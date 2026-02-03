IBM MQ 9.4.5：使いやすさの向上とセキュリティーの強化により、Amazon EKSへのデプロイメントが容易に

より多くの企業がアプリケーション配信の基盤としてKubernetesを採用するにつれて、メッセージング・インフラストラクチャーはそれらの環境にシームレスに統合する必要があります。IBM MQ 9.4.5では、IBM MQオペレーターを使用したAmazon Elastic Kubernetes Service（EKS）でのIBM MQのデプロイと管理のサポートが強化されています。

宣言型構成とライフサイクルのオートメーションにより、チームは環境全体に一貫してキュー・マネージャーをデプロイし、MQをGitOpsワークフローに統合し、多くの場合運用リスクにつながる手動構成を削減できます。Kubernetesネイティブの機能（自動リカバリーやスケーリングなど）は、MQを最新のDevOpsプラクティスに合わせて調整しながら、可用性とレジリエンスを向上させるのに役立ちます。

MQをEKS上で動作するアプリケーションに近づけることで、お客様は特にイベント駆動型やマイクロサービスベースのアーキテクチャーにおいて、レイテンシーを低減し、エンドツーエンドのアプリケーションの性能を向上させることもできます。