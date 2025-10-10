IBM、2025 年 Gartner® Magic Quadrant™のAPI Managementリーダーに選出

API Connectは、ハイブリッド・マルチクラウドおよびオンプレミス環境全体でクライアントがAPIを作成、管理、保護、および共有できるようにする包括的なAPI管理ソリューションです。APIエージェント、AIゲートウェイ、開発者ポータルなどの主要な機能セットにより、API Connectは、デジタル・トランスフォーメーションを推進するAPIのエンドツーエンドのライフサイクル管理を提供します。

IBM webMethods Hybrid IntegrationのAPI管理機能であるAPI Connectは、AI時代の統合を再構築する統合ハイブリッド環境を提供します。IBM Cloud Pak for Integration、IBM App Connect、Sterling、IBM MQ、サード・パーティー・ゲートウェイなどのIBM webMethods Hybrid Integrationから新たな価値を獲得。組織がユースケースを拡大し、ワークフローを合理化し、複数の統合スタイルで最新のアプリケーションエコシステムを強化できるようにします。