問題解決を加速し、メッセージングのレジリエンスを向上させるIBM MQ AIエージェント

本日、IBMはIBM MQ Advancedの一部として提供される新しいAI搭載機能であるIBM MQ AIエージェントを発表しました。この機能は、IT運用チームがIBM MQの問題をより迅速に診断して解決し、管理者の生産性を向上させ、希少なMQの専門知識への依存を軽減するように設計されています。

IBM MQ AIエージェントは、AIおよびエージェント・システムをメッセージング・オペレーションに適用し、チームが自然言語を使用してMQネットワーク全体の問題を理解し、対応できるようにし、重要なオペレーション上の質問に数時間ではなく数分で回答できるようにします。