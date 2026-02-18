AI（人工知能） ITの自動化

問題解決を加速し、メッセージングのレジリエンスを向上させるIBM MQ AIエージェント

IBM MQ AIエージェントは、MQの管理とトラブルシューティングのためのインテリジェントな会話型インターフェースを導入しています。

公開日 2026年02月18日
笑顔でノートPCを見ている3人の同僚、1人は机に座って画面を指さしている

本日、IBMはIBM MQ Advancedの一部として提供される新しいAI搭載機能であるIBM MQ AIエージェントを発表しました。この機能は、IT運用チームがIBM MQの問題をより迅速に診断して解決し、管理者の生産性を向上させ、希少なMQの専門知識への依存を軽減するように設計されています。

IBM MQ AIエージェントは、AIおよびエージェント・システムをメッセージング・オペレーションに適用し、チームが自然言語を使用してMQネットワーク全体の問題を理解し、対応できるようにし、重要なオペレーション上の質問に数時間ではなく数分で回答できるようにします。

IBM MQ AIエージェントの新機能

IBM MQ AIエージェントは、MQの管理とトラブルシューティングのためのインテリジェントな会話型インターフェースを導入しています。エージェントは、MQネットワーク全体で状況を発見、分析、理解するための単一のエントリー・ポイントを提供し、自然言語対話を通じて洞察、説明、推奨アクションを提供します。

ローンチ時に、MQ AIエージェントは、MQユーザーが日常的に直面する最も一般的でビジネス・クリティカルな運用上の課題の1つである、メッセージが流れない理由の理解に焦点を当てています。

IBM MQ AIエージェントの主な機能

IBM MQ AIエージェントを使用すると、管理者は次のことが可能になります。

  • MQの概念、構成、ランタイムの動作について自然言語で質問する
  • メッセージのビルドアップ、チャネル障害、アプリケーション・キューの健全性などの問題を特定して分析する
  • デッドレター・メッセージとルーティング障害の原因を理解する
  • 学習と問題解決を加速するためのコンテキストに沿った説明を受ける

これらのエージェントにより、手作業による診断、断片的な分析、長期にわたるサポートの必要性が軽減されます。

ハイブリッドおよびエンタープライズMQ環境向けに設計

IBM MQ AIエージェントは、以下を含むすべてのIBM MQデプロイメントで機能します。

  • IBM MQおよびAdvanced
  • MQMQ Appliance
  • MQ on z/OS
  • MQ SaaS
  • オンプレミス環境とクラウド環境

デプロイできるエージェント・インスタンスの数に制限はありません。各インスタンスは、一般的な運用上の責任と性能の期待を反映して、最大20個のキュー・マネージャーを管理するように設計されています。

チームが価値の提供に集中できるようにする

IBM MQ AIエージェントは、AIをMQのオペレーションに直接埋め込みすることで、組織が次のことを行えるように支援します。

  • MTTR（平均解決時間）の改善と、IBMサポートのケース件数の減少
  • 合理化された日常のMQ管理作業
  • MQの深い専門知識への依存を減らし、スキル・ギャップに対応
  • 停止期間と停止コストの削減
  • ITオペレーションの効率性とメッセージングの信頼性の向上

これにより、チームは問題解決よりもビジネス価値の提供に集中できるようになります。

エージェント型AIを基盤に構築

IBM MQ AIエージェントは、自律的な推論、自主的な問題解決、コンテキスト分析をサポートするエージェント・システムを活用します。これにより、エージェントは静的な回答を超えて、各顧客のMQ環境に合わせた洞察を提供できるようになります。

IBM MQ AIエージェントは、Cloud Pak for IntegrationのIBM MQ Advancedを含むIBM MQ Advancedのコンポーネントとして提供され、2026年3月24日に一般公開されます。

IBM MQ AdvancedおよびIBM MQ AIエージェントの詳細をご覧ください。

IBM MQ Advanced製品ページにアクセスしてください

IBMの担当者にお問い合わせください

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation