2025年Gartner Magic Quadrant™のAIアプリケーション開発プラットフォーム部門でIBMが首位に選出

IBMが首位に選出されたことは、当社のwatsonxポートフォリオの持続的な勢いが認められたことを意味します。

公開日 2025年11月19日
Gartner社により、2025年度Magic QuadrantのAIアプリケーション開発プラットフォームの首位にIBMが選出されたことを、私たちは光栄に思います。この評価は、開発者がインテリジェントなアプリケーションを業種・業務全体にわたって構築、デプロイ、拡張できるように信頼できるエンタープライズ・グレードのAIを提供するという当社の取り組みを裏付けるものであると考えています。

watsonxでAI開発を加速

当社が首位に選出されたことは、当社のwatsonxポートフォリオ（watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance、watsonx Orchestrateを含む統合スイート）の持続的な勢いが認められた結果であるとIBMは考えています。IBM Cloud上、またはAWSマーケットプレイスを通じたフルマネージド サービスとして利用でき、クライアントの希望に応じてどこにでもデプロイできるため、watsonxは開発者がAI搭載アプリケーションを迅速、安全、責任を持って構築する際に役立ちます。

最近、IBMは次のような重要なイノベーションを導入しました。

  • 新しいGranite 4.0基盤モデルと、Llama 3.3 70B Instruct、Mistral Medium 3（25.05）その他を含む、オープンなサードパーティモデルへのAIゲートウェイ経由のアクセス。
  • 拡張されたオブザーバビリティー、グラウンディングおよびエージェント状態の管理により、企業によるAIアプリケーションの監視、デバッグ、最適化を支援します。
  • Agent Development Kit（ADK）とLangflowの統合は、妥協することなくプロジェクトをプロトタイプからエンタープライズ・デプロイメントに移行するために必要なインフラストラクチャとワークフローを開発者に提供します。
  • エージェント型ワークフローにより、クライアントはAIエージェントの権限や決定性の度合いを規定できるようになります。

さらに、OpenTelemetry (OTel) のサポートにより、 IBM watsonx®はメトリクスとオブザーバビリティーを強化し、チームがワークフロー全体で再利用可能なプロンプトを効率的に管理および共有できる堅牢なプロンプト管理機能を提供します。

責任あるスケーラブルなAIへの取り組みを継続する

企業がビジネスのあらゆる部分にAIを統合しようと競う中、 IBMは、クライアントが信頼でき、スケーラブルで、責任あるAIシステムを構築できるよう支援することに引き続き注力しています。

  • グラウンド、ガバナンス、オブザーバビリティーは、エンタープライズAI専用の高度なベクトル化サービスを提供します。グラウンディングは高度なベクトル化サービスを活用し、企業データを構造化された文脈対応の表現へと変換します。これにより、AIモデルやエージェントは回答を生成する際に、最も正確で関連性の高い情報を取得できるようになります。これにより、アウトプットは検証済みの企業知識と常に整合し、幻覚（ハルシネーション）を抑え、AIの結果に対する信頼性が向上します。
  • IBM watsonxは、分散型AIシステム全体でトレース、メトリクス、ログを取得して標準化するオープンソースのオブザーバビリティー・フレームワークであるOpenTelemetry（OTel）を統合しています。OTel を採用することで、開発者と運用チームは、モデル推論からAPI呼び出しに至るまで、 AIコンポーネントがリアルタイムでどのように実行されるかを詳細に可視化できます。
  • watsonxにおけるAIエージェントは、状態管理とワークフロー管理を活用して長期的に文脈を保持し、会話や意思決定、短期記憶を追跡します。これにより、エージェントはワークフローまたは対話の前のステップのアウェアネスを維持しながら、一貫性のある人間のような対話を実現できます。
  • プロンプト・エンジニアリングがAIアプリケーション開発の中心となる中、IBMは、チームがプロジェクト間でプロンプトを作成、バージョン付け、カタログ化し、共有できるようにする堅牢なプロンプト管理システムをwatsonx内で提供します。これにより一貫したモデル動作がサポートされるため、企業は言語モデルへの指示方法を標準化し、アウトプットがガバナンスフレームワークに準拠していることを保証できるようになります。
  • IBMは、オープン・オーケストレーションと、複数のエージェント種別に接続してオーケストレーションする機能を提供します。これには、 watsonx Orchestrateでネイティブに構築されたカスタム エージェント、当社カタログに含まれる事前構築されたドメイン エージェントや外部パートナー エージェント、A2Aで構築されたエージェント、Langflowを通じて構築されたエージェント、MCPサーバーを通じてインポートされたツールを備えたエージェントが含まれます。これらすべてのエージェント種別にわたるオーケストレーションが可能です。

IBMがリーダーとして認められた理由はこちら

2025年Gartner Magic Quadrant™のAIアプリケーション開発プラットフォーム部門のレポート全文はこちらからご覧になれます。IBMがリーダーとして認められた理由と、企業のAIへの取り組みを加速するためにwatsonxがどのように役立つとIBMが考えているかをご覧ください。

