現代の企業は、さまざまなサイロやワークフローに散在するデータへのアクセスを統合し、一元化するという課題に直面しています。

異種のアプリケーションやシステムを使用すると情報がサイロ化され、多くの場合、このデータには顧客、組織、アカウント、場所などの領域で未活用の価値や潜在的なリスクが存在します。データの欠落、陳腐化、不正確さは、ビジネス上の意思決定を妨げ、市場投入までの時間を遅らせ、業務の非効率性を高めます。



そこでMDMの出番です。MDMは、異種のデータ・ソースを統合し、ガバナンスを向上させ、信頼できる唯一の情報源を提供することで、より迅速な意思決定を可能にし、ビジネス・インテリジェンスを推進させます。

Match 360 as a Serviceを使用することで、IBMはこの基盤を構築しながら、以下のようなSaaSベースのMDMを提供することができます。