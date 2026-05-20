IBMのFrontier Labsは、クライアントがAIを活用して実験から実行へ迅速に移行し、より早く成果を実現できるよう支援します。
インドのバンガロールで今週開催されたIBM-Microsoft Frontier Summitでは、AIの運用化の緊急性がこれまで以上に顕著になりました。
ビジネスリーダーは、Microsoft Work Trend Indexが「フロンティア企業」と呼ぶ、人間の専門家とAIエージェントが協働して働き方を再構築する組織の台頭に期待を寄せています。フロンティア企業になるには、新しい働き方、ガバナンスの強化、実験の迅速化、そして価値を提供するものを拡張するための規律が必要です。数多くのパイロット・プロジェクトが存在する中で、AIによる持続的かつエンタープライズ規模の成果を実現するには、規律ある実行が鍵となります。
これが、IBM ConsultingのFutureNowセンターのMicrosoftエクスペリエンス・ゾーンをFrontier Labsとして刷新した理由です。
IBMのFrontier Labsは、グローバルなMicrosoftエクスペリエンス・ゾーンの次の進化形です。これは、お客様がAIを使用して実験から実行へと迅速に移行し、より早く成果を達成できるように設計された共創エコシステムです。
パートナーシップと最近発表されたEnterprise Advantageサービスを基盤に、IBMのコンサルティング、エンジニアリング、業種・業務の専門知識と、Azure AI、Microsoft Copilot、Dynamics 365などのテクノロジーを一つのハブに統合しています。これにより、クライアントが実際のビジネス課題に対してソリューションをプロトタイプ化、検証、拡張できる環境が構築されます。この共創モデルでは、すでに200社を超えるお客様にご参加いただいています。
IBM Frontier Labでは、クライアントが人事、カスタマー・サービス、調達、ソフトウェア開発の各プロセスへのAIの適用を迅速に開始できるように設計された、すぐにデプロイできるアクセラレーターを提供します。例えば、開発者やアーキテクトがレガシー・コードをモダナイズできるようにサポートするAIエージェントがあります。これらのアクセラレーターは、AIを業務に利用するだけでなく、コストを削減し、生産性を向上させ、コア業務全体でより迅速な意思決定を可能にするという具体的なビジネス価値を提供するように設計されています。
新しいFrontier LabsでAIの共創と実行を推進しているのと同じ考え方のもと、IBMとクライアントのチームが実際のAIソリューションを共同で構築・検証する Frontier Forge Buildathon を通じて、クライアントのビジネス課題に取り組んでいます。
AI時代には、市場の他社よりも迅速にアイデアを実装へと結び付けられる組織が、ますます競争優位を獲得するようになるでしょう。IBMとマイクロソフトは、新たなFrontier Labsと、今年のFrontier Forge Buildathonに顧客が参加する機会を提供することで、顧客とビジネスの需要に応えるために、顧客がAIを活用してビジネスを探求、構築、拡大するためのリソースを提供します。
IBMとMicrosoft社は、お客様のモダナイズとトランスフォーメーションを支援し、何十年にもわたって協働してきました。AI時代においては、より高い基準が求められています。クライアントは、テクノロジー、業界の状況、実行規律を統合して真の成果をもたらすことができるパートナーを探しています。IBMは、Microsoftとともに、その取り組みを牽引するお手伝いをするつもりです。