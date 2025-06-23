2025年6月23日
IBM Match 360 as a Service Essential Editionは、弊社の主要なMaster Data Management（MDM）ツールの堅牢な機能をあらゆる規模の企業に提供するために設計されたSaaSベースのソリューションです。
Match 360 as a Serviceを使用すると、シンプルでスケーラブルなSaaSプラットフォームを通じて、IBMの信頼できる360度のマスター・データを活用できるようになります。デジタル・トランスフォーメーションの工程を始めている小規模なチームであっても、重要データへの迅速かつ効率的なアクセスを求める大企業であっても、このソリューションはお客様のニーズを満たすように構築されています。
現代の企業は、さまざまなサイロやワークフローに散在するデータへのアクセスを統合し、一元化するという課題に直面しています。
異種のアプリケーションやシステムを使用すると情報がサイロ化され、多くの場合、このデータには顧客、組織、アカウント、場所などの領域で未活用の価値や潜在的なリスクが存在します。データの欠落、陳腐化、不正確さは、ビジネス上の意思決定を妨げ、市場投入までの時間を遅らせ、業務の非効率性を高めます。
そこでMDMの出番です。MDMは、異種のデータ・ソースを統合し、ガバナンスを向上させ、信頼できる唯一の情報源を提供することで、より迅速な意思決定を可能にし、ビジネス・インテリジェンスを推進させます。
Match 360 as a Serviceを使用することで、IBMはこの基盤を構築しながら、以下のようなSaaSベースのMDMを提供することができます。
IBMのMaster Data Managementツールは長年にわたり、フォーチュン500企業や業界を横断する企業から信頼されており、重要な意思決定にデータを活用することを可能にしています。
IBMは、Match 360 as a Service Essential Editionにより、手頃な価格でスケーラブルなMDMへのエントリー・ポイントを求める組織にイノベーションを拡大します。
Match 360 が比類のない価値を実現する方法は次のとおりです。
IBMのデータ・ファブリック・アーキテクチャーと統合することで、as a Service Essential Editionはデータへのアクセスを簡素化し、包括的な戦略の一環としてガバナンスと拡張性を実現します。
IBMは、2024 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutionsのリーダーに選ばれるなど、データ管理とガバナンスのリーダーとして認められています。数十年以上の経験により、 IBMは、企業のMDMの工程を成功させるためのツールだけでなく専門知識も確実に備えています。
IBM MDMツールの主な機能は次のとおりです。
Match 360 as a Serviceを使用すると、IBMはこれらと同じ信頼性の高い機能をサブスクリプション・ベースのSaaS形式で提供し、組織の現在の状況と将来の状況に合わせてカスタマイズします。
IBM Match 360 as a Serviceのメリットを直接ご体験ください。今すぐ無料トライアルにサインアップして、SaaSの簡素性、拡張性、スピードを活用しながら、マスター・データの信頼できる 360度ビューを実現する方法をご確認ください。
IBMのソリューションでチームを強化し、データを最大限に活用し、MDMの潜在能力を最大限に引き出しましょう。