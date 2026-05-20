IBMのFrontier Labsは、グローバルなMicrosoftエクスペリエンス・ゾーンの次の進化形です。これは、お客様がAIを使用して実験から実行へと迅速に移行し、より早く成果を達成できるように設計された共創エコシステムです。

パートナーシップと最近発表されたEnterprise Advantageサービスを基盤に、IBMのコンサルティング、エンジニアリング、業種・業務の専門知識と、Azure AI、Microsoft Copilot、Dynamics 365などのテクノロジーを一つのハブに統合しています。これにより、クライアントが実際のビジネス課題に対してソリューションをプロトタイプ化、検証、拡張できる環境が構築されます。この共創モデルでは、すでに200社を超えるお客様にご参加いただいています。

IBM Frontier Labでは、クライアントが人事、カスタマー・サービス、調達、ソフトウェア開発の各プロセスへのAIの適用を迅速に開始できるように設計された、すぐにデプロイできるアクセラレーターを提供します。例えば、開発者やアーキテクトがレガシー・コードをモダナイズできるようにサポートするAIエージェントがあります。これらのアクセラレーターは、AIを業務に利用するだけでなく、コストを削減し、生産性を向上させ、コア業務全体でより迅速な意思決定を可能にするという具体的なビジネス価値を提供するように設計されています。

新しいFrontier LabsでAIの共創と実行を推進しているのと同じ考え方のもと、IBMとクライアントのチームが実際のAIソリューションを共同で構築・検証する Frontier Forge Buildathon を通じて、クライアントのビジネス課題に取り組んでいます。