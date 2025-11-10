IBM、Everest Group社、2025年調達アウトソーシング・サービスPEAK Matrixアセスメントでリーダーに選出
この評価は、調達バリュー・チェーン全体で測定可能な成果を促進する、AI搭載のSource-to-Pay（S2P）ソリューションの提供におけるIBMの機能を反映しています。
IBMは、AI、自動化、インテリジェントなワークフローを通じた調達業務の変革への継続的な投資の証であるEverest Group Procurement Outsorcing（PO） Services PEAK Matrix® Assessment 2025のリーダーとして認められています。
戦略的なサプライヤー・エンゲージメントからタッチレス・トランザクション処理まで、当社のアプローチは、クライアントがコストを解き放つし、効率を高め、ユーザー・エクスペリエンスを向上させるように設計されています。
調達アウトソーシングにおけるIBMのリーダーシップは、以下の4つの重要な必須事項を通じて調達組織の進化するニーズに対応するIBMの能力を強調しています。
企業がマクロ経済の不確実性を乗り越え、デジタル・トランスフォーメーションを加速する中、IBMの調達ソリューションは、お客様がオペレーションをモダナイズし、レジリエンスを強化し、新しい価値を解き放つのに役立ちます。
当社のカスタマイズされたインテリジェントなワークフローとシームレスな統合は、グローバル・ケイパビリティー・センター内外の調達組織をサポートするために構築されています。
この評価を光栄に思います。当社は、進化する調達ランドスケープにおいてお客様が自信を持って対応できるよう支援することに引き続き取り組んでいきます。