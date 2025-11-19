IDおよびアクセス管理（IAM）サービス PEAK Matrix ®アセスメントでEverest GroupがIBMを首位に選出
Everest GroupによるIBMの評価は、企業が安全性、コンプライアンス、機敏性を維持するのに役立つ堅牢な機能と革新的なストラテジーを裏付けるものです。
公開日 2025年11月19日
このアセスメントでは、IBMは4つの重要な条件において傑出していました。
IAMの複雑さに対処している企業にとって、この分野におけるIBMのリーダーシップは具体的な利点につながります。
Everest Group社によるIBMの評価は、単なる栄誉にとどまりません。堅牢なIAMサービスへの投資は、セキュリティー、効率性、成長のための戦略的な動きであることをビジネス・リーダーに示すシグナルです。IBMと提携することで、組織はデジタル時代で成功するための体制を整えることができます。
アセスメント・レポート「Identity and Access Management (IAM) Services PEAK Matrix ® Assessment 2025（IDおよびアクセス管理 (IAM) サービス PEAK Matrix®評価 2025）」の全文は、Everest Groupのウェブサイトでご覧になれます。
IDおよびアクセス管理サービスの詳細はこちら。