IBM、2026年度のGartner® Magic Quadrant™財務・会計BPO部門においてリーダーに選出

過去1年間で、IBMは、調達から支払いまで（P2P）、受注から入金まで（O2C）、および記録から報告まで（R2R）を含む主要なプロセス全体にエージェント型AIを組み込むことで、財務オペレーションのケイパビリティーを大幅に強化してきました。

この進化は、自動化の枠を超え、財務部門と事業部門の間で、より直感的でインテリジェントな連携を実現します。

ペルソナベースのエクスペリエンスにより、ビジネス・ユーザーは、会話型インターフェースや自然言語クエリーを利用して、より自然な形で財務オペレーションとやり取りし、洞察へ迅速にアクセスできるようになりました。複雑なシステムや静的なレポートを操作する代わりに、ユーザーは質問するだけで、実行可能な推奨事項をリアルタイムで受け取ることができます。この変化により、財務部門は、事業部門にとってよりプロアクティブで戦略的なパートナーとしての役割を果たせるようになります。