IBM Match 360 as a Service のご紹介: マスター・データ管理を簡素化

2025年6月23日

著者

Katie Kupec

Product Marketing Manager

IBM DataOps

IBM Match 360 as a Service Essential Editionは、弊社の主要なMaster Data Management（MDM）ツールの堅牢な機能をあらゆる規模の企業に提供するために設計されたSaaSベースのソリューションです。

Match 360 as a Serviceを使用すると、シンプルでスケーラブルなSaaSプラットフォームを通じて、IBMの信頼できる360度のマスター・データを活用できるようになります。デジタル・トランスフォーメーションの工程を始めている小規模なチームであっても、重要データへの迅速かつ効率的なアクセスを求める大企業であっても、このソリューションはお客様のニーズを満たすように構築されています。

Master Data Managementが重要な理由

現代の企業は、さまざまなサイロやワークフローに散在するデータへのアクセスを統合し、一元化するという課題に直面しています。

異種のアプリケーションやシステムを使用すると情報がサイロ化され、多くの場合、このデータには顧客、組織、アカウント、場所などの領域で未活用の価値や潜在的なリスクが存在します。データの欠落、陳腐化、不正確さは、ビジネス上の意思決定を妨げ、市場投入までの時間を遅らせ、業務の非効率性を高めます。

そこでMDMの出番です。MDMは、異種のデータ・ソースを統合し、ガバナンスを向上させ、信頼できる唯一の情報源を提供することで、より迅速な意思決定を可能にし、ビジネス・インテリジェンスを推進させます。

Match 360 as a Serviceを使用することで、IBMはこの基盤を構築しながら、以下のようなSaaSベースのMDMを提供することができます。

  • マルチドメイン・データの照合と管理：関連するレコードをインテリジェントに結合し、お客様、組織、場所などに関する正確で統合されたビューを作成します。
  • AIと重要な業務に信頼できる正確なデータを提供：効果的なAIユースケースのビジネス要件に合わせたデータを提供し、日常業務を促進します。
  • データ間のリレーションシップを実現：接続を特定して、すべてのソースにまたがっるエンティティーの一貫した完全なビューを作成します。
  • ビジネスを大規模かつ迅速に強化：チームやアプリケーションにとって正確で信頼性が高く、実用的なほぼリアルタイムのマスター・データに素早くアクセスして、意思決定を加速します。

手頃な価格のスケーラブルな、MDMへのエントリー・ポイント

IBMのMaster Data Managementツールは長年にわたり、フォーチュン500企業や業界を横断する企業から信頼されており、重要な意思決定にデータを活用することを可能にしています。

IBMは、Match 360 as a Service Essential Editionにより、手頃な価格でスケーラブルなMDMへのエントリー・ポイントを求める組織にイノベーションを拡大します。

Match 360 が比類のない価値を実現する方法は次のとおりです。

  • 変化し増大するビジネス・ニーズに対応する柔軟性：マルチドメインの拡張型360度ビューを実現し、MDMモデルをダウンストリームのビジネス要件に適応させます。
  • ビジネス・リスクを低減し、データに対する信頼を構築：機械学習、標準化、データの検証により、お客様のビジネスに合わせた照合精度の向上を実現し、データ品質による柔軟な照合を実現します。
  • レコード照合の自動化：機械学習を活用した照合により、複数のドメインにわたるマスター・データの統一されたビューが確保されます。
  • データ品質の向上：重複や一貫性のないレコードをなくします。特定のユースケースに合わせて強化された正確なデータを取得します。
  • 生産性の向上：信頼できるデータをエンドコンシューマーに提供するための、ローコード/コード不要のインタラクション、機械学習によるアルゴリズム、AIの統合により、効率性が向上します。
  • より迅速な知見：マスター・データをプロビジョニングして接続し、AI、機械学習、ビジネス・インテリジェンスの取り組みを促進します。
  • 組み込みの機械学習：事前トレーニング済みモデルを使用して、管理オーバーヘッドを削減し、照合精度を向上させます。
  • セルフサービスの簡素性：ユーザーにとってわかりやすいエクスペリエンスにより、技術者以外のユーザーでも必要なときに必要なデータを取得できるようになります。
  • スケーラブルなSaaSアーキテクチャー：IBMがインフラストラクチャーを処理し、小規模から開始してシームレスに拡張します。

IBMのデータ・ファブリック・アーキテクチャーと統合することで、as a Service Essential Editionはデータへのアクセスを簡素化し、包括的な戦略の一環としてガバナンスと拡張性を実現します。

IBM Advantage

IBMは、2024 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutionsのリーダーに選ばれるなど、データ管理とガバナンスのリーダーとして認められています。数十年以上の経験により、 IBMは、企業のMDMの工程を成功させるためのツールだけでなく専門知識も確実に備えています。

IBM MDMツールの主な機能は次のとおりです。

  • 強力なデータ照合：マルチドメインのデータ・ソースから正確で統合されたビューを作成します。
  • 高度なデータ管理：データ照合を支える透明性のある推論を提供し、自動化されたワークフローを通じて問題を修正します。
  • 統合対応：データ・ファブリック・アーキテクチャーを活用して、内部および外部のデータ・ソースをシームレスに統合します。

Match 360 as a Serviceを使用すると、IBMはこれらと同じ信頼性の高い機能をサブスクリプション・ベースのSaaS形式で提供し、組織の現在の状況と将来の状況に合わせてカスタマイズします。

無料トライアルでジャーニーを始めましょう

IBM Match 360 as a Serviceのメリットを直接ご体験ください。今すぐ無料トライアルにサインアップして、SaaSの簡素性、拡張性、スピードを活用しながら、マスター・データの信頼できる 360度ビューを実現する方法をご確認ください。

IBMのソリューションでチームを強化し、データを最大限に活用し、MDMの潜在能力を最大限に引き出しましょう。

