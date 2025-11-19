IDおよびアクセス管理（IAM）サービス PEAK Matrix ®アセスメントでEverest GroupがIBMを首位に選出

Everest Group社によるIBMの評価は、単なる栄誉にとどまりません。堅牢なIAMサービスへの投資は、セキュリティー、効率性、成長のための戦略的な動きであることをビジネス・リーダーに示すシグナルです。IBMと提携することで、組織はデジタル時代で成功するための体制を整えることができます。

アセスメント・レポート「Identity and Access Management (IAM) Services PEAK Matrix ® Assessment 2025（IDおよびアクセス管理 (IAM) サービス PEAK Matrix®評価 2025）」の全文は、Everest Groupのウェブサイトでご覧になれます。

IDおよびアクセス管理サービスの詳細はこちら。