IBMが、2025〜2026年版IDC MarketScapeのSalesforce導入サービス部門においてリーダーに選出

IBMが2025～2026年のIDC MarketScapeでリーダーとして評価されたことは、AIを活用したSalesforceトランスフォーメーションを進める企業に対し、AI、データ、企業の中核業務を結び付ける統合的なエンドツーエンドの実行力を提供できることを示しています。
最も成功しているSalesforceのトランスフォーメーションには共通点があります。データ、プラットフォーム、AIを結び付けて統合されたエクスペリエンスを実現し、顧客エンゲージメントの向上、360度の可視性の向上、測定可能なビジネス成果を促進するという点です。これは、IBM Consultingが25年以上にわたって顧客と行ってきた仕事であり、IBMが2025～2026年のIDC MarketScape for Worldwide Salesforce Implementation Servicesでリーダーとして評価された基盤でもあります。
今回の評価は、戦略や設計からマネージド・サービスまで、企業全体でエンドツーエンドのSalesforceのトランスフォーメーションを実現するIBM Consultingの能力と、データ、プラットフォーム、AIを統合して顧客の収益拡大、サービス向上、効率的な運用を支援するIBMのアプローチの強さを反映したものです。
エンタープライズ・トランスフォーメーションに対するIBMのアプローチは、AIの有効性は、AIによって実現されるプロセスとペルソナ、およびその下にあるデータとプラットフォームによって決まるというシンプルな前提に基づいて構築されています。
IBMは、Salesforce Data CloudからメインフレームやERPシステムまで、企業全体の構造化データと非構造化データを統合することで、顧客に完全で信頼できるデータ基盤を提供し、SalesforceのオートメーションとAIの効果を高め、「Client 360」を推進する真のエンジンにします。そこから、IBMのプラットフォームに関する深い専門知識は、Salesforceのライフサイクル全体に及び、Salesforce製品のエコシステム全体を、各クライアントのビジネスに合わせた一貫したエンドツーエンドのソリューションに結び付けます。
データとプラットフォームが交差するこの場所で、AI はトランスフォーメーションを実現します。Salesforce Einsteinとwatsonx Orchestrateを基盤とするIBMのマルチエージェント・アーキテクチャーにより、AIエージェントはSalesforce、SAP、メインフレーム環境全体で同時に動作し、社内プロセスと外部顧客とのやり取りの両方を大規模に最適化できます。
IBMは、SalesforceをSAP、メインフレーム環境、その他のコア・エンタープライズ・プラットフォームと統合する強力な統合機能を提供する一方で、Salesforceの実装ライフサイクル全体（初期段階の業界固有の顧客戦略、プラットフォーム設計からマネージド・サービスまで）においてリーダーシップを発揮しています。IBMは、SalesforceのAgentforceの市場戦略の4つの柱すべてをサポートできる唯一のパートナーでもあります。この差別化要素は、IBMの業界および機能に関する幅広い専門知識を物語っています。
IBM Consultingのさまざまな業界のクライアントは、実稼働環境におけるこのリーダーシップの価値をすでに実感しています。
金融サービス
金融機関は、セキュリティーやコア・バンキング・データへのアクセスを損なうことなく、新しい市場に参入し、顧客のオンボーディングと融資実行を加速化および合理化し、サービス・コストを削減し、複雑な規制要件を満たさなければならないという圧力にさらされています。IBMの業界固有のエージェント・パックは、規制に沿ったAIエージェントをSalesforce内で直接提供し、ゼロ・コピー統合を通じてコア・バンキングやメインフレーム・データに安全にアクセスしながら、これらの課題に対処できるよう金融機関を支援します。
小売業および消費者向け
小売業者は、チャネル間で断片化された顧客データを統合することに苦労しており、ロイヤルティとリピート購入を促進するパーソナライズされた一貫性のあるエクスペリエンスを提供することが困難になっています。IBMは、小売業者がSalesforce Data CloudとAgentforceを使用して、顧客データをリアルタイムで統合し、現在およびターゲット市場の活動を監視し、パーソナライズされたオファー、サービス・インタラクション、インベントリーを考慮したレコメンデーションをあらゆるタッチポイントで自動化できるよう支援します。
複雑なエンタープライズ・オペレーション
SAPやメインフレーム・システムをSalesforceと並行して運用している組織は、フロント・オフィス・オペレーションとバック・オフィス・オペレーションの間で大きな摩擦に直面し、問い合わせの解決が遅れ、サービス・ギャップが生じ、フィールドの有効性が制限されることがよくあります。IBMの統合機能により、watsonxとEinsteinを介してオーケストレーションされたAIエージェントは両方の環境で同時に動作できるため、コストのかかるデータ移行やプラットフォーム統合を必要とせずに、サービス管理が改善され、解決が迅速化されます。
IBM ConsultingのSalesforceプラクティスは、エコシステムの中で最も確立されたプラクティスの1つです。IBMとSalesforceは25年以上にわたり、諮問委員会、業界ソリューション、共同の市場開拓イニシアチブにおいて協力し、基盤的なCRMの実装から今日のエージェント型AIのトランスフォーメーションまで進化した関係を築いてきました。
現在、IBM ConsultingのSalesforceプラクティスは80以上の国または地域に展開しており、27,000を超える認定資格を持つ約7,100人の認定プラクティショナーによってサポートされています。このプラクティスは、深い業界知識、プロセスの専門知識、プラットフォームの専門性を組み合わせ、IBMのより広範なハイブリッドクラウドとAI機能を直接Salesforce環境に導入します。これには、watsonx、Granite基盤モデル、データ統合に対するIBMのゼロ・コピー・アプローチが含まれます。
IDC MarketScapeにおけるIBMのリーダーシップは、「エンタープライズ全体につながっていないSalesforceトランスフォーメーションはその価値を最大限に提供しない」というシンプルな信念を反映しています。IBM Consultingは、あらゆる業界において、Salesforce活用の取り組みのあらゆる段階でそのつながりを実現するためのスケール、深さ、AIファーストの方法論を提供します。
この評価がお客様のビジネスにとって何を意味するのかをご覧ください。IBMの業界ソリューション、認定プラクティショナーの専門知識、Agentforceの機能をご確認ください。また、IBMがどのように評価されたのか、リーダーが他の企業と何が異なるのかを確認し、Salesforceのエージェント型AI機能を具体的なビジネス価値に変えるための3つの基礎的な柱をご覧ください。
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