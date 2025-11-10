IBM、Everest Group社、2025年調達アウトソーシング・サービスPEAK Matrixアセスメントでリーダーに選出

IBMは、AI、自動化、インテリジェントなワークフローを通じた調達業務の変革への継続的な投資の証であるEverest Group Procurement Outsorcing（PO） Services PEAK Matrix® Assessment 2025のリーダーとして認められています。

戦略的なサプライヤー・エンゲージメントからタッチレス・トランザクション処理まで、当社のアプローチは、クライアントがコストを解き放つし、効率を高め、ユーザー・エクスペリエンスを向上させるように設計されています。