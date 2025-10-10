IBM、2025 年 Gartner® Magic Quadrant™のAPI Managementリーダーに選出

IBMは10年連続で2025年Gartner Magic QuadrantのAPI Managementリーダーに選出されています。
2025 Gartner Magic Quadrant for API Managementレポートをお読みください。
この評価は、お客様からの信頼と、安全でスケーラブルで革新的なAPIソリューションを提供するという当社の継続的な使命を浮き彫りにしています。
通知：このMagic Quadrantのグラフィックは、膨大な調査メモの一部としてGartner, Inc.が公開したものであり、レポート全体の内容を考慮した上でご判断ください。Gartner社のレポートは、IBMからのリクエストに応じてご覧いただけます。
『Critical Capabilities for API Management』レポートは、2025年のGartner Magic Quadrantの付属レポートであり、API管理の、6つのユースケースにおける12の主要な機能に焦点を当てることで、プロバイダーのサービスについてより深い洞察を提供します。
2025年版『Gartner Critical Capabilities for API Management』レポートをお読みください。
API Connectは、ハイブリッド・マルチクラウドおよびオンプレミス環境全体でクライアントがAPIを作成、管理、保護、および共有できるようにする包括的なAPI管理ソリューションです。APIエージェント、AIゲートウェイ、開発者ポータルなどの主要な機能セットにより、API Connectは、デジタル・トランスフォーメーションを推進するAPIのエンドツーエンドのライフサイクル管理を提供します。
IBM webMethods Hybrid IntegrationのAPI管理機能であるAPI Connectは、AI時代の統合を再構築する統合ハイブリッド環境を提供します。IBM Cloud Pak for Integration、IBM App Connect、Sterling、IBM MQ、サード・パーティー・ゲートウェイなどのIBM webMethods Hybrid Integrationから新たな価値を獲得。組織がユースケースを拡大し、ワークフローを合理化し、複数の統合スタイルで最新のアプリケーションエコシステムを強化できるようにします。
現代のビジネスはAPIで動いています。データが保護され、製品化され、拡張に向けて準備が整っていることを確認しましょう。API Connectでは次を実現できます。
アナリストの評価にとどまらず、成功を促進する成果を上げている世界中のお客様についてご紹介します。
Gartner社の評価は、企業がAPIを成長とイノベーションを加速する戦略的資産に変える支援における、IBMのリーダーシップを強調していると信じています。
API Connectを確認し、組織がAPIの可能性を最大限に解き放つ方法を学びましょう。
Gartner、2025 Gartner Magic Quadrant for API Management、2025年10月7日、Shameen Pillai、John Santoro、Steve Schwent、Nicholas Carter著。このレポートは、2016年から2022年までは「Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management」、2013年から2015年までは「Magic Quadrant for Application Services Governance」というタイトルが付けられていました。
GARTNERは、米国およびその他の国におけるGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービス・マークであり、Magic QuadrantはGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、許可を得て使用しています。無断複製や転載を禁じます。
Gartnerは、調査出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerの調査組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この調査に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。