は、watsonx.data、Db2、Netezzaで顧客の成功を促進するというIBMの目標、そして最近のDataStaxの買収を裏付けるものです。これらの製品を組み合わせることで、企業はワークロードをモダナイズし、データ運用を簡素化し、信頼性が高くスケーラブルなAIをAI対応データで強化できるようになります。

レポートの無料コピーはこちらから入手できます。