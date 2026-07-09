IBM、2026年度のGartner® Magic Quadrant™財務・会計BPO部門においてリーダーに選出

IBMは、2026 Gartner® Magic Quadrant™財務・会計BPO部門において、リーダーに選出されました。
IBMは、この評価が、現在の高い実行力と、財務オペレーションの未来を形作るための継続的な取り組みの両方を反映したものだと考えています。IBMは、この評価が、イノベーション、自動化、およびAI主導の変革への継続的な投資を裏付けるものであり、組織による財務機能のモダナイズと、より大きなビジネス価値の創出を支援していることを示していると考えています。
過去1年間で、IBMは、調達から支払いまで（P2P）、受注から入金まで（O2C）、および記録から報告まで（R2R）を含む主要なプロセス全体にエージェント型AIを組み込むことで、財務オペレーションのケイパビリティーを大幅に強化してきました。
この進化は、自動化の枠を超え、財務部門と事業部門の間で、より直感的でインテリジェントな連携を実現します。
ペルソナベースのエクスペリエンスにより、ビジネス・ユーザーは、会話型インターフェースや自然言語クエリーを利用して、より自然な形で財務オペレーションとやり取りし、洞察へ迅速にアクセスできるようになりました。複雑なシステムや静的なレポートを操作する代わりに、ユーザーは質問するだけで、実行可能な推奨事項をリアルタイムで受け取ることができます。この変化により、財務部門は、事業部門にとってよりプロアクティブで戦略的なパートナーとしての役割を果たせるようになります。
IBMの財務オペレーションに対するアプローチでは、ナレッジとAIを日常的なワークフローに組み込むことも重視しています。IBM Knowledge Management Orchestratorのようなソリューションは、インテリジェント検索、自動要約、およびコンテキストに応じた推奨を通じて組織のナレッジを整理・可視化し、複雑なデリバリー環境の管理をチームが効率的に行えるよう支援します。これにより、専門知識の再利用、新しい担当者のオンボーディング支援、およびプロセス全体での一貫性の維持が容易になります。
これと並行して、財務の中核業務にも、目的に応じたAIのケイパビリティーが適用されています。例えば、IBM AI Collectionsは、予測洞察とワークフロー・ガイダンスを活用して対応すべきアカウントの優先順位付けと次のアクションの推奨を行い、チームがより付加価値の高い業務に注力し、キャッシュフローの成果を改善できるよう支援します。同様に、IBM AI Reconciliationsは、自動化と生成AIを取引照合および例外処理に適用することで、透明性と監査対応力を向上させながら、手作業を削減します。
これらのケイパビリティーは、インテリジェンスを財務プロセスに直接組み込むという、より大きな変革の方向性を示しています。これにより、大規模なシステム変更を必要とすることなく、より一貫した業務遂行、より的確な意思決定、および段階的なモダナイゼーションを支援します。
財務組織の進化に合わせて、IBMは、手作業への依存を減らし、オペレーショナル・レジリエンスを強化する、テクノロジーを活用したデリバリー・モデルの進化を継続しています。
このハイブリッド・アプローチは、高度な専門人材とAIを活用したケイパビリティー、および優れたナレッジ・マネジメントの実践を組み合わせたものです。これにより、人員の変化が避けられない動的な環境においても、業務の継続性、拡張性、および一貫したパフォーマンスを確保できます。
IBMは、2026 Gartner® Magic Quadrant™におけるリーダーへの選出は、現在の強みと財務変革に向けた長期的なビジョンの両方を示すものだと考えています。
IBMは、エージェント型AIの組み込み、インテリジェントな自動化の推進、およびより直感的なユーザー・エクスペリエンスの実現を通じて、財務を従来のバックオフィス機能ではなく、ビジネス・パフォーマンスを推進する戦略的な原動力として再構築できるよう組織を支援しています。
財務責任者が、複雑化する環境と高まる期待への対応を迫られる中、IBMは、イノベーション、実行力、および測定可能な成果を兼ね備えたソリューションを、現在そして将来にわたって提供することに引き続き注力しています。
Gartner Magic Quadrant財務および会計ビジネス・プロセス・アウトソーシング（Jan Ambergen、Emily Connelly） [2026年6月24日] GartnerおよびMagic QuadrantはGartner, Inc.およびその関連会社の登録商標です。Gartner社がその調査出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨することも、テクノロジー・ユーザーに対し、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言することもありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerの調査組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この調査出版物に関し、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性の保証を含む一切の保証を否認します。