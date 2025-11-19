2025年Gartner Magic Quadrant™のAIアプリケーション開発プラットフォーム部門でIBMが首位に選出

当社が首位に選出されたことは、当社のwatsonxポートフォリオ（watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance、watsonx Orchestrateを含む統合スイート）の持続的な勢いが認められた結果であるとIBMは考えています。IBM Cloud上、またはAWSマーケットプレイスを通じたフルマネージド サービスとして利用でき、クライアントの希望に応じてどこにでもデプロイできるため、watsonxは開発者がAI搭載アプリケーションを迅速、安全、責任を持って構築する際に役立ちます。

最近、IBMは次のような重要なイノベーションを導入しました。

新しいGranite 4.0基盤モデル と、Llama 3.3 70B Instruct、Mistral Medium 3（25.05）その他を含む、オープンなサードパーティモデルへのAIゲートウェイ経由のアクセス。

と、Llama 3.3 70B Instruct、Mistral Medium 3（25.05）その他を含む、オープンなサードパーティモデルへのAIゲートウェイ経由のアクセス。 拡張されたオブザーバビリティー 、グラウンディングおよびエージェント状態の管理により、企業によるAIアプリケーションの監視、デバッグ、最適化を支援します。

、グラウンディングおよびエージェント状態の管理により、企業によるAIアプリケーションの監視、デバッグ、最適化を支援します。 Agent Development Kit（ADK） とLangflowの統合は、妥協することなくプロジェクトをプロトタイプからエンタープライズ・デプロイメントに移行するために必要なインフラストラクチャとワークフローを開発者に提供します。

とLangflowの統合は、妥協することなくプロジェクトをプロトタイプからエンタープライズ・デプロイメントに移行するために必要なインフラストラクチャとワークフローを開発者に提供します。 エージェント型ワークフローにより、クライアントはAIエージェントの権限や決定性の度合いを規定できるようになります。

さらに、OpenTelemetry (OTel) のサポートにより、 IBM watsonx®はメトリクスとオブザーバビリティーを強化し、チームがワークフロー全体で再利用可能なプロンプトを効率的に管理および共有できる堅牢なプロンプト管理機能を提供します。