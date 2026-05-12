IBMが、2025〜2026年版IDC MarketScapeのSalesforce導入サービス部門においてリーダーに選出

IBM Consultingのさまざまな業界のクライアントは、実稼働環境におけるこのリーダーシップの価値をすでに実感しています。

金融サービス

金融機関は、セキュリティーやコア・バンキング・データへのアクセスを損なうことなく、新しい市場に参入し、顧客のオンボーディングと融資実行を加速化および合理化し、サービス・コストを削減し、複雑な規制要件を満たさなければならないという圧力にさらされています。IBMの業界固有のエージェント・パックは、規制に沿ったAIエージェントをSalesforce内で直接提供し、ゼロ・コピー統合を通じてコア・バンキングやメインフレーム・データに安全にアクセスしながら、これらの課題に対処できるよう金融機関を支援します。

小売業および消費者向け

小売業者は、チャネル間で断片化された顧客データを統合することに苦労しており、ロイヤルティとリピート購入を促進するパーソナライズされた一貫性のあるエクスペリエンスを提供することが困難になっています。IBMは、小売業者がSalesforce Data CloudとAgentforceを使用して、顧客データをリアルタイムで統合し、現在およびターゲット市場の活動を監視し、パーソナライズされたオファー、サービス・インタラクション、インベントリーを考慮したレコメンデーションをあらゆるタッチポイントで自動化できるよう支援します。

複雑なエンタープライズ・オペレーション

SAPやメインフレーム・システムをSalesforceと並行して運用している組織は、フロント・オフィス・オペレーションとバック・オフィス・オペレーションの間で大きな摩擦に直面し、問い合わせの解決が遅れ、サービス・ギャップが生じ、フィールドの有効性が制限されることがよくあります。IBMの統合機能により、watsonxとEinsteinを介してオーケストレーションされたAIエージェントは両方の環境で同時に動作できるため、コストのかかるデータ移行やプラットフォーム統合を必要とせずに、サービス管理が改善され、解決が迅速化されます。