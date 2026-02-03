IBM MQ 9.4.5：使いやすさの向上とセキュリティーの強化により、Amazon EKSへのデプロイメントが容易に

IBM MQ 9.4.5が利用可能になりました。これにより、MQが誇る信頼性を損なうことなく、メッセージング・インフラストラクチャーをデプロイ、運用、保護する方法を組織が最新化できるようになります。
このリリースでは、お客様から一貫して最も重要であるという3つの優先事項、つまり、よりシンプルなクラウドネイティブのデプロイメント、より直感的な操作、MQ Applianceのセキュリティーとレジリエンスの強化に焦点を当てています。
IBM MQ 9.4.5は、MQの実証済みの強みを基盤にしながら、コンテナやマネージド・クラウド・プラットフォームなどの最新のアーキテクチャーでの実行を容易にしています。
より多くの企業がアプリケーション配信の基盤としてKubernetesを採用するにつれて、メッセージング・インフラストラクチャーはそれらの環境にシームレスに統合する必要があります。IBM MQ 9.4.5では、IBM MQオペレーターを使用したAmazon Elastic Kubernetes Service（EKS）でのIBM MQのデプロイと管理のサポートが強化されています。
宣言型構成とライフサイクルのオートメーションにより、チームは環境全体に一貫してキュー・マネージャーをデプロイし、MQをGitOpsワークフローに統合し、多くの場合運用リスクにつながる手動構成を削減できます。Kubernetesネイティブの機能（自動リカバリーやスケーリングなど）は、MQを最新のDevOpsプラクティスに合わせて調整しながら、可用性とレジリエンスを向上させるのに役立ちます。
MQをEKS上で動作するアプリケーションに近づけることで、お客様は特にイベント駆動型やマイクロサービスベースのアーキテクチャーにおいて、レイテンシーを低減し、エンドツーエンドのアプリケーションの性能を向上させることもできます。
IBM MQ 9.4.5では、引き続きMQコンソールを強化しており、一般的な管理タスクがより高速かつ直感的になりました。
新しいメッセージ管理機能により、管理者はメッセージを検索し、Webインターフェースから直接コピーや移動ができるようになり、日常の問題判断タスクで複雑なコマンドライン・ユーティリティーに依存する必要がなくなります。これにより、アプリケーションの問題を診断したり、障害から回復したりする際の調査時間が大幅に短縮され、チームはより迅速かつ自信を持ってサービスを復旧できます。
これらの操作性の向上は、MQ管理者の運用負担を軽減し、新しいチーム・メンバーの障壁を下げ、分散およびハイブリッドMQ資産全体で一貫した運用実践をサポートするように設計されています。
セキュリティーとレジリエンスは引き続きIBM MQの基本であり、バージョン9.4.5では、組織がますます厳しくなるコンプライアンスと可用性の要件を満たすことができるように、さらなる機能強化が導入されています。
このリリースには、アプライアンス上の内部MQ通信の暗号化が追加され、高可用性と災害復旧構成の保護が強化されています。MQは、クリティカルな複製とハートビート・トラフィックを暗号化することで、規制および業界のセキュリティー標準をサポートしながら、漏洩リスクを軽減します。
IBM MQ 9.4.5では、z/OS環境向けのより深いOpenTelemetry統合などのオブザーバビリティー機能も拡張されており、複雑なメッセージ・フロー全体のトレースの改善が可能です。これにより、チームはメッセージ・パスをより明確に把握し、ボトルネックをより迅速に特定し、ハイブリッド・プラットフォーム全体で先見的な性能管理をサポートできるようになります。
IBM MQは、従来のシステムからコンテナ、アプライアンス、SaaS、z/OSまで、引き続き幅広いプラットフォーム、プログラミング言語、およびデプロイメント・モデルをサポートします。バージョン9.4.5では、このポータビリティーが強化されると同時に、最新のインフラストラクチャー・パターンを段階的に採用することが容易になります。
既存のMQデプロイメントをモダナイズする場合でも、Kubernetesへのメッセージングを拡張する場合でも、環境全体でのセキュリティーとオブザーバビリティーを強化する場合でも、IBM MQ 9.4.5は、中断することなく自分のペースで進められるように設計されています。
IBM MQ 9.4.5が利用可能になりました。このリリースの新要素について詳しく知りたい方は、発表の全文や詳細なドキュメントをご覧いただくか、IBM MQコミュニティーと交流してフィードバックやベスト・プラクティスを共有してください。
IBM MQ 9.4.5を使用して、安全でクラウド対応の最新メッセージングに向けた次のステップを踏み出しましょう。