IDおよびアクセス管理（IAM）サービス PEAK Matrix ®アセスメントでEverest GroupがIBMを首位に選出

Everest GroupによるIBMの評価は、企業が安全性、コンプライアンス、機敏性を維持するのに役立つ堅牢な機能と革新的なストラテジーを裏付けるものです。

公開日 2025年11月19日
黒い背景に、認証情報とテキストが重なっている複数の青いウィンドウを持つデジタル・イラスト

このアセスメントでは、IBMは4つの重要な条件において傑出していました。

  1. プロバイダー機能：IBMは、エンタープライズIAMおよびコンシューマーIAM（CIAM）から、ID脅威の検知と対応（ITDR）やブロックチェーンベースのハードウェア・セキュリティー・モジュール（HSM）などの高度なサービスまで、IAMサービスの全範囲をカバーしています。これは、組織が単一のパートナーとともに多様なIDニーズに対応できることを意味します。
  2. ビジネス・モデルの進化：IBMは、Microsoft EntraID、Saviynt、IBM Verifyとの統合を含む、最先端のテクノロジーとパートナーシップに投資し、IAMソリューションが将来に対応できるよう支援します。
  3. クライアント・エンゲージメント・モデル： IBMのアプローチは、パーソナライズされたコンテキスト主導型のソリューションを特徴としています。たとえば、IBM AskIAMフレームワークは、IAMプロセスを合理化し、クライアントの運用効率とセキュリティーを向上させるマネージド・ツールの基盤を提供します。
  4. セキュリティー・サービス機能： 多要素認証（MFA）、特権アクセス管理（PAM）、コンプライアンスおよび監査サービスにより、急速に進化する脅威のランドスケープにおいて、強固なセキュリティー体制を維持することができます。

企業にとってのメリット

IAMの複雑さに対処している企業にとって、この分野におけるIBMのリーダーシップは具体的な利点につながります。

  • 強化されたセキュリティー： 高度な認証方法、特権アクセス管理、継続的な監視により、機密データとシステムをID関連の脅威から保護します。
  • 運用効率： レガシーIAMの移行やアプリケーションのオンボーディングなど、既存インフラとのシームレスな統合により、中断を最小限に抑え、生産性を向上させます。
  • 拡張性と柔軟性：IBMのIAMサービスは、成長に適応し、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境全体で人間と非人間アイデンティティーをサポートします。
  • コンプライアンスの信頼性： 包括的な監査証跡とレポートにより、監査に備え、さまざまな業種の規制要件を満たします。
  • 継続的なイノベーション： 動的認証から移動時間オーケストレーション・サービスまで、最新のIAMの進歩からメリットを得ることができます。

結論：堅牢なIAMサービスへの投資

Everest Group社によるIBMの評価は、単なる栄誉にとどまりません。堅牢なIAMサービスへの投資は、セキュリティー、効率性、成長のための戦略的な動きであることをビジネス・リーダーに示すシグナルです。IBMと提携することで、組織はデジタル時代で成功するための体制を整えることができます。

アセスメント・レポート「Identity and Access Management (IAM) Services PEAK Matrix ® Assessment 2025（IDおよびアクセス管理 (IAM) サービス PEAK Matrix®評価 2025）」の全文は、Everest Groupのウェブサイトでご覧になれます。

IDおよびアクセス管理サービスの詳細はこちら。

Anna Fernezian

Sr. Product Manager - IAM Services