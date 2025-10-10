AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

IBM、2025 年 Gartner® Magic Quadrant™のAPI Managementリーダーに選出

出版された 10/10/2025
Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

IBMは10年連続2025年Gartner Magic QuadrantのAPI Managementリーダーに選出されています。

この評価は、お客様からの信頼と、安全でスケーラブルで革新的なAPIソリューションを提供するという当社の継続的な使命を浮き彫りにしています。

IBMは、2025年のGartner Critical Capabilities for API Managementレポートの6つのユースケースのうち5つで第1位にランクインしました

『Critical Capabilities for API Management』レポートは、2025年のGartner Magic Quadrantの付属レポートであり、API管理の、6つのユースケースにおける12の主要な機能に焦点を当てることで、プロバイダーのサービスについてより深い洞察を提供します。

IBM API Connect が優れていると考える理由

API Connectは、ハイブリッド・マルチクラウドおよびオンプレミス環境全体でクライアントがAPIを作成、管理、保護、および共有できるようにする包括的なAPI管理ソリューションです。APIエージェント、AIゲートウェイ、開発者ポータルなどの主要な機能セットにより、API Connectは、デジタル・トランスフォーメーションを推進するAPIのエンドツーエンドのライフサイクル管理を提供します。

IBM webMethods Hybrid IntegrationのAPI管理機能であるAPI Connectは、AI時代の統合を再構築する統合ハイブリッド環境を提供します。IBM Cloud Pak for Integration、IBM App Connect、Sterling、IBM MQ、サード・パーティー・ゲートウェイなどのIBM webMethods Hybrid Integrationから新たな価値を獲得。組織がユースケースを拡大し、ワークフローを合理化し、複数の統合スタイルで最新のアプリケーションエコシステムを強化できるようにします。

製品、保護、拡張のためのAI対応APIプラットフォーム

現代のビジネスはAPIで動いています。データが保護され、製品化され、拡張に向けて準備が整っていることを確認しましょう。API Connectでは次を実現できます。

  • AIを活用したガバナンスにより、ライフサイクル全体にわたって設計、テスト、コンプライアンスを標準化します。
  • Noname Advanced API Security for IBM多層防御を行い、シャドーAPIの検出、脆弱性の修正、ランタイムの脅威の阻止を実現します。
  • セルフサービス・ポータル、再利用可能な資産、合理化されたコラボレーションで、開発者のスピードアップを実現します。
  • エンタープライズ・グレードの制御により、APIはあらゆる場所で検出可能で、管理され、高いパフォーマンスを維持します。

お客様がAPI Connectを好む理由

アナリストの評価にとどまらず、成功を促進する成果を上げている世界中のお客様についてご紹介します。

  • 「現在、ブルガリアのOpen Bankingの約90%は、IBMの統合スタック上で開発されており、IBMのテクノロジーが使用されています。IBM API ConnectとIBM Cloud Paksは、強力な統合テクノロジーです」 — IBM Business Partner IBSブルガリア、CEO（最高経営責任者）兼創業者、Goran Angelov氏IBSブルガリアのお客様事例をお読みください
  • 「IBM API Connectで実行されたカスタマイズは、お客様に大きな影響を与えました。カスタマイズされたソリューションと機能強化により、顧客体験が大幅に向上しました。」 — Axis銀行、デジタル・ビジネスおよびトランスフォーメーション担当長および責任者Sameer Shetty氏。Axis銀行のお客様事例をお読みください
  • 「API Connectのおかげで、APIの作成・管理やセキュリティ確保、市場への効率的なソーシャル化ができました。」 — アルビラド銀行。Bank Albiladのお客様事例をお読みください

IBMがリーダーである理由をご覧ください

Gartner社の評価は、企業がAPIを成長とイノベーションを加速する戦略的資産に変える支援における、IBMのリーダーシップを強調していると信じています。

API Connectを確認し、組織がAPIの可能性を最大限に解き放つ方法を学びましょう。

