2025年Gartner Magic Quadrant™のAIアプリケーション開発プラットフォーム部門でIBMが首位に選出
IBMが首位に選出されたことは、当社のwatsonxポートフォリオの持続的な勢いが認められたことを意味します。
Gartner社により、2025年度Magic QuadrantのAIアプリケーション開発プラットフォームの首位にIBMが選出されたことを、私たちは光栄に思います。この評価は、開発者がインテリジェントなアプリケーションを業種・業務全体にわたって構築、デプロイ、拡張できるように信頼できるエンタープライズ・グレードのAIを提供するという当社の取り組みを裏付けるものであると考えています。
当社が首位に選出されたことは、当社のwatsonxポートフォリオ（watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance、watsonx Orchestrateを含む統合スイート）の持続的な勢いが認められた結果であるとIBMは考えています。IBM Cloud上、またはAWSマーケットプレイスを通じたフルマネージド サービスとして利用でき、クライアントの希望に応じてどこにでもデプロイできるため、watsonxは開発者がAI搭載アプリケーションを迅速、安全、責任を持って構築する際に役立ちます。
最近、IBMは次のような重要なイノベーションを導入しました。
さらに、OpenTelemetry (OTel) のサポートにより、 IBM watsonx®はメトリクスとオブザーバビリティーを強化し、チームがワークフロー全体で再利用可能なプロンプトを効率的に管理および共有できる堅牢なプロンプト管理機能を提供します。
企業がビジネスのあらゆる部分にAIを統合しようと競う中、 IBMは、クライアントが信頼でき、スケーラブルで、責任あるAIシステムを構築できるよう支援することに引き続き注力しています。
2025年Gartner Magic Quadrant™のAIアプリケーション開発プラットフォーム部門のレポート全文はこちらからご覧になれます。IBMがリーダーとして認められた理由と、企業のAIへの取り組みを加速するためにwatsonxがどのように役立つとIBMが考えているかをご覧ください。
Gartner Magic QuadrantのAIアプリケーション開発プラットフォーム部門、Jim Scheibmeir、Mike Fang、Cary Pillers、Steve Deng、2025年11月17日
